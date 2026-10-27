Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 27 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 27 octobre 2026 a mis en jeu 79 millions et le résultat est à suivre en direct.
Ce mardi 27 octobre 2026, tous les regards sont tournés vers le tirage de l'Euromillions, avec une cagnotte de 79 millions susceptible de basculer dans l'escarcelle d'un ou plusieurs joueurs européens. La Française des Jeux publiera les résultats officiels dès la fin du tirage, à suivre en direct ci-dessous. Une mise en jeu de cette envergure place ce tirage parmi les événements les plus attendus de la semaine.
Le vendredi précédent n'avait désigné aucun grand gagnant au rang 1 de l'Euromillions, alimentant mécaniquement la progression du jackpot actuel. Quatre joueurs avaient toutefois décroché le rang 2, en combinant les cinq bons numéros avec une seule étoile sur les deux disponibles. Cette absence de lauréat au sommet explique la dynamique ascendante que connaît aujourd'hui la dotation principale.
Quatre gagnants de rang 2 au précédent tirage de l'Euromillions, une performance loin d'être anodine
Le rang 2 du tirage de l'Euromillions illustre à lui seul la richesse des paliers intermédiaires du jeu, trop souvent éclipsés par la seule fascination pour le jackpot. Valider les cinq numéros exacts et une étoile suffit pour prétendre à des sommes particulièrement confortables, parfois proches de plusieurs centaines de milliers d'euros selon la cagnotte en jeu. Les quatre bénéficiaires du dernier résultat de l'Euromillions en sont la démonstration concrète.
À chaque participation à l'Euromillions, le joueur reçoit automatiquement un code MyMillion, généré par ordinateur sans possibilité de le choisir ou de le refuser. Composé de deux lettres et de sept chiffres, ce code constitue une seconde chance indépendante du résultat de l'Euromillions et peut rapporter jusqu'à un million d'euros. Conserver son ticket après le tirage est donc une précaution indispensable.
Ce soir, le résultat de l'Euromillions pourrait écrire une nouvelle page
Pour tenter de décrocher le jackpot ou l'un des nombreux rangs inférieurs, chaque joueur doit cocher cinq numéros parmi une plage allant de 1 à 50, ainsi que deux étoiles parmi 12, pour un tarif fixé à 2,50 euros la grille. Le tirage de l'Euromillions peut couronner un gagnant unique ou répartir la mise principale entre plusieurs tickets identiques. La mécanique du jeu reste identique quelle que soit la hauteur du jackpot en lice.
Avec 79 millions en balance, le résultat de l'Euromillions de cette soirée est susceptible de transformer radicalement la trajectoire de vie d'un ou plusieurs gagnants, où qu'ils se trouvent sur le continent. Le code MyMillion peut, lui aussi, désigner un millionnaire supplémentaire indépendamment des numéros sortis. Deux dimensions d'un même billet dont aucune ne mérite d'être négligée.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Tous les gagnants de l'Euromillions ne récupèrent pas leur mise de la même façon. Pour les tickets validés en point de vente, les gains jusqu'à 30 000 € peuvent être retirés directement chez un commerçant FDJ, sur présentation du reçu. Entre 30 001 € et 499 999 €, il est nécessaire de contacter la FDJ directement. