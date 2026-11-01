Manifestations du 31 octobre : plusieurs centaines de milliers de manifestants et plus de 500 interpellations

Entre 320 000 et 500 000 personnes ont manifesté dans toute la France, samedi 31 octobre. Le ministère de l'Intérieur recense 565 interpellations sur l'ensemble du territoire, contre 768 lors de la mobilisation du 24 octobre.

L'ESSENTIEL

Les manifestations du 31 octobre ont réuni entre 320 000 (chiffres de la police) et 500 000 (chiffres des syndicats) personnes en France, dont 70 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur (200 000 selon les syndicats).

Le ministère de l'Intérieur recense 565 interpellations partout en France. 40 000 contrôles ont été réalisés, dont 15 000 dans l’agglomération parisienne. Après des défilés globalement calmes, des tensions ont éclaté en fin de cortège dans plusieurs villes, notamment à Paris, Lyon, Toulouse et Marseille. Beauvau affirme que des "éléments radicaux" ont tenté de pénétrer dans les centres-villes pour commettre des dégradations et des pillages, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Des affrontements étaient encore en cours à 18 heures.

À Paris, le cortège a rejoint la porte de Charenton depuis la porte de Bagnolet, avant que des heurts n'éclatent dans le secteur. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, tandis que des individus leur lançaient des projectiles. En région, les autorités ont recensé 19 000 manifestants à Lyon, 13 500 à Rennes, 11 000 à Bordeaux et 10 000 à Marseille. À Lyon, un manifestant légèrement blessé à la jambe a été hospitalisé, sans précision à ce stade sur l'origine de sa blessure.

Ce troisième samedi de mobilisation réunissait notamment les Gilets jaunes, la CGT, la FSU, Solidaires, FO ainsi que des organisations lycéennes et étudiantes. Aux revendications contre la vie chère et le manque de moyens dans les services publics s'ajoutait la "défense des libertés publiques". Des appels à poursuivre la mobilisation autour de 20 heures ont également été diffusés pour la soirée d'Halloween.

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12:19 - Les fins de cortèges ont connu des heurts Malgré le calme des cortèges, la fin de journée a toutefois été marquée par des heurts lors de la dispersion des manifestations. À Paris, la situation s’est nettement tendue aux abords de la porte de Charenton, tandis qu'à Grenoble, des affrontements ont éclaté en queue de cortège. À Marseille, après un défilé resté calme bien que non déclaré, des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement ont été utilisées par la police, indique Le Monde. 11:36 - Une journée de mobilisation qui s'est déroulée dans le calme D'après les observations des reporters du Monde déployés dans les principales métropoles, les cortèges se sont déroulés sans incident majeur, samedi 31 octobre. Une atmosphère paisible qui s'est également vérifiée à Marseille, où les rassemblements sont restés calmes en dépit de l'absence de déclaration préalable en préfecture. 10:52 - Combien de manifestants ont défilé samedi 31 octobre ? La bataille des chiffres fait de nouveau rage autour de la mobilisation : le ministère de l’Intérieur recense 320 000 manifestants en France, dont 70 000 dans la capitale, tandis que l’intersyndicale de la jeunesse revendique près d’un demi-million de participants, dont 200 000 à Paris. Ces estimations témoignent d'un recul par rapport au rassemblement du 24 octobre, où les autorités avaient décompté 410 000 personnes sur l'ensemble du territoire, dont 110 000 à Paris.

Le cortège parisien s'est élancé de la porte de Bagnolet peu après 14 heures pour rejoindre la porte de Charenton, point final du parcours autorisé. La préfecture de police avait interdit les itinéraires initialement déclarés par les syndicats et les Gilets jaunes, notamment entre Bastille et Nation ou Concorde. Le ministère de l'Intérieur recense 70 000 manifestants à Paris, contre 200 000 selon l'intersyndicale de la jeunesse. Après un défilé globalement calme, des tensions ont éclaté à l'arrivée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et procédé à des charges. Rue des Meuniers, des individus leur ont lancé des pierres, tandis qu'une poubelle a été incendiée et un panneau publicitaire détruit.

À Marseille, 10 000 personnes ont manifesté selon les chiffres officiels. Le cortège a défilé pendant près de deux heures sans incident, indique la préfecture. Des tensions sont apparues à partir de 16 heures, avec des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre, qui sont intervenues pour disperser les groupes hostiles. La Provence rapporte des tirs de gaz lacrymogène et des charges de CRS. Pour la soirée, un couvre-feu visant les mineurs était prévu de 18 heures à 5 heures dans plusieurs secteurs, notamment le centre-ville et les abords des centres commerciaux des Terrasses du Port, du Prado Shopping et du Grand Littoral.

