Mouvement lycéen : Parcoursup remplacé et plus de moyens... Les mesures nombreuses, mais insuffisantes pour les syndicats

Un mois après le début du mouvement lycéen, le gouvernement a fait des annonces concrètes ce lundi 26 octobre pour répondre aux revendications des syndicats. Professeurs recrutés, classes limitées, Parcoursup remplacé... Les mesures sont nombreuses.

De nombreux cours manqués en raison de pros absents et non remplacés, des classes trop remplies et un système d'accès aux études supérieures complexe et insatisfaisant... Les lycéens se mobilisent depuis septembre pour dénoncer un manque de moyens et des difficultés qu'ils rencontrent dans leur scolarité. Ils ont fini par avoir des réponses du gouvernement le lundi 26 octobre après des réunions avec le Premier ministre et des annonces des ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.

"Un travail a été réalisé depuis plus de trois semaines avec un principe de base : aucune décision n'est une promesse en l'air", a déclaré le ministre Edouard Geffray en préambule des annonces. Lesquelles ont été nombreuses et concernent le recrutement de professeurs, la répartition des élèves en classe et des cours, l'évolution de Parcoursup ou encore la création de places en études supérieures. Des annonces qui vont dans le bon sens, mais qui sont loin d'être suffisantes selon les syndicats lycéens et étudiants.

Le mouvement lycéen n'est donc pas sur le point de s'éteindre. De nombreux syndicats ont d'ores et déjà appelé à poursuivre les mobilisations dès le 31 octobre, date évoquée par la coordination des gilets jaunes pour une nouvelle journée de manifestations, et à reprendre les blocages des établissements scolaires à partir de la rentrée prévue le lundi 2 novembre. Le gouvernement espéré pourtant calmé le mouvement avec ses annonces. "Entre les décisions prises et les chantiers ouverts, on couvre tout le champ des revendications des lycéens", a estimé Édouard Geffray. De son côté, le ministre l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a insisté : "La porte du ministère est toujours ouverte. On n'est pas sur quelque chose de figé et de définitif. Ce qu'on propose permet de répondre à une grande partie des revendications. Ce sont des propositions sérieuses."

Des classes limitées à 28 élèves

En réponse aux critiques sur les classes surchargées, le gouvernement prévoit de limiter à 28 le nombre d'élèves par classe de seconde. Cela se fera dès la rentrée 2027 pour les "50% établissements les moins favorisés", a annoncé Édouard Geffray lundi soir. Puis, à compter de la rentrée 2028 pour les autres établissements. Cette mesure nécessitera la création de 500 postes d'enseignants, mesure inscrite dans le projet de budget de 2027. L'exécutif annuelra également les 836 suppressions de postes initialement prévues dans le secondaire, grâce à un amendement. "Très concrètement, il y aura à la rentrée prochaine 1 700 créations de postes nettes pour les lycées français" a précisé le ministre de l'Éducation nationale.

Des professeurs recrutés

Concernant les trop nombreuses absences de professeurs non remplacés, le gouvernement prévoit 920 recrutements supplémentaires, en complément de la mobilisation de quelque 3 000 équivalents temps pleins de remplaçants déjà annoncés par Édouard Geffray. Ces chiffres correspondent à deux dispositifs différents et ne doivent pas être additionnés comme s'il s'agissait uniquement de création de postes. Le plan comprend par ailleurs 200 recrutements supplémentaires dans le domaine de la santé mentale des élèves.

Des emplois de temps révisés et des périodes de contrôle écourtées

Les emplois du temps devraient également évoluer. Le gouvernement souhaite garantir une pause déjeuner d'au moins une heure et réduire le nombre de combinaisons de spécialités proposées en première, afin de simplifier l'organisation des cours. Le contrôle continu en première pourrait être revu pour limiter la période pendant laquelle chaque note compte dans le dossier scolaire.

4 milliards d'euros débloqués pour rénover les lycées

Enfin, l'exécutif prévoit des moyens pour rénover les établissements. Quatre milliards d'euros de prêts à taux réduits supplémentaires vont être mis à disposition des régions sur quatre ans pour financer des travaux dans les collèges et lycées. Il ne s'agit pas d'une subvention de quatre milliards : les sommes empruntées devront être remboursées. Les universités bénéficieraient, elles, d'un milliard d'euros supplémentaire, progressivement débloqué jusqu'en mars 2031 au profit d'une cinquantaine d'établissements.

Parcoursup modifié en 2027 et supprimé en 2028

C'est l'un des changements les plus importants et attendus, Parcoursup sera maintenu pour la campagne 2027 mais remplacé en 2028. Un nouveau système d'admission dans l'enseignement supérieur, dont le fonctionnement et le nom restent à définir fera son apparition. Reste que dès 2027, les formations devront mieux expliquer leurs critères de sélection et motiver leur refus. Un comité de réforme réunissant notamment des lycéens, des enseignants et les ministres concernés doit être mis en place rapidement. Ses conclusions sont attendues d'ici fin novembre, certaines modifications pouvant nécessiter un vote du Parlement. L'anonymisation du lycée d'origine, réclamée par plusieurs organisations pour limiter les risques de discrimination, a également été annoncée. À compter de la session 2028, la mention du lycée d'origine sera donc supprimée.

15 000 places supplémentaires créées en études supérieures

Le débat ne concerne pas seulement le fonctionnement du site. Les organisations lycéennes et étudiantes réclament aussi davantage de places dans l'enseignement supérieur. Selon Le Monde, elles ont présenté le 5 octobre une plateforme commune de dix mesures d'urgence, destinée à servir de base aux discussions avec le gouvernement. Parmi leurs demandes figurent des investissements dans les établissements, des recrutements de personnels de santé et d'orientation, un accès élargi aux formations et surtout la création de dizaines de milliers de places supplémentaires. Un programme dont le coût est évalué à 10 milliards d'euros. Il ne s'agit toutefois que d'un chiffrage et non d'une enveloppe budgétaire annoncée par le gouvernement.

En réponse, le gouvernement a annoncé la création de 15 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur, principalement dans les filières techniques et scientifiques : 10 000 en BTS, 4 000 en IUT et 1 000 dans les formations de santé. Cette répartition ne correspond pas à la création de 15 000 places à l'université au sens strict, puisque les BTS sont notamment dispensés dans des lycées. Une annonce bien en-deçà de la revendication des étudiants qui réclame 250 000 place en plus à l'université et une réforme des bourses.

Du côté des bourses, sujet évoqué par l'UNEF qui critique certaines dispositions envisagées dans le budget 2027 concernant les aides au logement et les aides sociales, le gouvernement a promis d'indexer dès 2027 les bourses sur l'inflation. Cela représentera pour l'an prochain pas moins d'une quarantaine de millions d'euros supplémentaires.

Les mesures du gouvernement estimées à 5 ou 6 milliards d'euros

Le ministre de l'Éducation nationale a estimé, sur le plateau du 20H de France 2 lundi soir, le montant de ces mesures et chantiers annoncés à "cinq, six milliards" d'euros. "Tout sera bien" dans le budget 2027, a assuré Édouard Geffray, évoquant des amendements déposés par le gouvernement. Quant au fait que les mesures annoncées pourraient être retoquées par le prochain président et son gouvernement, il a assuré que cela "sera bien emmanché en dépit des élections" présidentielle et législatives.

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