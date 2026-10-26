De nouvelles manifestations le 31 octobre ? Plusieurs dates de mobilisations prévues

Après la mobilisation de ce samedi 24 octobre, les appels se multiplient pour réitérer le 31 octobre, mais sous une forme légèrement différente. D'autres dates sont également déjà évoquées.

Après deux samedis de manifestations, le 17 et 24 octobre, la vague ne semble pas terminée. Les organisateurs de la mobilisation de ce samedi ont évoqué "une grande réussite" avec, selon eux, 800 000 participants. Les autorités en ont plutôt dénombré 410 000. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a assuré que les manifestations s'étaient globalement bien déroulées, malgré 1400 interpellations.

Les appels à une suite du mouvement se multiplient déjà. La coordination des gilets jaunes souhaite un acte III ce samedi 31 octobre. Dès la veille même, elle appelle à un "rassemblement casserolade" devant l'Assemblée nationale à 18 heures ainsi que devant les permanences parlementaires, mais aussi à une casserolade partout en France à 19h que ce soit devant les mairies, aux fenêtres ou dans la rue. L'objectif est de dénoncer une "dérive autoritaire" du gouvernement suite notamment aux mesures d'interdiction de manifestations, à la fermeture des centres-villes aux manifestants et aux couvre-feux.

Des sit-in et des manifestations : une nouvelle carte des mobilisations pour le 31 octobre

Pour l'acte III, c'est un appel à une mobilisation pour la "défense des libertés publiques". Les revendications évoluent et seront donc moins tournées vers la vie chère. Le 31 octobre, "nous manifesterons pour la liberté de manifester, et pour toutes nos libertés", ont déclaré Benjamin Ball et Azelma Sigaux, deux membres de la coordination des Gilets jaunes lors d'une conférence de presse samedi dernier. Lycéens, étudiants, travailleurs, paysans, retraités, tous sont incités à participer. Nouveauté aussi sur la forme : les coordinateurs ont appelé à des rassemblements et sit-in devant l'Assemblée nationale et les mairies françaises. Laurent Nunez a déclaré ce lundi 26 octobre sur RMC que le gouvernement s'attend à "ce que ce soit à nouveau compliqué", promettant alors de "déployer un dispositif extrêmement robuste".

Sur le site 17octobregiletjaune.net, pour le 31 octobre, il est indiqué "rassemblement sitting à 14 h partout en France devant l'Assemblée nationale et toutes les mairies". Une nouvelle carte des mobilisations a aussi été partagée et elle en dénombre ce lundi 26 octobre déjà plus de 400, dont plus de 350 sit-in contre seulement quelques dizaines de manifestations. Ce décompte ne veut pas dire que toutes ces mobilisations auront forcément lieu : elle ne donne pas un programme confirmé et va encore évoluer. L'ampleur du mouvement pour ce samedi reste donc encore floue. Des manifestations ou parcours pourraient aussi une nouvelle fois être interdits.

Plusieurs dates déjà avancées pour des mobilisations jusque début décembre

Ce n'est pas la seule date à l'horizon. Après la rentrée scolaire du 2 novembre, qui pourrait marquer le retour des mobilisations lycéennes, le 5 novembre, les syndicats ont appelé à une grande journée de manifestation et de grève autour du pouvoir d'achat et des salaires. Même les syndicats de l'enseignement privé s'y sont joints. Le 31 octobre pourrait servir de tremplin à cette journée pendant laquelle la mobilisation se voudrait d'ampleur.

La date du jeudi 19 novembre commence aussi à émerger pour une manifestation des retraités. Elle a été lancée par certains syndicats, notamment des branches de la CGT, pour exiger une revalorisation des pensions. Une manifestation à 11 heures à Paris est notamment possible. Les retraités pourraient être suivis le 4 décembre des sapeurs-pompiers, qui sont enjoints à déposer des casques devant les préfectures. Ils souhaitent une augmentation des moyens humains et financiers.