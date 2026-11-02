Blocage des lycées, en direct : les mobilisations reprennent ce lundi pour la rentrée, la colère ne redescend pas

Paris, Marseille, Toulouse... La crise des lycéens se poursuit ce lundi 2 novembre avec le blocage de certains établissements dans plusieurs villes. La tension ne diminue pas malgré les concessions annoncées la semaine dernière par le gouvernement.

L'essentiel :

Les organisations étudiantes et lycéennes veulent poursuivre le mouvement engagé depuis six semaines, alors que les cours reprennent ce lundi 2 novembre 2026. Un blocage est en cours devant le lycée Hélène Boucher à Paris, une vingtaine de lycéens ont mis des poubelles devant l'entrée de l'établissement, selon les informations de BFMTV. Le lycée Turgot est également bloqué, tout comme le lycée Sophie Germain (4e arrondissement de Paris).

À Toulouse, des blocages sont déjà annoncés dans une grande partie des établissements. Selon des déclarations de Baptiste Morel, membre de l'Union syndicale lycéenne (USL), 13 des 16 lycées publics de la ville pourraient être mobilisés dès lundi. Des barrages filtrants sont en cours devant les lycées Berthelot, Saint-Sernin et des Arènes, indique La Dépêche du Midi. À Marseille, un blocus est en cours devant la cité scolaire Marseilleveyre. Des tensions ont éclaté entre des élèves mobilisés et des parents d'élèves souhaitant permettre à leurs enfants de rejoindre leurs classes, indique BFMTV. Le calme est désormais revenu.

L'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante et l'UNEF appellent désormais au blocage des lycées et des universités les mardi 3 et jeudi 5 novembre. Pour la journée du 5, elles invitent également à se joindre au mouvement de grève intersyndical. L’UNEF a également appelé samedi " à s’organiser dans toutes les universités, ce lundi 2 novembre" , estimant que " le mardi 3 novembre devra être une journée noire sur les universités".

De son coté, l'Elysée espère pour la rentrée de ce lundi un "retour en classe" des lycéens, a redit dimanche l’entourage d’Emmanuel Macron. "Le temps d’un retour en classe est venu" même si "ce genre de mouvement ne se termine jamais de manière absolument nette", a dit l’entourage du chef de président à la presse. " La priorité absolue, c’est que les élèves puissent aller en cours", assure Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, au micro de France Inter ce matin.

En direct

10:25 - Raphaël Glucksmann au chevet du mouvement Interrogé sur BFMTV sur le sujet des blocages lycéens, le candidat PS-Place publique à la présidentielle juge que les lycéens ont des raisons "totalement légitimes" de poursuivre leur mouvement. Pour lui, "les demandes sont parfaitement légitimes" mais il ne peut plus y avoir de terrain d'entente car "gouvernement a utilisé la stratégie du pourrissement". Colère lycéenne: Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place publique à l'élection présidentielle, accuse le gouvernement d'avoir "tenté le pourrissement" https://t.co/5Q5zIHc7ig — BFM (@BFMTV) November 2, 2026 10:12 - Les lycéens expliquent les raisons de la reprise des blocages Plusieurs témoignages de lycéens ressortent en cette matinée de reprise des blocages des lycées. Interrogé par Le Parisien, un élève du lycée Hélène-Boucher estime "qu'arrêter maintenant, c’est prendre le risque que ces semaines de retard ne servent à rien". Devant le lycée Sophie-Germain, les lycéens, eux, jugent les annonces du ministre insuffisantes et assurent vouloir poursuivre le mouvement "tant qu'on n'a pas été entendus". 10:02 - Sophie Binet fustige les annonces du gouvernement Les blocages des lycées ont repris dans un contexte où les annonces du gouvernement n'ont pas convaincu les organisations lycéennes et étudiantes ainsi que les principaux syndicats. Sur France 2, la secrétaire générale de la CGT a estimé que les propositions restaient insuffisantes et que les lycéens et étudiants attendaient "des annonces beaucoup plus claires". 09:58 - "Arrêtez les blocages", Philippe Baptiste poursuit ses demandes de reprise des cours Alors qu'il avait appelé à une reprise des cours ce 2 novembre, le ministre de l'Enseignement supérieur poursuit ses appels de reprises des cours dans une journée marquée par la reprise des blocages des lycées. "Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde retourne sur les bancs des lycées et des amphithéâtres" a-t-il précisé sur LCI avant de rappeler que "le dialogue est ouvert, on continue à discuter avec les organisations étudiantes". 09:50 - Sophie Adenot au soutien des lycéens Trois semaines après son retour sur Terre, l'astronaute Sophie Adenot évoque avec émotion les blocages des lycéens qu'elle juge légitimes et dont elle estime qu'elle se fait par "des gens en perte de repères". "J’ai envie de donner aux jeunes cette possibilité de croire en l’avenir", evoque-t-elle avant de rappeler, non sans émotions, que durant son voyage elle n'a cessée de "communiquer sur le fait de donner une petite lueur d’espoir". "J'ai les émotions à fleur de peau" : les larmes de l'astronaute Sophie Adenot sur RTL à propos de la crise lycéenne @Soph_astro face à @FogielMarcO dans #RTLMatin https://t.co/x16vrVsMmq — RTL France (@RTLFrance) November 2, 2026 LIRE PLUS

