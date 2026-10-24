Loto : le résultat du tirage du samedi 24 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 24 octobre 2026 a mis en jeu une cagnotte de 2 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce samedi 24 octobre 2026, des millions de Français retiennent leur souffle : le tirage du Loto est lancé, avec un jackpot de 2 millions à la clé. Les joueurs ont pu valider leurs grilles jusqu'en fin d'après-midi, que ce soit dans un point de vente agréé ou depuis leur espace en ligne sur la plateforme de la Française des Jeux. Les résultats sont à découvrir en direct ci-dessous, publiés dès leur annonce officielle par la FDJ.

Pour tenter sa chance au Loto, le principe reste simple : sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance choisi entre 1 et 10. Une grille de base revient à 2,20 euros, avec la possibilité d'en cumuler plusieurs pour multiplier ses chances. Chaque tirage du Loto est supervisé par un huissier de justice mandaté par la FDJ, ce qui garantit la transparence totale de la procédure.

Quelle probabilité de décrocher le résultat du Loto gagnant ce soir ?

Trouver la combinaison exacte du tirage du Loto — les cinq bons numéros et le bon numéro Chance — représente une probabilité d'environ une chance sur 19 millions. Un chiffre astronomique qui n'entame pourtant pas l'engouement des joueurs, fidèles au rendez-vous chaque semaine. C'est précisément ce vertige du possible, combiné à la progression du jackpot d'un tirage à l'autre, qui maintient le Loto au rang des jeux les plus populaires de France.

Un résultat du Loto attendu trois fois par semaine dans toute la France

Le Loto propose trois tirages hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi soir, faisant de ce jeu un rendez-vous ancré dans le quotidien des Français. Des millions de grilles sont déposées à chaque session, confirmant l'attachement durable du public à ce format. La mécanique du jackpot cumulatif, qui enfle à chaque tirage sans gagnant, joue un rôle clé dans cet engouement collectif.

Le tirage du Loto précédent a livré son numéro Chance : il s'agissait du 7. Consulter l'historique des combinaisons passées est une pratique courante chez certains joueurs, qui y cherchent des tendances pour affiner leurs choix de numéros. Ces données restent accessibles directement auprès de la FDJ, qui recense l'ensemble des résultats du Loto depuis l'origine du jeu.

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