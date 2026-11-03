Blocage des lycées et universités : des manifestations à Paris et Lyon, une "journée noire" dans les établissements ce mardi

Le mouvement lycéen et étudiant se poursuit ce mardi 3 novembre avec un appel national à bloquer les établissements et plusieurs manifestations prévues à Paris, Lyon ou encore Lille.

L'essentiel :

Les blocages des lycées ont repris à la rentrée des vacances de la Toussaint le lundi 2 novembre et les syndicats appellent à poursuivre le mouvement engagé depuis fin septembre. Entre 40 et 170 lycées étaient bloqués lundi, mais ils risquent d'être plus nombreux ce mardi 3 novembre en raison d'un appel national à se mobiliser. Les syndicats lycéens et étudiants promettent une "journée noire".

Concernant les universités, 15 % des établissements ont connu "des perturbations très variables" le jour de la rentrée selon le ministre de l'Enseignement supérieur.

Les blocage des lycées et des universités s'accompagnent de manifestations dans plusieurs villes de France ce mardi 3 novembre. Des mobilisations sont annoncées à Lille ou à Lyon où un parcours a été approuvé. A Paris, 15 000 à 30 000 manifestants sont attendus par la préfecture, mais le parcours n'a pas encore été arrêté.

Les syndicats lycéens et étudiants ont appelé à une grosse journée de mobilisation ce mardi 3 novembre, mais ils comptent aussi participer au mouvement de grève intersyndical du jeudi 5 novembre.

Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur promet de maintenir sa doctrine de maintien de l'ordre en mobilisant les policiers et affirme qu'il ne "renoncera à aucun moyen intermédiaire" comme les grenades et les gaz lacrymogènes. Le Premier ministre, lui, dit être prêt à recevoir de nouveau les syndicats "la semaine prochaine".

