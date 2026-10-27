Manifestations du 31 octobre : un parcours proposé à Paris et une nouvelle forme de mobilisation... L'acte III se précise

La coordination des gilets jaunes appelle à un acte III de mobilisation nationale le samedi 31 octobre. Elle a déposé ce mardi 27 octobre un parcours pour la manifestation parisienne, qui doit désormais être validé ou non.

Après deux samedis de manifestations, le 17 et 24 octobre, la colère sociale pourrait continuer à s'exprimer.Les organisateurs de la mobilisation de ce samedi ont évoqué "une grande réussite" avec, selon eux, 800 000 participants. Les autorités en ont plutôt dénombré 410 000. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a assuré que les manifestations s'étaient globalement bien déroulées, malgré plus de 1 400 interpellations.

Les appels à une suite du mouvement se multiplient déjà. La coordination des gilets jaunes souhaite un acte III ce samedi 31 octobre. Elle encourage même un "rassemblement casserolade" devant l'Assemblée nationale et les permanences parlementaires dès le vendredi 30 octobre à 18 heures et devant toutes les mairies de France à 19 heures. L'objectif est de dénoncer une "dérive autoritaire" du gouvernement suite notamment aux mesures d'interdiction de manifestations, à la fermeture des centres-villes aux manifestants et aux couvre-feux.

Des sit-in et un parcours de manifestation à Paris : une nouvelle carte des mobilisations pour le 31 octobre

Pour l'acte III, c'est un appel à une mobilisation pour la "défense des libertés publiques". Les revendications évoluent et seront donc moins tournées vers la vie chère. Le 31 octobre, "nous manifesterons pour la liberté de manifester, et pour toutes nos libertés", ont déclaré Benjamin Ball et Azelma Sigaux, deux membres de la coordination des Gilets jaunes lors d'une conférence de presse samedi dernier. Lycéens, étudiants, travailleurs, paysans, retraités, tous sont incités à participer. Nouveauté aussi sur la forme : les coordinateurs ont appelé à des rassemblements et sit-in devant l'Assemblée nationale et les mairies françaises. Laurent Nunez a déclaré ce lundi 26 octobre sur RMC que le gouvernement s'attend à "ce que ce soit à nouveau compliqué", promettant alors de "déployer un dispositif extrêmement robuste".

Sur le site 17octobregiletjaune.net, pour le 31 octobre, il est indiqué "rassemblement sitting à 14 h partout en France devant l'Assemblée nationale et toutes les mairies". Une nouvelle carte des mobilisations a aussi été partagée et elle en dénombre ce lundi 26 octobre déjà plus de 400, dont plus de 350 sit-in contre seulement quelques dizaines de manifestations. Ce décompte ne veut pas dire que toutes ces mobilisations auront forcément lieu : elle ne donne pas un programme confirmé et va encore évoluer. L'ampleur du mouvement pour ce samedi reste donc encore floue. Des manifestations ou parcours pourraient aussi une nouvelle fois être interdits. C'est d'ailleurs ce que redoute la coordination des gilets jaunes qui vient de déposer une proposition de parcours pour la manifestation du samedi 31 octobre à Paris. Ce dernier s'étendrait de la place de la Bastille à l'Assemblée nationale, en passant notamment par la place de la République et celle de la Concorde. Emmanuel Macron a estimé, lundi 26 octobre, que les manifestations de samedi prochain seront "à risque" et souhaite donc des tracés de cortèges hors des centres-villes. La coordination des gilets jaunes anticipe donc un refus, mais ne compte pas se laisser faire : elle a l'intention de déposer plainte en cas de réponse négative.

Les lycéens et les étudiants mobilisés le 31 octobre ?

À l'issue de leur rendez-vous avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lundi 26 octobre, les organisations lycéennes Les Lycéens! et Renouveau lycéen ont appelé à poursuivre la mobilisation. "Tout n'est pas encore satisfait et nous irons au bout. Nous satisferons les revendications des lycéennes et des lycéens", a déclaré Louis Letoublon, vice-président de l'organisation Les Lycéens!, avant d'appeler à la mobilisation "le 5 novembre et le 31 octobre".

