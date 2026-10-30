Manifestations du 31 octobre : des centaines d'actions et un risque de violence... La carte et les parcours

Plusieurs manifestations sont prévues partout en France pour le samedi 31 octobre, mais le parcours de certaines suscite des tensions entre les organisateurs et les autorités. Le gouvernement redoute des violences et déploie un important dispositif de sécurité.

Après deux samedis de manifestations, le 17 et 24 octobre, la colère sociale continue de s'exprimer. Les syndicats et collectifs citoyens donnent rendez-vous le samedi 31 octobre pour un troisième acte. La coordination des gilets jaunes, l'intersyndicale composée de le CGT, la FSU, Solidaires et FO et les syndicats lycéens et étudiants ont annoncé se mobiliser le 31 octobre. Si les précédentes mobilisations avaient pour but de dénoncer la vie chère ou le manque de moyens dans les services publics, l'acte III du mouvement social s'apparente à appel pour la "défense des libertés publiques".

Plusieurs manifestations sont prévues partout en France, notamment à Paris. Mais la journée de mobilisation du 31 octobre pourrait se démarquer des autres avec la mise en place de nouvelles formes d'actions. Des centaines de sit-in sont prévus et des appels à des rassemblements nocturnes aux alentours de 20 heures ont également émergés.

Ces manifestations du 31 octobre, notamment les nouvelles formes de rassemblements, font craindre au gouvernement d'importants débordements. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs prévenu les préfets du risque élevé de violence lié à ces mobilisations dans un document adressé le jeudi 29 octobre. Laurent Nuñez a également présenté un dispositif de sécurité conséquent et a promis une "doctrine d'extrême fermeté" permettant aux forces de l'ordre de "disperser ou interpeller les groupes à risque".

La carte des mobilisations du 31 octobre

Plus de 550 mobilisations sont répertoriées sur la carte interactive du site 17octobregiletjaune.net pour la journée du 31 octobre. Parmi elles, plus de 150 manifestations notamment dans les plus grandes villes de France. Mais les plupart des mobilisations annoncées sont des sit-in, une forme d'action encore inédite depuis le début du mouvement social de l'automne 2026. Le site invite à des rassemblements et des sit-in "à 14 heures partout en France, devant l'Assemblée nationale et toutes les mairies".

Comme pour les précédentes journées de mobilisations, le décompte affiché par la carte interactive ne signifie pas que toutes les mobilisations auront lieu. L'ampleur des manifestations du 31 octobre est donc encore difficile à anticiper précisément.

A Paris et ailleurs les parcours des manifestations font débat

De nombreuses manifestations sont annoncées, mais le parcours de certaines n'a pas encore été arrêté et suscite le débat entre les autorités et les manifestants. A Paris, plusieurs parcours ont été proposés. Le collectif des gilets jaunes a déclaré une manifestation au départ de Bastille et devant rejoindre l'Assemblée nationale en passant par plusieurs places du centre de Paris : la place de la République, les Grands Boulevards, l'Opéra et la Madeleine, puis la place de la Concorde. Un tracé refusé par les autorités.

Deux autres propositions de parcours sont encore sur la table : celui de l'intersyndicale qui souhaite défiler entre Bastille et Nation et celui recommandé par la préfecture de police, excentré à l'est de Paris, entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton. L'intersyndicale s'oppose à ce parcours éloigné du centre-ville et prévoit d'étudier "toutes les possibilités de recours contre cette interdiction générale et disproportionnée de l'exercice d'une liberté publique essentielle en démocratie". Elle dénonce d'ailleurs des "manœuvres dangereuses de la préfecture qui entravent le droit de manifester" et annonce tenir une conférence de presse le vendredi 30 octobre à 10 heures.

De manière générale, les autorités tentent de tenir les manifestations du 31 octobre à l'écart des centres-villes en raisons des "risques de troubles à l'ordre public". Le gouvernement explique vouloir éviter le retour de scènes de violences et de pillages observées le 17 octobre, mais assure autoriser les manifestations "en dehors des centres-villes", dans les "zones périphériques".

Plusieurs manifestations ont cependant été déclarées sans rencontrer de difficultés sur l'itinéraire, comme à Lyon ou à Nice. À Lyon, le départ sera donné à 14 heures à la Manufacture des Tabacs en direction de Jean Macé, en passant par les avenues Garibaldi et Berthelot. À Nice, une manifestation de trois heures, à compter de 14 heures, est prévue.