La manifestation à Lyon a réuni 19 000 personnes, selon la préfecture. Le parcours autorisé reliait la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé. À l'arrivée, des manifestants ont tenté de sortir du périmètre prévu pour rejoindre le centre-ville, entraînant une intervention des forces de l'ordre avec du gaz lacrymogène. Un manifestant légèrement blessé à la jambe a été transporté à l'hôpital, selon la préfecture, qui ne disposait pas d'informations sur l'origine de sa blessure. Un arrêté préfectoral interdisait par ailleurs les rassemblements revendicatifs de 10 heures à 23 heures dans un large périmètre comprenant notamment la Presqu'île et la Guillotière.

À Toulouse, un cortège a été toléré malgré l'interdiction des manifestations annoncée par la préfecture de Haute-Garonne. Sa dispersion a donné lieu à des tensions avec les forces de l'ordre. Selon France 3 Occitanie, des poubelles et des panneaux de chantier ont été incendiés, tandis que des jeunes masqués et cagoulés ont rejoint les rangs des manifestants. Les CRS sont intervenus. Dans son point de situation à 18 heures, le ministère de l'Intérieur cite Toulouse parmi les villes où les forces de l'ordre ont empêché des groupes qualifiés de "radicaux" de pénétrer dans le centre-ville.

Pour ce troisième samedi de mobilisation, une manifestation avait été déclarée et autorisée à Nice. Le parcours prévoyait un départ place Masséna à 14 heures, puis un passage par le boulevard Jean-Jaurès, la place Garibaldi, le quai Papacino et le quai des États-Unis, avant un retour place Masséna vers 17 heures. Un dispositif policier renforcé avait été annoncé, avec des mesures destinées à prévenir d'éventuels affrontements entre manifestants et militants d'ultradroite, après les incidents du 24 octobre.

Deux appels à manifester avaient été diffusés à Nantes pour 14 heures, l'un au départ du château des Ducs de Bretagne, l'autre aux abords de la place du Commerce. Ces deux points de rendez-vous se situaient dans le périmètre du centre-ville concerné par une interdiction préfectorale de rassemblement. À 18 heures, le ministère de l'Intérieur a cité Nantes parmi les villes où des "éléments radicaux" avaient tenté de pénétrer dans les centres-villes en fin de cortège, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.

À Montpellier, les syndicats FO ESR et FO SNUDI avaient déclaré une manifestation entre la faculté des Sciences et le parc Montcalm, afin de contourner le périmètre d'interdiction fixé par la préfecture de l'Hérault. Ils indiquaient agir "à la demande des lycéens et en soutien à leurs revendications". La préfecture a finalement interdit ce cortège, invoquant "un manque de garanties suffisantes en matière de sécurité et un risque avéré de troubles à l'ordre public". Des appels à se rassembler aux abords des universités avaient néanmoins été diffusés.

La manifestation à Strasbourg a réuni 5 000 personnes, selon les estimations de l'AFP. En amont de la journée, le préfet du Bas-Rhin avait interdit les manifestations et cortèges non déclarés sur plusieurs axes du centre-ville, notamment autour de la place de la République, de l'avenue de la Liberté et du quai des Pêcheurs. Les manifestations déclarées restaient toutefois autorisées dans ces secteurs.

À Bordeaux, la police a dénombré 11 000 manifestants, contre 15 500 le 24 octobre. Les syndicats revendiquent de leur côté 70 000 participants, contre 60 000 une semaine auparavant. Le parcours déclaré par la CGT, FO et le Snes-FSU, de la place de la Bourse à la Victoire, avait été autorisé par la préfecture. Une interdiction de manifester restait toutefois en vigueur dans l'hypercentre commerçant. À 18 heures, le ministère de l'Intérieur a signalé des tentatives de groupes qualifiés de "radicaux" de rejoindre le centre-ville, empêchées selon lui par les forces de l'ordre.

À Lille, la manifestation appelée par l'Union locale CGT avait été autorisée, avec un rendez-vous à 14 h 30 place de la République. Le parcours passait par la rue Nationale, le boulevard Montebello, la rue de Wazemmes et le boulevard Victor-Hugo, avant de rejoindre la place de la Nouvelle Aventure. Des syndicats étudiants avaient également appelé à se mobiliser en faisant référence à Halloween. Dans son point de situation à 18 heures, le ministère de l'Intérieur cite Lille parmi les villes où les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher des groupes qualifiés de "radicaux" de pénétrer dans les centres-villes en fin de cortège.

À Rennes, la préfecture a recensé 13 500 manifestants, soit une participation supérieure à celle de la semaine précédente. Initialement interdite faute d'accord sur le parcours, la manifestation avait finalement été autorisée après des discussions entre la préfecture et les syndicats. Des tensions ont néanmoins été signalées. À 18 heures, le ministère de l'Intérieur affirmait que des groupes qualifiés de "radicaux" avaient tenté de pénétrer dans le centre-ville avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.