Du côté des étudiants, l'intersyndicale a attendu les annonces des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur avant d'indiquer, dans la foulée, qu'elle appelait aussi à poursuivre la mobilisation. Toutefois, la date du 5 novembre était davantage évoquée que celle du 31 octobre.

Plusieurs dates déjà avancées pour des mobilisations jusque début décembre

Ce n'est pas la seule date à l'horizon. Après la rentrée scolaire du 2 novembre, qui pourrait marquer le retour des mobilisations lycéennes, le 5 novembre, les syndicats ont appelé à une grande journée de manifestation et de grève autour du pouvoir d'achat et des salaires. Même les syndicats de l'enseignement privé s'y sont joints. Le 31 octobre pourrait servir de tremplin à cette journée pendant laquelle la mobilisation se voudrait d'ampleur.

La date du jeudi 19 novembre commence aussi à émerger pour une manifestation des retraités. Elle a été lancée par certains syndicats, notamment des branches de la CGT, pour exiger une revalorisation des pensions. Une manifestation à 11 heures à Paris est notamment possible. Les retraités pourraient être suivis le 4 décembre des sapeurs-pompiers, qui sont enjoints à déposer des casques devant les préfectures. Ils souhaitent une augmentation des moyens humains et financiers.

Dernières mises à jour

12:04 - Quel parcours à Grenoble ? La manifestation grenobloise a été co-déclarée par le syndicat Sud. Elle s'élancera à 14 heures de la gare. Elle effectuera le même parcours que lors de l'acte II, samedi dernier : avenue Alsace-Lorraine, cours Jaurès, boulevard Foch, avenue Albert-1er-de-Belgique et boulevard Clémenceau. Elle évitera donc le centre-ville. 11:25 - Les Gilets jaunes déposent un parcours à Paris La coordination des Gilets jaunes a annoncé avoir déposé ce mardi matin un parcours pour l'acte III de ce samedi 31 octobre. Il irait de la place de la Bastille vers l'Assemblée nationale. Il passerait par le boulevard Beaumarchais, celui du Temple, la place de la République, les grands boulevards, la place de l’Opéra, la place de la Madeleine, la rue Royale puis la place de la Concorde. La préfecture de police aurait accusé réception de cette demande de parcours et doit désormais le valider ou non. La coordination anticipe une réponse négative des autorités au vu des précédents refus : "Si la préfecture persiste à ne pas accepter nos trajets dans le centre de Paris, nous déposerons une plainte pour atteinte à la liberté de manifester", a annoncé David Libeskind, auprès du Parisien. Il veut se baser sur l’article 431-1 du Code pénal qui punit "le fait d’entraver (…) l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation". 09:50 - 423 mobilisations recensées pour le 31 octobre Ce mardi 27 octobre au matin, 423 mobilisations sont recensées pour la journée du 31 octobre sur le site 17octobregiletjaune.net. 355 sittings sont dénombrés et 58 manifestations. Le reste des actions est localisé sur quelques stations-service, ronds-points et gares. 09:14 - Un dispositif policier "aussi conséquent que samedi dernier" pour le 31 octobre Les appels à la mobilisation du 31 octobre ont été lancés, mais les manifestations doivent encore s'organiser et l'ampleur du mouvement se préciser. Toutefois, le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà indiqué que le dispositif policier sera "aussi conséquent que samedi dernier". "La solution ne peut pas être que sécuritaire, mais elle doit d'abord être sécuritaire", a ajouté Laurent Nuñez au micro de RTL. Si le ministre prend les devants c'est pour éviter d'assister aux mêmes scènes que celles de 17 octobre : "C'est la mission qui m'a été assignée".

Un nouveau samedi de mobilisation semble se profiler. Il s'agirait d'un acte III et cela pourrait aussi se poursuivre ensuite.