En direct

09:50 - L'Interfac attend la décision de la justice Alors que la préfecture de police de Paris n'a pas autorisé la manifestation dans le centre de Paris proposée par l'Interfac, un autre parcours leur a été soumis entre la porte de Charenton et porte de Montreuil. Contre cette interdiction, l'organisation a déposé un recours auprès du tribunal administratif hier en espérant une réponse rapide. Coppélia Moreau, membre du collectif, insiste sur le fait que "ce serait un scandale si le recours n’était pas examiné par les juges" 09:35 - Pour Jean-François Coppé, le mouvement doit s'arrêter Alors que l'Unef a appelé à une journée "noire" sur les campus et que de nombreux lycées sont bloqués aujourd'hui, Jean-François Coppé estime que "les cours doivent reprendre" et en appelle même aux parents. Pour lui, si le mouvement se poursuit "l'année scolaire sera fichue" et cet arrêt doit se faire "dans l'intérêt des étudiants et des lycéens". Mobilisation sociale : "Il faut que ça s'arrête pour une raison : c'est l'intérêt des lycéens et des étudiants. Ils sont en train, entraînés par la minorité de l'ultragauche, de perdre leur année" @jf_cope, maire LR de Meaux et ancien ministre dans #BonjourLaMatinaleTF1 https://t.co/kPdxHMkwQR — TF1Info (@TF1Info) November 3, 2026 09:25 - Les lycéens du lycée Hélène-Boucher bloqués par des CRS Alors que les blocages du lycée étaient récurrents et établi en accord avec la direction de l'établissement Hélène-Boucher avant les vacances de la Toussaint sans intervention policière pour les éviter, ce 3 novembre, des CRS étaient positionnés très tôt dans la matinée pour empêcher les blocages. D'après les propos recueillis par Libération, les lycéens ne "s’attendaient pas à ce qu’ils viennent aussi nombreux. On est mineurs et on n’a pas d’autres moyens pour faire entendre nos revendications". 09:02 - L'Unef espère que le mouvement perdure Par le biais de l'AFP, Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef a tenu à affirmer la volonté du syndicat de poursuivre les blocages des lycées en souhaitant que "ça dure" et que le mouvement reste "massif". Avec une manifestation prévue aujourd'hui, le mouvement souhaite se joindre à la grève générale du 5 novembre avec comme but de "recommencer frontalement la mobilisation". 08:58 - Des proviseurs font appel aux forces de l'ordre pour empêcher le blocage des établissements Les forces de l'ordre sont mobilisées en marge des blocages de lycées depuis la fin du mois de septembre sur ordre des autorités, mais hier plusieurs interventions ont été demandées par les proviseurs et directeurs d'établissements rapporte Le Parisien. Des interventions de ce genre ont été vues à Paris au lycée Condorcet, à Cachan dans le Val-de-Marne, aux Lilas en Seine-Saint-Denis ou encore à Montpellier dans l'Hérault. Ces nouvelles interventions sont signes d'échanges plus tendus et d'une colère provoqués par les lycéens mobilisés chez les proviseurs ou les parents d'élèves, notamment lorsque la mobilisation vise à empêcher les lycéens d'entrer dans les établissements. "Je crains que ça ne devienne de plus en plus éruptif ces prochains jours, avec la présence devant les établissements de parents anti-blocus, qui n’hésitent plus à se manifester", glisse un directeur d'établissement anonyme au Parisien. 08:49 - Plus de 4 900 interpellations après le 17 octobre, mais une majorité de majeurs souligne Darmanin Le ministre de la Justice Gérald Darmanin dresse le bilan des réponses judiciaires et décisions prises après les manifestations et violences du week-end du 17 octobre. "Il y a 4 914 gardes à vue", dont "70 %" concernent des personnes majeures, a-t-il déclaré sur BFMTV soulignant qu'il s'agit d'"un mouvement d'adultes et non de continuité des lycéens". Sur toutes ces gardes à vue, "il y a eu 2 290 poursuites par le procureur de la République, nous avons eu une réponse pénale qui a été très forte, et 1 820 personnes qui ont été déférées". Et au final, ce sont "404 mesures d'emprisonnement et 329 incarcérations" qui ont été décidés. "Une réponse pénale extrêmement forte", estime le garde des Sceaux. 08:47 - Des appels à la manifestation à Lille pour "préparer le 5 novembre" Plusieurs organisations étudiantes de Lille ont appelé à continuer la mobilisation ce mardi et à manifester cet après-midi depuis la place Deliot "pour préparer le 5 novembre", a indiqué Anaïs Gourgand, présidente de l'Unef Lille, sur BFM Grand Lille. "Il faut poursuivre la mobilisation, les annonces du gouvernement ne satisfont personne", assure cette dernière. 08:40 - L'Université Paris Dauphine fermé "sur trois jours" à compter de mardi L’Université Paris Dauphine est fermée "sur trois jours" à compter de ce mardi 3 novembre a indiqué son président Bruno Bouchard sur RTL. Une décision prise en réaction aux blocages étudiants. "Oui, ça va être bloqué encore ce matin (…) Dans ces conditions et afin d’assurer la continuité pédagogique, qui est vraiment notre priorité, on a annoncé la fermeture de l’université hier après-midi, sur trois jours, aujourd’hui, demain et après-demain". Et d'ajouter : "On espère rouvrir dans de bonnes conditions vendredi". 08:33 - Face à l'interdiction de la manifestation à Paris, un appel à tout bloquer pour "déborder" les autorités "Les autorités n’acceptent plus aucune émanation du mouvement étudiant et lycéen. Bloquons dès maintenant tous les établissements pour déborder le dispositif", écrit Manès Nadel, ancien président de l’Union Syndicale Lycéenne sur X ce mardi matin. Ce dernier réagit à l'interdiction de la manifestation étudiante par la préfecture. 08:25 - Des universités fermées à Lyon et une manifestation autorisée A Lyon, la manifestation étudiante organisée par l'Interfac a été autorisée par le préfecture du Rhône et s'élancera à 10 heures de la place Jean Jaurès pour rejoindre la manufacture des Tabacs à proximité du campus de l'université Lyon 3. En plus de la manifestation, plusieurs établissements sont fermés comme les trois campus de l'université Lyon 2. 08:16 - 15 000 à 30 000 manifestants à Paris, mais toujours pas de parcours validé L'interfac d'Ile-de-France et la coordination régionale étudiante ont appelé à la manifestation ce mardi 3 novembre à Paris. Le parcours déclaré entre le Panthéon et le Medef a été interdit par la préfecture, car "incompatible avec les contraintes de sécurité en vigueur" qui interdisant les manifestations dans les centres-villes. La préfecture a proposé un itinéraire alternatif entre la porte de Charenton et la porte de Montreuil qui a été refusé par les étudiants qui contestent par ailleurs l'interdiction du premier trajet devant la justice. Le parcours reste donc à déterminer, mais la préfecture s'attend déjà à voir entre 15 000 et 30 000 personnes manifester dans Paris et organise un dispositif policier en fonction des prévisions des services de renseignements. 08:10 - Des blocages de lycées et d'universités en cours à Paris, Marseille et Toulouse A Paris, les lycées et les universités continuent de se mobiliser ce mardi 3 novembre comme le lycée Louis-le-Grand et l'université Assas. D'autres blocages sont aussi en cours à Marseille ou à Toulouse où déjà 12 lycées sur 13 étaient bloqués hier. Dans la ville rose, les étudiants du Mirail ou de Sciences Po sont également mobilisés. "Les revendications sont les mêmes qu'au début du mouvement, simplement elles n'ont pas été entendues", affirme un lycéen mobilisé auprès de BFMTV. 02/11/26 - 22:24 - Près de 15% des universités concernées par des perturbations FIN DU DIRECT - Invité à s'exprimer sur LCP, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a rapporté que ce lundi, environ 15% des universités avaient "été touchées par des perturbations". Soit une journée "assez basse par rapport à ce qu'on a connu ces 15 derniers jours". Concernant la nature de ces perturbations, elle est "très variable", a-t-il analysé. Avant de développer : "Ça peut être à un moment un bâtiment qui a été bloqué dans la journée, ça peut être un ou deux labos qui n'ont pas pu fonctionner correctement."