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Même si les vacances de la Toussaint ont apporté une trêve temporaire dans les cours, le mouvement de contestation lycéenne et étudiante s'apprête à reprendre dès la rentrée. Mobilisées lors des manifestations du samedi 31 octobre, l'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante et l'UNEF appellent au blocage des lycées et des universités les mardi 3 et jeudi 5 novembre.

Loin de calmer le jeu, les annonces gouvernementales du lundi 26 octobre ont renforcé la détermination des syndicats de la jeunesse. Sabrine Kharbach (Union étudiante) prévient : "On va leur montrer qu’ils ont tort". Un constat partagé par Manon Moret (UNEF), pour qui "le gouvernement n’a toujours pas répondu concrètement aux revendications".

Si les annonces des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur sur le recrutement des enseignants, la gestion des classes et la réforme de Parcoursup sont saluées par endroits, elles restent jugées insuffisantes par les syndicats lycéens. Tout en concédant que certaines mesures allaient "dans notre sens", Nathanaël Combary, du syndicat Renouveau lycéen, appelle ainsi à "continuer la mobilisation" pour s'assurer de leur concrétisation.

Même scepticisme du côté des enseignants. À l'issue de leur réunion du mardi 27 octobre avec le ministre de l'Éducation nationale, les syndicats ont estimé que "le compte n'y était pas". Un constat partagé par Sophie Vénétitay (SNES-FSU), qui juge les réponses apportées aux revendications des jeunes encore bien insuffisantes. "Je crois que l’important c’est que les cours puissent reprendre", déclare ce lundi 2 novembre l’ancien premier ministre Gabriel Attal au micro de TF1. "Ils ont besoin de voir concrètement des engagements qui ont été pris. Il y a des choses qui peuvent se faire très vite", défend-il. Et appelle à "revenir" sur les suppressions de postes d’enseignants prévues dans le budget 2027.

Quels blocages ce lundi 2 novembre ?

Rejetant les mesures proposées par l'exécutif, l'organisation Les Lycéens ! a de son côté appelé sur RMC à bloquer les lycées "dès lundi" 2 novembre. Avant les vacances de la Toussaint, l'Union syndicale lycéenne (USL) avait déjà affiché son désir de poursuivre les blocages dans les établissements à la rentrée scolaire prévue le 2 novembre. Dans un communiqué diffusé mardi 27 octobre, l'organisation nationale Les Lycéens ! a demandé aux élèves de bloquer leurs établissements dès la rentrée du lundi 2 novembre, tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte dans les négociations. Entre 1 600 et 1 800 lycées étaient mobilisés dans les blocages début octobre selon les syndicats et près de 900 étaient fermés ou perturbés selon le ministère de l'Education. Le nombre d'établissements perturbés avait donc diminué à l'approche des vacances, mais les organisations lycéennes maintiennent leurs appels à la mobilisation pour la rentrée.

