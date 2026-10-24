Loto : le résultat du tirage du samedi 24 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 24 octobre 2026 a mis en jeu une cagnotte de 2 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce samedi 24 octobre 2026, des millions de Français retiennent leur souffle : le tirage du Loto est lancé, avec un jackpot de 2 millions à la clé. Les joueurs ont pu valider leurs grilles jusqu'en fin d'après-midi, que ce soit dans un point de vente agréé ou depuis leur espace en ligne sur la plateforme de la Française des Jeux. Les résultats sont à découvrir en direct ci-dessous, publiés dès leur annonce officielle par la FDJ.
Pour tenter sa chance au Loto, le principe reste simple : sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance choisi entre 1 et 10. Une grille de base revient à 2,20 euros, avec la possibilité d'en cumuler plusieurs pour multiplier ses chances. Chaque tirage du Loto est supervisé par un huissier de justice mandaté par la FDJ, ce qui garantit la transparence totale de la procédure.
Quelle probabilité de décrocher le résultat du Loto gagnant ce soir ?
Trouver la combinaison exacte du tirage du Loto — les cinq bons numéros et le bon numéro Chance — représente une probabilité d'environ une chance sur 19 millions. Un chiffre astronomique qui n'entame pourtant pas l'engouement des joueurs, fidèles au rendez-vous chaque semaine. C'est précisément ce vertige du possible, combiné à la progression du jackpot d'un tirage à l'autre, qui maintient le Loto au rang des jeux les plus populaires de France.
Un résultat du Loto attendu trois fois par semaine dans toute la France
Le Loto propose trois tirages hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi soir, faisant de ce jeu un rendez-vous ancré dans le quotidien des Français. Des millions de grilles sont déposées à chaque session, confirmant l'attachement durable du public à ce format. La mécanique du jackpot cumulatif, qui enfle à chaque tirage sans gagnant, joue un rôle clé dans cet engouement collectif.
Le tirage du Loto précédent a livré son numéro Chance : il s'agissait du 7. Consulter l'historique des combinaisons passées est une pratique courante chez certains joueurs, qui y cherchent des tendances pour affiner leurs choix de numéros. Ces données restent accessibles directement auprès de la FDJ, qui recense l'ensemble des résultats du Loto depuis l'origine du jeu.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains du Loto en point de vente
Les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente physique peuvent retirer leurs gains directement chez le commerçant partenaire, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié aux heureux élus. Une procédure en plusieurs étapes, adaptée à l'ampleur des gains, qui concerne chaque semaine de nombreux joueurs à travers la France.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Bonne nouvelle pour les joueurs en ligne : si vous avez participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, vos gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Mieux encore, si vos coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée, pensée pour faciliter la vie des heureux gagnants.
- Le Loto, une longue histoire française
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses racines bien plus loin : le jeu remonte au XVIe siècle en Italie. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. En 2026, la FDJ a programmé six Super Loto dans l'année, dont trois liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, prévus en juillet et à Noël.
- La sécurité du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance constante et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, les boules font l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur indépendant. Ces mesures strictes visent à assurer une totale transparence et fiabilité au processus de tirage, rassurant ainsi les millions de joueurs qui tentent leur chance chaque semaine au Loto.
- En 2025, le Loto fait des millionnaires à un rythme record
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 grands gagnants. Le Loto figure parmi les premiers pourvoyeurs de ces fortunes, aux côtés de l'EuroMillions. La grande majorité de ces heureux élus, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Une réalité qui rappelle que toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées : une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, aussi improbable qu'elle paraisse, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a souri à plusieurs joueurs en 2025, avec des jackpots remarquables remportés aux quatre coins du pays. Le plus important de l'année s'élève à 23 millions d'euros, décroché en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a empoché 20 millions d'euros le 15 novembre. Troisième plus belle victoire de l'année, 19 millions d'euros ont été gagnés en Occitanie le 26 février. Ces trois gains illustrent la diversité géographique des grands gagnants du Loto, répartis sur l'ensemble du territoire français.
- L'Île-de-France, région la plus chanceuse au Loto en 2025
Au palmarès régional du Loto pour l'année 2025, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Ces chiffres confirment que la chance se répartit sur l'ensemble du territoire, aussi bien chez les joueurs en point de vente que chez ceux qui misent depuis leur domicile.
- Les numéros fétiches du Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 affichent chacun un taux de sortie de 12 %, avec 135 apparitions au compteur. Le 3, le 5 et le 6 suivent de près, chacun sorti 125 fois, soit un taux de 11,11 %. Le dernier passage du numéro 30 remonte au tirage du 21 octobre 2026. Ces chiffres restent toutefois de simples statistiques : comme le rappelle la FDJ, chaque tirage du Loto demeure totalement imprévisible, le hasard seul gouvernant les résultats.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer directement leurs gains sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce plafond, un service dédié, le "Relations Gagnants", propose un accompagnement personnalisé aux heureux élus. À chaque tirage, dix codes sont également tirés au sort, offrant chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.
- Le Loto comporte des risques d'addiction
Participer au Loto implique de garder à l'esprit certains risques. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures, et le Loto peut entraîner des comportements addictifs. En cas de dépenses excessives, d'endettement ou d'isolement, un service d'aide est disponible en composant le 09 74 75 13 13. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent augmenter leurs chances, il existe un pack MultiChances de 600 parts, avec autant de codes Loto associés. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En cas de gain, les joueurs devront toutefois partager leurs gains entre les détenteurs de parts.
- Le Loto Mission Nature, un tirage au service de la biodiversité
En 2026, le Loto Mission Nature connaît sa quatrième édition. Cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", selon la Française des Jeux. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette initiative a déjà permis de soutenir financièrement 64 projets sur l'ensemble du territoire depuis 2023.
- Le Loto remonte au XVIe siècle en Italie
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage s'est tenu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. En 2026, la FDJ a également dévoilé un calendrier de six Super Loto, dont trois associés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont quant à eux prévus en juillet et à Noël.
- Le record absolu du Loto en cinq jackpots historiques
Le plus grand jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand gain a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Le pack MultiChances du Loto pour booster ses chances
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon de démultiplier ses chances de gagner sans multiplier les grilles individuellement.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez remporté un gain au Loto ? Le mode de récupération dépend du montant. Pour des sommes inférieures à 30 000 euros, il suffit de se rendre chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce plafond, un service dédié, appelé Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. À noter que les chances de décrocher le jackpot restent infimes : environ une sur 19 millions.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a souri à de nombreux participants. Pour tenter leur chance, les joueurs peuvent cocher cinq chiffres et un numéro Chance pour 4,40 euros en tirage classique. Ceux qui souhaitent augmenter leurs chances en cochant davantage de numéros doivent prévoir un budget plus élevé : six chiffres et un numéro Chance coûtent 13,20 euros en tirage classique, et jusqu'à 18 euros lors d'un Super Loto.
- Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête avec un taux de sorties de 12,00 %, soit 135 apparitions chacun. Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 21 octobre 2026. Derrière eux, les numéros 3, 5 et 6 affichent chacun 11,11 % de sorties, pour 125 tirages. La FDJ le rappelle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités. Chaque tirage reste totalement indépendant des résultats précédents.
- Le Loto Mission Nature s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto propose une offre spéciale baptisée Loto Mission Nature, destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité, ainsi qu'à la sensibilisation du grand public à cet enjeu. En 2026, c'est la quatrième édition de cette initiative, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. À ce jour, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette opération.
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