En savoir plus

Même si les vacances de la Toussaint ont apporté une trêve temporaire dans les cours, le mouvement de contestation lycéenne et étudiante s'apprête à reprendre dès la rentrée. Mobilisées lors des manifestations du samedi 31 octobre, l'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante et l'UNEF appellent au blocage des lycées et des universités les mardi 3 et jeudi 5 novembre.

Loin de calmer le jeu, les annonces gouvernementales du lundi 26 octobre ont renforcé la détermination des syndicats de la jeunesse. Sabrine Kharbach (Union étudiante) prévient : "On va leur montrer qu’ils ont tort". Un constat partagé par Manon Moret (UNEF), pour qui "le gouvernement n’a toujours pas répondu concrètement aux revendications".

Si les annonces des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur sur le recrutement des enseignants, la gestion des classes et la réforme de Parcoursup sont saluées par endroits, elles restent jugées insuffisantes par les syndicats lycéens. Tout en concédant que certaines mesures allaient "dans notre sens", Nathanaël Combary, du syndicat Renouveau lycéen, appelle ainsi à "continuer la mobilisation" pour s'assurer de leur concrétisation.

Même scepticisme du côté des enseignants. À l'issue de leur réunion du mardi 27 octobre avec le ministre de l'Éducation nationale, les syndicats ont estimé que "le compte n'y était pas". Un constat partagé par Sophie Vénétitay (SNES-FSU), qui juge les réponses apportées aux revendications des jeunes encore bien insuffisantes. "Je crois que l’important c’est que les cours puissent reprendre", déclare ce lundi 2 novembre l’ancien premier ministre Gabriel Attal au micro de TF1. "Ils ont besoin de voir concrètement des engagements qui ont été pris. Il y a des choses qui peuvent se faire très vite", défend-il. Et appelle à "revenir" sur les suppressions de postes d’enseignants prévues dans le budget 2027.

Quels blocages ce lundi 2 novembre ?

Rejetant les mesures proposées par l'exécutif, l'organisation Les Lycéens ! a de son côté appelé sur RMC à bloquer les lycées "dès lundi" 2 novembre. Avant les vacances de la Toussaint, l'Union syndicale lycéenne (USL) avait déjà affiché son désir de poursuivre les blocages dans les établissements à la rentrée scolaire prévue le 2 novembre. Dans un communiqué diffusé mardi 27 octobre, l'organisation nationale Les Lycéens ! a demandé aux élèves de bloquer leurs établissements dès la rentrée du lundi 2 novembre, tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte dans les négociations. Entre 1 600 et 1 800 lycées étaient mobilisés dans les blocages début octobre selon les syndicats et près de 900 étaient fermés ou perturbés selon le ministère de l'Education. Le nombre d'établissements perturbés avait donc diminué à l'approche des vacances, mais les organisations lycéennes maintiennent leurs appels à la mobilisation pour la rentrée.

