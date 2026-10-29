Manifestations du 31 octobre : les parcours débattus et des risques de violence... La carte des mobilisations

Plusieurs manifestations sont prévues partout en France le 31 octobre, mais le parcours de certaines reste incertain. Le gouvernement, lui, redoute des violences et prépare un important dispositif de sécurité.

Après deux samedis de manifestations, le 17 et 24 octobre, la colère sociale continue de s'exprimer. Les syndicats et collectifs citoyens donnent rendez-vous le samedi 31 octobre pour un troisième acte. Le collectif des gilets jaunes, mais aussi l'intersyndicale composée de le CGT, la FSU, Solidaires et FO et les syndicats lycéens et étudiants ont annoncé se mobiliser le 31 octobre. Si les précédentes mobilisations avaient pour but de dénoncer la vie chère ou le manque de moyens dans les services publics, l'acte III du 31 octobre s'apparente à appel pour la "défense des libertés publiques".

Plusieurs manifestations sont prévues partout en France, notamment à Paris. Mais la mobilisations du 31 octobre pourrait se démarquer des autres avec la mise en place de nouvelles formes d'actions. Des centaines de sit-in sont prévus et des appels à des rassemblement nocturnes aux alentours de 20 heures ont également émergés.

Ces manifestations du 31 octobre, notamment les nouvelles formes de rassemblements, font craindre au gouvernement des débordements. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs prévenu les préfets du risque élevé de violence lié à ces mobilisations dans un document adressé le jeudi 29 octobre. Laurent Nuñez a également présenté un dispositif de sécurité conséquent et à promis une "doctrine d'extrême fermeté" permettant aux forces de l'ordre de "disperser ou interpeller les groupes à risque".

La carte des mobilisations du 31 octobre

Plus de 550 mobilisations sont répertoriées sur la carte interactive du site 17octobregiletjaune.net pour la journée du 31 octobre. Parmi elles, plus de 150 manifestations notamment dans les plus grandes villes de France. Mais les plupart des mobilisations annoncées sont des sit-in, une forme d'action encore inédite depuis le début du mouvement social de l'automne 2026. Le site invite à des rassemblements et de sit-in "à 14 heures partout en France, devant l'Assemblée nationale et toutes les mairies".

Comme pour les précédentes journées de mobilisations, le décompte affiché par la carte interactive ne signifie pas que toutes les mobilisations auront lieu. L'ampleur des manifestations du 31 octobre sont donc encore difficile à anticiper.

A Paris et ailleurs les parcours des manifestations font débat

De nombreuses manifestations sont annoncées, mais le parcours de certaines n'a pas encore été arrêté et suscite le débat entre les autorités et les manifestants. A Paris, plusieurs parcours ont été proposés. Le collectif des gilets jaunes a déclaré une manifestation au départ de Bastille et devant rejoindre l'Assemblée nationale en passant par plusieurs places du centre de Paris : la place de la République, les Grands Boulevards, l'Opéra et la Madeleine, puis la place de la Concorde. Un tracé refusé par les autorités.

Deux autres propositions de parcours sont encore sur la table : celui de l'intersyndicale qui souhaite défiler la place de la Bastille et Nation et celui recommandé par la préfecture de police, excentré à l'est de Paris, entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton. L'intersyndicale s'oppose à ce parcours éloigné du centre-ville et prévoit d'étudier "toutes les possibilités de recours contre cette interdiction générale et disproportionnée de l'exercice d'une liberté publique essentielle en démocratie". Elle dénonce d'ailleurs des "manœuvres dangereuses de la préfecture qui entravent le droit de manifester" et annonce tenir une conférence de presse le vendredi 30 octobre à 10 heures.

De manière générale, les autorités tentent de tenir les manifestations du 31 octobre à l'écart des centres-villes en raisons des "risques de troubles à l'ordre public". Le gouvernement explique vouloir éviter le retour de scènes de violences et de pillages observées le 17 octobre, mais assure autoriser les manifestations "en dehors des centres-villes", dans les "zones périphériques".

Plusieurs manifestations ont cependant été déclarées sans rencontrer de difficultés sur l'itinéraire, comme à Lyon ou à Nice. À Lyon, le départ sera donné à 14 heures à la Manufacture des Tabacs en direction de Jean Macé, en passant par les avenues Garibaldi et Berthelot. À Nice, une manifestation de trois heures, à compter de 14 heures, est prévue.

Un important dispositif de sécurité pour les manifestations du 31 octobre

Après les manifestations du 17 octobre qui avaient donné lieu à des scènes de violences urbaines, celles du 24 octobre se sont déroulées dans le calme de l'aveu de Laurent Nuñez, malgré plus de 1 400 interpellations. La différence entre les deux mobilisations tenait notamment dans le dispositif de sécurité insuffisant lors de l'acte I et renforcé à l'acte II. Pour la journée de manifestations du 31 octobre, le gouvernement annonce donc reconduire le même dispositif que celui du 24 octobre avec 70 000 membres des forces de l'ordre déployés partout en France.