Un important dispositif de sécurité pour les manifestations du 31 octobre

Après les manifestations du 17 octobre qui avaient donné lieu à des scènes de violences urbaines, celles du 24 octobre se sont déroulées dans le calme de l'aveu de Laurent Nuñez, malgré plus de 1 400 interpellations. La différence entre les deux mobilisations tenait notamment dans le dispositif de sécurité insuffisant lors de l'acte I et renforcé à l'acte II. Pour la journée de manifestations du 31 octobre, le gouvernement annonce donc reconduire le même dispositif que celui du 24 octobre avec 70 000 membres des forces de l'ordre déployés partout en France.

Le ministre de l'Intérieur a assuré le jeudi 29 octobre que le doctrine des forces de l'ordre sera d'une "extrême fermeté" pour "disperser ou interpeller les groupes à risque" le 31 octobre. "On ne tolèrera aucun débordement", a-t-il souligné.

Si un tel dispositif est déployé, c'est parce que le gouvernement s'attend à "ce que ce soit à nouveau compliqué" le 31 octobre. "Du début de soirée jusque tard dans la nuit le risque de violences urbaines est très élevé" a ainsi précisé le ministre de l'Intérieur aux préfets. En cause ? "De multiples appels à rassemblements dans les centres-villes, sur toutes les places publiques, au prétexte de la fête d’Halloween" lancés sur les réseaux sociaux, a indiqué le ministre. "L’analyse de l’infographie de ces appels ne laisse pas de doute sur les intentions de leurs auteurs de commettre de nouvelles exactions". Plusieurs de ces appels encouragent des rassemblements nocturnes aux alentours de 20 heures. Alors que les manifestations se tiendront le jour et le soir d'Halloween, le ministre a indiqué que la fête populaire ne sera pas "un motif légitime pour se dissimuler le visage" et pour "commettre des troubles".

Dernières mises à jour

10:45 - Des commerces contraints de fermer plus tôt à Rennes Selon Ouest-France, le marché central de la Criée, habituellement ouvert jusqu'à 19 heures le samedi, devra exceptionnellement fermer dès 13 heures. Le marché des artisans créateurs sera lui aussi annulé. Ces décisions préventives visent à limiter les risques liés aux rassemblements et aux éventuels débordements liés aux rassemblements du 31 octobre. Cela impactera donc 29 commerçants du marché de la Criée rassemblant généralement fromagers, poissonniers ou des primeurs. 10:35 - La casserolade à l'Assemblée nationale annulée Avant les mobilisations du 31 octobre, la coordination des Gilets jaune a été contrainte de revoir ses plans. La coordination a communiqué l'annulation de la casserolade prévue vendredi soir, de 18 heures à 21 heures devant l'Assemblée nationale. Selon les organisateurs, la préfecture de police a interdit ce rassemblement et proposé de le déplacer aux Invalides. "Il n'y aura pas de casserolade à Paris, il y en aura en province" a confirmé à l'AFP, David Libeskind, avocat et membre de la coordination des Gilets jaunes. 10:20 - Les masques d'Halloween interdit ? Voici ce que dit la loi Pour la mobilisation du 31 octobre, une mise en garde du gouvernement suscite des interrogations sur le port des masques d'Halloween. Laurent Nuñez a prévenu que les déguisements ne pourraient pas servir à dissimuler son identité pour participer à des violences. Pourtant, la loi française autorise bien le port d'un masque dans l'espace public à l'occasion d'une fête. La situation est différente pour une manifestation : depuis 2019, le Code pénal prévoit un an de prison et 15 000 euros d'amende pour une personne qui dissimule volontairement son visage sans motif légitime. 10:00 - 1 000 forces de sécurité mobilisées à Lyon Le préfet du Rhône a prévu un dispositif conséquent pour les manifestations du 31 octobre. Étienne Guyot, a annoncé ce vendredi sur BFMTV Lyon qu'ils "aurons plus de forces de l'ordre que la semaine dernière, c'est une augmentation importante". Le dispositif comprendra des policiers, gendarmes et notamment des militaires de l'opération Sentinelle. Le préfet promet une "présence visible, forte et très mobile". 09:45 - "C'est devenu les gilets multicolores" se félicite les Gilets jaunes Interrogée par Ici Saint-Étienne Loire, Azelma Sigaux, porte-parole de la coordination des Gilets jaunes, n'a pas été tendre avec la situation en France qui "n'a pas changé" et "qui s'est empiré". Concernant les interdictions de manifester, elle dénonce une "répression" et les "interdictions qui pleuvent". «Plus on interdit, plus cela incite des personnes à braver des interdits. C’est pire, ça génère de la violence !», ajoute Azelma Sigaux. LIRE PLUS

Un nouveau samedi de mobilisation semble se profiler. Il s'agirait d'un acte III et cela pourrait aussi se poursuivre ensuite.