À Toulouse, des blocages sont déjà annoncés dans une grande partie des établissements. Selon des déclarations de Baptiste Morel, membre de l'Union syndicale lycéenne (USL), 13 des 16 lycées publics de la ville pourraient être mobilisés dès lundi. Certains avaient déjà connus près de trois semaines de blocages avant les vacances.

À Marseille, un blocus est en cours devant la cité scolaire Marseilleveyre, dans le 8e arrondissement de la ville, tôt lundi matin. Selon les images diffusées par BFMTV, des tensions ont éclaté entre des élèves mobilisés et des parents d'élèves souhaitant permettre à leurs enfants de rejoindre leurs classes.

Sur BFMTV, Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef, a de son côté assuré que la mobilisation "va reprendre" dès lundi 2 novembre, estimant que les "mesures qui ont été annoncées sont insuffisantes". "Dès lundi, les étudiants seront mobilisés pour aller arracher ces victoires", a-t-elle ajouté. Elle a également répondu au ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui déplorait l'interruption des cours pour certains nouveaux étudiants. Selon elle, des jeunes "sont prêts à mettre dans la balance une année de réussite scolaire ou universitaire" face à une situation qu'elle juge "catastrophique" dans l'enseignement public.

La question des blocages se pose aussi car plusieurs réponses du gouvernement sont attendues à moyen terme. La limitation à 28 élèves par classe de seconde doit commencer à s'appliquer à la rentrée 2027 dans une partie des lycées, avant une extension prévue en 2028. Parcoursup doit rester en place pour la campagne 2027, avec davantage de transparence sur les critères d'admission, puis être remplacé à partir de l'année suivante. Édouard Geffray a défendu ce calendrier, estimant qu'une suppression immédiate de Parcoursup laisserait les élèves "avec le bec dans l'eau".

Le ministre de l'Education nationale s'est exprimé au sujet de Parcoursup ce lundi matin alors que le gouvernement son remplacement progressif d'ici 2028. "Si on abrogeait Parcoursup, on aurait 800 000 lycéens qui devraient envoyer des dossiers papiers à toutes les universités pour candidater", rappelle Edouard Geffray sur France Inter. "Pour remplacer Parcoursup, il faut changer la loi, c'est pour ça qu'on fait ça en deux temps. Cette année, on donne les transparences sur les algorithmes (...) et l'année prochaine, on remplace", annonce le ministre.

Un débat sans vote concernant le remplacement de Parcoursup a également eu lieu mercredi 28 octobre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu y a confirmé que la plateforme serait remplacée pour la campagne d'admission de 2028. Les échanges ont toutefois fait apparaître des désaccords sur le fonctionnement du futur système, notamment sur la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur.

Les revendications derrière les blocages des lycées

Depuis la mi-septembre, la mobilisation des lycéens a touché de nombreux établissements. Les syndicats dénoncent notamment les classes surchargées, les absences de professeurs non remplacés, l'état de certains bâtiments scolaires et le manque de moyens consacrés à leur santé mentale. Ils critiquent aussi Parcoursup, jugé trop opaque et source de stress. Le mouvement a pris plusieurs formes : blocages à l'entrée des lycées, assemblées générales, manifestations et rassemblements avec des étudiants.

Face à cette mobilisation, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a reçu des représentants lycéens et étudiants le 26 octobre à Matignon. Et le gouvernement a fait plusieurs annonces pour répondre aux revendications, mais les changements promis ne seront pas immédiats.

Les revendications des lycéens et des étudiants dépassent les mesures annoncées par l'exécutif. Plusieurs organisations lycéennes et étudiantes réclament notamment davantage de places dans l'enseignement supérieur, des moyens supplémentaires pour les établissements et une réforme plus profonde de l'accès à l'université. Les 15 000 places promises par le gouvernement restent ainsi très éloignées des 250 000 places supplémentaires demandées par certaines organisations. Ces dernières défendent également un plan d'urgence de 10 milliards d'euros pour l'éducation et l'enseignement supérieur.