Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 27 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 27 octobre 2026 a mis en jeu 79 millions et le résultat est à suivre en direct.

Ce mardi 27 octobre 2026, tous les regards sont tournés vers le tirage de l'Euromillions, avec une cagnotte de 79 millions susceptible de basculer dans l'escarcelle d'un ou plusieurs joueurs européens. La Française des Jeux publiera les résultats officiels dès la fin du tirage, à suivre en direct ci-dessous. Une mise en jeu de cette envergure place ce tirage parmi les événements les plus attendus de la semaine.

Le vendredi précédent n'avait désigné aucun grand gagnant au rang 1 de l'Euromillions, alimentant mécaniquement la progression du jackpot actuel. Quatre joueurs avaient toutefois décroché le rang 2, en combinant les cinq bons numéros avec une seule étoile sur les deux disponibles. Cette absence de lauréat au sommet explique la dynamique ascendante que connaît aujourd'hui la dotation principale.

Quatre gagnants de rang 2 au précédent tirage de l'Euromillions, une performance loin d'être anodine

Le rang 2 du tirage de l'Euromillions illustre à lui seul la richesse des paliers intermédiaires du jeu, trop souvent éclipsés par la seule fascination pour le jackpot. Valider les cinq numéros exacts et une étoile suffit pour prétendre à des sommes particulièrement confortables, parfois proches de plusieurs centaines de milliers d'euros selon la cagnotte en jeu. Les quatre bénéficiaires du dernier résultat de l'Euromillions en sont la démonstration concrète.

À chaque participation à l'Euromillions, le joueur reçoit automatiquement un code MyMillion, généré par ordinateur sans possibilité de le choisir ou de le refuser. Composé de deux lettres et de sept chiffres, ce code constitue une seconde chance indépendante du résultat de l'Euromillions et peut rapporter jusqu'à un million d'euros. Conserver son ticket après le tirage est donc une précaution indispensable.

Ce soir, le résultat de l'Euromillions pourrait écrire une nouvelle page

Pour tenter de décrocher le jackpot ou l'un des nombreux rangs inférieurs, chaque joueur doit cocher cinq numéros parmi une plage allant de 1 à 50, ainsi que deux étoiles parmi 12, pour un tarif fixé à 2,50 euros la grille. Le tirage de l'Euromillions peut couronner un gagnant unique ou répartir la mise principale entre plusieurs tickets identiques. La mécanique du jeu reste identique quelle que soit la hauteur du jackpot en lice.

Avec 79 millions en balance, le résultat de l'Euromillions de cette soirée est susceptible de transformer radicalement la trajectoire de vie d'un ou plusieurs gagnants, où qu'ils se trouvent sur le continent. Le code MyMillion peut, lui aussi, désigner un millionnaire supplémentaire indépendamment des numéros sortis. Deux dimensions d'un même billet dont aucune ne mérite d'être négligée.

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