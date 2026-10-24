Loto : le résultat du tirage du samedi 24 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Loto : le résultat du tirage du samedi 24 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage du Loto du samedi 24 octobre 2026 a mis en jeu une cagnotte de 2 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce samedi 24 octobre 2026, des millions de Français retiennent leur souffle : le tirage du Loto est lancé, avec un jackpot de 2 millions à la clé. Les joueurs ont pu valider leurs grilles jusqu'en fin d'après-midi, que ce soit dans un point de vente agréé ou depuis leur espace en ligne sur la plateforme de la Française des Jeux. Les résultats sont à découvrir en direct ci-dessous, publiés dès leur annonce officielle par la FDJ.

 

Pour tenter sa chance au Loto, le principe reste simple : sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance choisi entre 1 et 10. Une grille de base revient à 2,20 euros, avec la possibilité d'en cumuler plusieurs pour multiplier ses chances. Chaque tirage du Loto est supervisé par un huissier de justice mandaté par la FDJ, ce qui garantit la transparence totale de la procédure.

Quelle probabilité de décrocher le résultat du Loto gagnant ce soir ?

Trouver la combinaison exacte du tirage du Loto — les cinq bons numéros et le bon numéro Chance — représente une probabilité d'environ une chance sur 19 millions. Un chiffre astronomique qui n'entame pourtant pas l'engouement des joueurs, fidèles au rendez-vous chaque semaine. C'est précisément ce vertige du possible, combiné à la progression du jackpot d'un tirage à l'autre, qui maintient le Loto au rang des jeux les plus populaires de France.

Un résultat du Loto attendu trois fois par semaine dans toute la France

Le Loto propose trois tirages hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi soir, faisant de ce jeu un rendez-vous ancré dans le quotidien des Français. Des millions de grilles sont déposées à chaque session, confirmant l'attachement durable du public à ce format. La mécanique du jackpot cumulatif, qui enfle à chaque tirage sans gagnant, joue un rôle clé dans cet engouement collectif.

Le tirage du Loto précédent a livré son numéro Chance : il s'agissait du 7. Consulter l'historique des combinaisons passées est une pratique courante chez certains joueurs, qui y cherchent des tendances pour affiner leurs choix de numéros. Ces données restent accessibles directement auprès de la FDJ, qui recense l'ensemble des résultats du Loto depuis l'origine du jeu.

Dernières mises à jour

- Comment récupérer ses gains du Loto en point de vente

Les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente physique peuvent retirer leurs gains directement chez le commerçant partenaire, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié aux heureux élus. Une procédure en plusieurs étapes, adaptée à l'ampleur des gains, qui concerne chaque semaine de nombreux joueurs à travers la France.

- Comment récupérer ses gains au Loto ?

Bonne nouvelle pour les joueurs en ligne : si vous avez participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, vos gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Mieux encore, si vos coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée, pensée pour faciliter la vie des heureux gagnants.

- Le Loto, une longue histoire française

Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses racines bien plus loin : le jeu remonte au XVIe siècle en Italie. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. En 2026, la FDJ a programmé six Super Loto dans l'année, dont trois liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, prévus en juillet et à Noël.

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