À Toulouse, des blocages sont déjà annoncés dans une grande partie des établissements. Selon des déclarations de Baptiste Morel, membre de l'Union syndicale lycéenne (USL), 13 des 16 lycées publics de la ville pourraient être mobilisés dès lundi. Certains avaient déjà connus près de trois semaines de blocages avant les vacances.

À Marseille, un blocus est en cours devant la cité scolaire Marseilleveyre, dans le 8e arrondissement de la ville, tôt lundi matin. Selon les images diffusées par BFMTV, des tensions ont éclaté entre des élèves mobilisés et des parents d'élèves souhaitant permettre à leurs enfants de rejoindre leurs classes.

Sur BFMTV, Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef, a de son côté assuré que la mobilisation "va reprendre" dès lundi 2 novembre, estimant que les "mesures qui ont été annoncées sont insuffisantes". "Dès lundi, les étudiants seront mobilisés pour aller arracher ces victoires", a-t-elle ajouté. Elle a également répondu au ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui déplorait l'interruption des cours pour certains nouveaux étudiants. Selon elle, des jeunes "sont prêts à mettre dans la balance une année de réussite scolaire ou universitaire" face à une situation qu'elle juge "catastrophique" dans l'enseignement public.

La question des blocages se pose aussi car plusieurs réponses du gouvernement sont attendues à moyen terme. La limitation à 28 élèves par classe de seconde doit commencer à s'appliquer à la rentrée 2027 dans une partie des lycées, avant une extension prévue en 2028. Parcoursup doit rester en place pour la campagne 2027, avec davantage de transparence sur les critères d'admission, puis être remplacé à partir de l'année suivante. Édouard Geffray a défendu ce calendrier, estimant qu'une suppression immédiate de Parcoursup laisserait les élèves "avec le bec dans l'eau".

Le ministre de l'Education nationale s'est exprimé au sujet de Parcoursup ce lundi matin alors que le gouvernement son remplacement progressif d'ici 2028. "Si on abrogeait Parcoursup, on aurait 800 000 lycéens qui devraient envoyer des dossiers papiers à toutes les universités pour candidater", rappelle Edouard Geffray sur France Inter. "Pour remplacer Parcoursup, il faut changer la loi, c'est pour ça qu'on fait ça en deux temps. Cette année, on donne les transparences sur les algorithmes (...) et l'année prochaine, on remplace", annonce le ministre.

Un débat sans vote concernant le remplacement de Parcoursup a également eu lieu mercredi 28 octobre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu y a confirmé que la plateforme serait remplacée pour la campagne d'admission de 2028. Les échanges ont toutefois fait apparaître des désaccords sur le fonctionnement du futur système, notamment sur la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur.

Les revendications derrière les blocages des lycées

Depuis la mi-septembre, la mobilisation des lycéens a touché de nombreux établissements. Les syndicats dénoncent notamment les classes surchargées, les absences de professeurs non remplacés, l'état de certains bâtiments scolaires et le manque de moyens consacrés à leur santé mentale. Ils critiquent aussi Parcoursup, jugé trop opaque et source de stress. Le mouvement a pris plusieurs formes : blocages à l'entrée des lycées, assemblées générales, manifestations et rassemblements avec des étudiants.

Face à cette mobilisation, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a reçu des représentants lycéens et étudiants le 26 octobre à Matignon. Et le gouvernement a fait plusieurs annonces pour répondre aux revendications, mais les changements promis ne seront pas immédiats.

Les revendications des lycéens et des étudiants dépassent les mesures annoncées par l'exécutif. Plusieurs organisations lycéennes et étudiantes réclament notamment davantage de places dans l'enseignement supérieur, des moyens supplémentaires pour les établissements et une réforme plus profonde de l'accès à l'université. Les 15 000 places promises par le gouvernement restent ainsi très éloignées des 250 000 places supplémentaires demandées par certaines organisations. Ces dernières défendent également un plan d'urgence de 10 milliards d'euros pour l'éducation et l'enseignement supérieur.