Le ministre de l'Intérieur a assuré le jeudi 29 octobre que le doctrine des forces de l'ordre sera d'une "extrême fermeté" pour "disperser ou interpeller les groupes à risque" le 31 octobre. "On ne tolèrera aucun débordement", a-t-il souligné.

Si un tel dispositif est déployé, c'est parce que le gouvernement s'attend à "ce que ce soit à nouveau compliqué" le 31 octobre. "Du début de soirée jusque tard dans la nuit le risque de violences urbaines est très élevé" a ainsi précisé le ministre de l'Intérieur aux préfets. En cause ? "De multiples appels à rassemblements dans les centres-villes, sur toutes les places publiques, au prétexte de la fête d’Halloween" lancés sur les réseaux sociaux, a indiqué le ministre. "L’analyse de l’infographie de ces appels ne laisse pas de doute sur les intentions de leurs auteurs de commettre de nouvelles exactions". Plusieurs de ces appels encouragent des rassemblements nocturnes aux alentours de 20 heures. Alors que les manifestations se tiendront le jour et le soir d'Halloween, le ministre a indiqué que la fête populaire ne sera pas "un motif légitime pour se dissimuler le visage" et pour "commettre des troubles".

Dernières mises à jour

19:39 - Des violences encouragées par la soirée d'Halloween le 31 octobre ? Les manifestations du 31 octobre se tiendront le jour d'Halloween et le gouvernement craint que ce contexte donne lieu à des violences. "Habituellement", la soirée d'Halloween est "une soirée où il y a parfois des violences urbaines", explique le ministre de l'Intérieur, qui admet toutefois que les violences étaient moins intenses ces dernières années. Il redoute que la fête populaire encourage certains individus à poursuivre la mobilisation dans la soirée et la nuit de façon illégale. Laurent Nuñez a indiqué qu'Halloween ne pourra pas servir de "prétexte" pour se dissimuler le visage en manifestation, un acte interdit par la loi. 19:24 - Quelle mobilisation à Caen ce samedi 31 octobre ? À Caen aussi la préfecture a revu l'itinéraire initialement prévu par les manifestants. Alors que parcours devait s'élancer place Bouchard, le départ aura finalement lieu place Saint-Pierre. Le rendez-vous a été fixé à 13h45. Les manifestants termineront leur parcours place Saint-Sauveur et non comme prévu à l'origine place Fontenette. À noter que tout autre rassemblement est interdit entre samedi 9 heures et dimanche 6 heures dans l'hyper centre-ville, sur la presqu'île et dans le secteur des rives de l'Orne. 18:32 - Des appels à des rassemblements nocturnes, Nuñez dénonce des "appels à faire la révolution" de l'ultragauche En plus des appels aux manifestations en journée, Laurent Nuñez a souligné l'existence "sur les réseaux de nombreux appels à rassemblement aux alentours de 20h qui émanent de la mouvance de l'ultragauche radicalisée qui invite les gens à se rendre sur des rassemblement de voie publique dans de nombreuses villes". Le ministre de l'Intérieur dénonce des "messages particulièrement violents" qui "appellent à faire la révolution" et "à mettre en place l'insurrection", assure-t-il. Il a indiqué que "ces rassemblements seront bien évidemment interdits par les préfets" et que "s'ils venaient néanmoins à se tenir ils seront bien évidemment dispersés occasionnant des interpellations". 18:29 - 70 000 membres des forces de l'ordre mobilisés le 31 octobre 70 000 membres des forces de l'ordre seront déployés partout en France pour la journée de mobilisation du 31 octobre, a fait savoir le ministre. Il s'agit d'un dispositif équivalent à celui du 24 octobre. 18:25 - Les manifestations seront "autorisées en dehors des centres-villes" le 31 octobre Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, détaille le dispositif policier pour la journée de mobilisation du 31 octobre. "Nous avons plusieurs appels de rassemblement de voie publique", c'est-à-dire des manifestations, a-t-il indiqué précisant que "les règles qui s'appliqueront seront les mêmes que celles du 24 octobre" et que les préfets décideront ou non du maintien des rassemblements. Lesquels seront interdits dans les centres-villes en raison "des risques de troubles à l'ordre public". Les manifestations seront toutefois "autorisées en dehors des centres-villes", dans les "zones périphériques". LIRE PLUS

Un nouveau samedi de mobilisation semble se profiler. Il s'agirait d'un acte III et cela pourrait aussi se poursuivre ensuite.