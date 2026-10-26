Résultat du Loto : les numéros du tirage du lundi 26 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 26 octobre 2026 a mis en jeu 3 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce lundi 26 octobre 2026, la Française des Jeux propose un nouveau rendez-vous aux amateurs de Loto, avec une cagnotte de 3 millions à conquérir. Le jackpot a grimpé mécaniquement à la suite d'un précédent tirage du Loto resté sans vainqueur au rang supérieur. Les joueurs sont invités à suivre le résultat du Loto en direct ci-dessous, dès officialisation par la FDJ.
Décrocher le jackpot au Loto implique de cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, complétés par un numéro Chance allant de 1 à 10. Chaque grille est proposée à 2,20 euros, que ce soit en ligne ou dans un point de vente agréé. La régularité du tirage du Loto — trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi — forge un calendrier populaire que des millions de Français suivent fidèlement tout au long de l'année.
Quand le jackpot non remporté transforme le tirage du Loto en événement national
Un jackpot qui enfle d'un tirage à l'autre produit un effet d'attraction bien réel sur les joueurs habituels comme sur ceux qui ne jouent qu'occasionnellement. Plus la somme en jeu dépasse le seuil psychologique du million, plus les ventes de grilles s'accélèrent, transformant ce tirage du Loto en phénomène collectif. Ce mécanisme d'entraînement, observé et documenté, dépasse la logique strictement mathématique pour toucher à quelque chose de plus profond dans le rapport des Français au jeu.
La transparence du tirage du Loto est assurée par la présence d'un commissaire de justice qui supervise l'ensemble de l'opération. Cette garantie institutionnelle contribue à la confiance durable des joueurs envers la FDJ et son principal jeu phare. La probabilité de remporter le jackpot reste de l'ordre d'une chance sur 19 millions, mais les rangs intermédiaires offrent des perspectives de gains bien plus accessibles, redistributrices de plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque tirage.
Le résultat du Loto, reflet d'un ancrage culturel qui dépasse le simple espoir du gain
Au-delà des chiffres et des probabilités, le Loto occupe une place singulière dans le quotidien français, celle d'un loisir partagé autant que d'un rêve entretenu semaine après semaine. La FDJ insiste régulièrement sur la nécessité de pratiquer le jeu avec modération, et oriente vers le site Joueurs Info Service les personnes qui ressentiraient une dépendance. Ce rappel fait partie intégrante de la communication institutionnelle autour du tirage du Loto.
L'accessibilité croissante du Loto, portée par la multiplication des points de vente et le développement des plateformes numériques, a élargi son audience bien au-delà de son socle historique. Chaque tirage du Loto réunit ainsi des profils très variés, des habitués aux joueurs de circonstance attirés par un jackpot exceptionnel. C'est cette dimension collective, autant que l'espoir du gain, qui explique la longévité d'un jeu installé depuis des décennies au cœur de la culture populaire française.
Dernières mises à jour
- Ce que deviennent les gains non réclamés au Loto
Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires. Un ticket perdu, oublié dans une poche ou simplement ignoré : les raisons sont multiples. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux. Un rappel utile pour ne pas laisser filer une potentielle bonne fortune.
- Le Loto a fait de grands gagnants en 2025
En 2025, le Loto a distribué des gains records dans plusieurs régions françaises. Le plus gros jackpot de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont suivi : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Au classement régional, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ont quant à eux totalisé 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année.
- Récupérer ses gains au Loto : ce qu'il faut savoir
Vous avez remporté un gain au Loto ? Les démarches varient selon le mode d'achat. En point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, il faut contacter le service Relations Gagnants de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités automatiquement sur le compte FDJ, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros. Au-dessus de ce seuil, un service dédié prend le relais. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains.
- Multiplier ses chances au Loto, c'est possible
Pour maximiser ses chances de gain, la Française des Jeux propose le pack MultiChances, une option disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile. Ce pack se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Le prix est fixé à 4,40 euros par part. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule qui séduit les joueurs souhaitant augmenter leurs probabilités sans multiplier les grilles individuelles.
- Les statistiques du Loto ne garantissent rien
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent intriguer, mais qui ne doivent pas faire illusion : le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible. Aucune fréquence passée ne permet d'anticiper les boules qui tomberont au prochain tirage. Qu'un numéro soit sorti dix fois ou cent fois, ses chances de ressortir restent strictement identiques à chaque nouvelle partie. Le hasard reste, et restera, le seul maître du jeu.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données officielles de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus fréquemment, avec 117 apparitions recensées. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). À l'inverse, le 3 et le 5 sont les moins capricieux de la série, avec seulement 96 sorties chacun. Des chiffres à garder en tête, sans pour autant garantir le moindre gain au prochain tirage.
- Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête, chacun sorti 135 fois, avec un taux de sorties de 11,99%. Suivent le 3, le 5 et le 6, tous trois sortis 125 fois, affichant un taux de 11,10%. Le numéro 30 est apparu pour la dernière fois au tirage du 21 octobre 2026. Une précision importante : il s'agit là de statistiques historiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une manne silencieuse qui profite donc à l'État plutôt qu'aux joueurs qui auraient pu en bénéficier.
- Héritier d'une longue histoire, le Loto reste un rendez-vous incontournable
Né en Italie au XVIe siècle, le Loto tel qu'on le connaît aujourd'hui a été officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976. Héritier de la Loterie nationale créée en 1933, il est désormais organisé trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi, sous le regard d'un huissier. Lorsque le jackpot n'est pas remporté, la cagnotte augmente d'un million d'euros par semaine. Les joueurs peuvent également miser sur un second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro par grille.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Remporter une somme au Loto, c'est bien. Savoir comment la toucher, c'est mieux. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains directement, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié, le "Relations Gagnants", prend en charge les heureux vainqueurs et les accompagne dans leurs démarches.
- Plus d'un million et demi de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements, le tirage a distribué des lots à un grand nombre de participants. Une tendance qui s'inscrit dans un élan plus large : en 2025, la FDJ avait créé un millionnaire tous les deux jours, soit 189 au total sur l'année. La grande majorité d'entre eux, 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot.
- Comment maximiser ses chances au Loto ?
Pour les joueurs qui souhaitent multiplier leurs chances au Loto, il existe une option dédiée : le pack MultiChances. Composé de 600 parts et d'autant de codes Loto, ce pack est proposé à 6,60 euros la part. En misant sur cette formule, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. Attention toutefois : en cas de victoire, les gains sont partagés entre les détenteurs du pack. Une alternative intéressante pour qui cherche à jouer collectivement tout en conservant un ticket d'entrée individuel dans la compétition.
- Qui gagne le plus au Loto en France ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance largement Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Malgré ces chiffres encourageants, les chances de remporter le jackpot restent infimes, environ une sur 19 millions. Rappel important : le Loto est réservé aux majeurs. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ au Loto. Le 30 et le 31 affichent tous deux un taux de sortie de 11,99 %, avec 135 apparitions chacun. Le 30 est d'ailleurs apparu en dernier au tirage du 21 octobre 2026. Le 3, le 5 et le 6 suivent avec 11,10 % de sorties et 125 apparitions chacun. Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non d'indicateurs de probabilités pour les prochains tirages.
- Des jackpots records dans l'histoire du Loto
En 2026, six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au minimum 13 millions d'euros. Côté tarifs, une grille classique coûte 4,40 euros, contre 6 euros pour un Super Loto. Le plus gros gain de l'histoire du Loto reste celui décroché le 6 juin 2011 à Sarcelles : 24 millions d'euros.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché une somme au Loto en point de vente physique ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut passer par le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction. En cas de difficultés, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
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