Blocage des lycées : nouvel appel à la mobilisation, quels sont les jours concernés ?

Les blocages des lycées se précisent pour la rentrée, les syndicats lycéens et étudiants ayant appelé à la mobilisation la semaine prochaine. Malgré les mesures du gouvernement et les appels au calme d'Emmanuel Macron, des actions sont déjà prévues dans plusieurs établissements.

Bien que les vacances de la Toussaint aient temporairement suspendu les cours, la contestation lycéenne pourrait de nouveau se traduire par le blocage des établissements à partir de la rentrée. Présents dans les cortèges du samedi 31 octobre, l'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante et l'UNEF appellent au blocage des universités et des lycées mardi 3 et jeudi 5 novembre, jour auquel ils invitent à rejoindre la journée de grève lancée par les syndicats.

Les annonces gouvernementales faites le lundi 26 octobre pour tenter d'apaiser le mouvement n'auront pas réussi à convaincre les syndicats lycéens, plus que jamais déterminés à maintenir la pression pour faire entendre leurs revendications. Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, a averti : "on va leur montrer qu’ils ont tort", tandis que Manon Moret, secrétaire générale de l'UNEF, a souligné que "pour le moment, le gouvernement n’a toujours pas répondu concrètement aux revendications de la jeunesse".

Les annonces des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur sur le recrutement de professeurs, la réorganisation des classes ou encore le remplacement de Parcoursup sont entendues, parfois appréciées, mais surtout jugées insuffisantes par les organisations lycéennes. Nathanaël Combary, représentant du syndicat Renouveau lycéen, a reconnu que certaines mesures allaient "dans notre sens", mais a appelé à "continuer la mobilisation" pour obtenir leur application concrète.

Les syndicats enseignants ne sont pas davantage convaincus. Reçus mardi 27 octobre par le ministre de l'Éducation nationale, ils ont jugé les réponses du gouvernement insuffisantes. "Le compte n'y est pas", ont-ils fait savoir à l'issue de cette rencontre. La secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétitay, avait déjà estimé que les revendications portées par les jeunes n'étaient pas "satisfaites".

Faut-il attendre des blocages dès le 2 novembre ?

Avant les vacances de la Toussaint, l'Union syndicale lycéenne (USL) avait déjà affiché son désir de poursuivre les blocages dans les établissements à la rentrée scolaire prévue le 2 novembre. Dans un communiqué diffusé mardi 27 octobre, l'organisation nationale Les Lycéens ! a demandé aux élèves de bloquer leurs établissements dès la rentrée du lundi 2 novembre, tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte dans les négociations. Entre 1 600 et 1 800 lycées étaient mobilisés dans les blocages début octobre selon les syndicats et près de 900 étaient fermés ou perturbés selon le ministère de l'Education. Le nombre d'établissements perturbés avait donc diminué à l'approche des vacances, mais les organisations lycéennes maintiennent leurs appels à la mobilisation pour la rentrée.

À Toulouse, des blocages sont déjà annoncés dans une grande partie des établissements. Selon des déclarations de Baptiste Morel, membre de l'Union syndicale lycéenne (USL), 13 des 16 lycées publics de la ville pourraient être mobilisés dès lundi. Certains avaient déjà connus près de trois semaines de blocages avant les vacances.

Sur BFMTV, Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef, a de son côté assuré que la mobilisation "va reprendre" dès lundi 2 novembre, estimant que les "mesures qui ont été annoncées sont insuffisantes". "Dès lundi, les étudiants seront mobilisés pour aller arracher ces victoires", a-t-elle ajouté. Elle a également répondu au ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui déplorait l'interruption des cours pour certains nouveaux étudiants. Selon elle, des jeunes "sont prêts à mettre dans la balance une année de réussite scolaire ou universitaire" face à une situation qu'elle juge "catastrophique" dans l'enseignement public.

Face aux appels à poursuivre le mouvement, Édouard Geffray a insisté mardi soir sur BFMTV sur la nécessité de reprendre les cours. "Ma priorité absolue c'est que les élèves aillent en cours", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, invoquant leur réussite et leurs examens, tout en précisant que ce n'était pas "une injonction". Il a également dénoncé la présence de "groupuscules violents" dans certaines mobilisations et affirmé qu'"on n'a jamais vu autant de violences à l'occasion d'un mouvement lycéen".

Emmanuel Macron a lui aussi appelé à la reprise des cours. Dans un entretien diffusé mercredi 28 octobre sur la chaîne Youtube de HugoDecrypte, le président de la République a souhaité que les établissements puissent rouvrir normalement après les vacances de la Toussaint, estimant que les revendications des jeunes avaient été entendues. Il a également reconnu que l'exécutif n'avait pas réagi assez rapidement à la crise.

La question des blocages se pose aussi car plusieurs réponses du gouvernement sont attendues à moyen terme. La limitation à 28 élèves par classe de seconde doit commencer à s'appliquer à la rentrée 2027 dans une partie des lycées, avant une extension prévue en 2028. Parcoursup doit rester en place pour la campagne 2027, avec davantage de transparence sur les critères d'admission, puis être remplacé à partir de l'année suivante. Édouard Geffray a défendu ce calendrier, estimant qu'une suppression immédiate de Parcoursup laisserait les élèves "avec le bec dans l'eau". Le ministre a également rappelé qu'un véritable remplacement nécessitait une modification de la loi.

Un débat sans vote concernant le remplacement de Parcoursup a également eu lieu mercredi 28 octobre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu y a confirmé que la plateforme serait remplacée pour la campagne d'admission de 2028. Les échanges ont toutefois fait apparaître des désaccords sur le fonctionnement du futur système, notamment sur la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur.

Les revendications derrière les blocages des lycées

Depuis la mi-septembre, la mobilisation des lycéens a touché de nombreux établissements. Les syndicats dénoncent notamment les classes surchargées, les absences de professeurs non remplacés, l'état de certains bâtiments scolaires et le manque de moyens consacrés à leur santé mentale. Ils critiquent aussi Parcoursup, jugé trop opaque et source de stress. Le mouvement a pris plusieurs formes : blocages à l'entrée des lycées, assemblées générales, manifestations et rassemblements avec des étudiants.

Face à cette mobilisation, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a reçu des représentants lycéens et étudiants le 26 octobre à Matignon. Et le gouvernement a fait plusieurs annonces pour répondre aux revendications, mais les changements promis ne seront pas immédiats.

Les revendications des lycéens et des étudiants dépassent les mesures annoncées par l'exécutif. Plusieurs organisations lycéennes et étudiantes réclament notamment davantage de places dans l'enseignement supérieur, des moyens supplémentaires pour les établissements et une réforme plus profonde de l'accès à l'université. Les 15 000 places promises par le gouvernement restent ainsi très éloignées des 250 000 places supplémentaires demandées par certaines organisations. Ces dernières défendent également un plan d'urgence de 10 milliards d'euros pour l'éducation et l'enseignement supérieur.

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