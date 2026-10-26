Mouvement lycéen : Parcoursup, professeurs... Les réponses du gouvernement aux revendications

Un mois après le début du mouvement lycéen, le gouvernement promet des annonces concrètes ce lundi 26 octobre. Professeurs absents, classes surchargées, Parcoursup : plusieurs dossiers sont sur la table de Matignon.

Des élèves qui attendent un professeur pendant plusieurs semaines, des salles de classe trop remplies et des journées de cours qui s'étirent jusqu'en fin d'après-midi. Les blocages et les manifestations des lycéens et étudiants qui se succèdent depuis septembre dénoncent les difficultés rencontrées par les jeunes dans leur scolarité. La suppression de Parcoursup, devenue l'un des principaux mots d'ordre du mouvement, n'est qu'une demande parmi d'autres.

La mobilisation a pris de l'ampleur à partir de la seconde moitié de septembre avec les mobilisations des lycées Saint-Exupéry de Créteil et Paul-Éluard de Saint-Denis. Il s'est ensuite étendu à toute la France et a même gagné les universités. Après plusieurs semaines de discussions, une journée décisive est prévue ce lundi 26 octobre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir les représentants des organisations lycéennes à 14h30 à Matignon, avant des échanges avec les organisations étudiantes dans l'après-midi. Les ministres de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, et de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, doivent ensuite présenter les réponses du gouvernement aux revendications lycéennes lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi.

Professeurs absents, classes surchargées : les revendications des lycéens

Le manque d'enseignants figure parmi les préoccupations les plus concrètes des élèves mobilisés. Certains dénoncent des absences prolongées sans remplacement, avec des conséquences sur le suivi des programmes et la préparation des examens. La question des effectifs d'enseignements est directement liée à d'autres revendications : dans plusieurs établissements, les lycéens réclament des classes moins chargées et des emplois du temps mieux répartis.

Ces demandes apparaissent dans la consultation nationale organisée par le ministère de l'Éducation nationale du 5 au 23 octobre. D'après les chiffres présentés par Édouard Geffray et rapportés par Le Parisien, 70 % des contributions évoquaient les emplois du temps ou les classes surchargées, 51 % les bâtiments scolaires et 28 % les enseignants non remplacés. Ces proportions correspondent aux thèmes abordés dans les contributions recueillies à la date du bilan ministériel, et non à un sondage représentatif de tous les lycéens.

Les réponses envisagées par le gouvernement

Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures sur les remplacements de professeurs. Lors d'une audition au Sénat le 14 octobre, Édouard Geffray a indiqué qu'environ 3 000 équivalents temps plein de remplaçants avaient été identifiés pour être affectés dans les établissements les plus en difficulté. Il a également évoqué 920 équivalents temps plein de contractuels supplémentaires autorisés, dont 170 recrutés à cette date. Ces annonces ne signifient pas que 3 000 nouveaux postes ont été créés : une partie des enseignants concernés était déjà employée par l'Éducation nationale.

D'autres décisions pourraient suivre. Selon RTL, le gouvernement étudie une réduction du nombre d'élèves par classe, sans avoir encore fixé un seuil. Le média évoque une moyenne de 30,2 élèves par classe dans les lycées généraux. L'exécutif doit aussi se prononcer sur les 1 588 suppressions de postes d'enseignants prévues dans le projet de budget 2027, alors que les organisations syndicales demandent plus de moyens.

L'état des bâtiments constitue un autre sujet majeur. Salles dégradées, équipements insuffisants ou sanitaires inadaptés figurent parmi les problèmes rapportés dans les établissements. Les lycéens demandent des travaux et des investissements. Sur ce point, la responsabilité est partagée : les régions assurent notamment la construction, l'entretien et l'équipement des lycées, tandis que l'État est responsable des personnels enseignants.

Parcoursup supprimé ou modifié ? Plusieurs propositions avancées

La contestation porte également sur ce qui attend les élèves après le baccalauréat. Plusieurs organisations réclament la suppression de Parcoursup, qu'elles accusent d'entretenir une sélection insuffisamment transparente et des inégalités d'accès aux études supérieures. Le gouvernement ne prévoit toutefois pas de supprimer la plateforme. Il étudie plutôt une meilleure présentation des critères utilisés par les formations pour examiner les candidatures, ainsi que la possibilité de masquer le lycée d'origine des candidats.

Le débat ne concerne pas seulement le fonctionnement du site. Les organisations lycéennes et étudiantes réclament aussi davantage de places dans l'enseignement supérieur. Selon Le Monde, elles ont présenté le 5 octobre une plateforme commune de dix mesures d'urgence, destinée à servir de base aux discussions avec le gouvernement. Parmi leurs demandes figurent des investissements dans les établissements, des recrutements de personnels de santé et d'orientation et un accès élargi aux formations.

D'après Le Parisien, les organisations défendent notamment la création de 250 000 places à l'université et une réforme des bourses. Elles évaluent leur programme commun à environ 10 milliards d'euros. Il ne s'agit toutefois que d'un chiffrage et non d'une enveloppe budgétaire annoncée par le gouvernement.

D'autres revendications pour les universités et les aides étudiantes

Les étudiants ont ajouté leurs propres préoccupations au mouvement. L'UNEF critique notamment certaines dispositions envisagées dans le budget 2027 concernant les aides au logement et les aides sociales. D'autres organisations contestent les frais d'inscription différenciés appliqués à certains étudiants étrangers.

Reste la question des moyens financiers. Selon Le Parisien, certaines décisions annoncées ce lundi pourraient être intégrées au budget 2027 par voie d'amendements. Les ministres devront préciser quelles mesures peuvent être appliquées rapidement, lesquelles nécessitent de nouveaux financements et ce qui restera à négocier. Les organisations attendent notamment des réponses sur les effectifs, les remplacements et les places dans le supérieur, trois sujets qui ne peuvent pas être réglés par une simple suppression de Parcoursup.

En direct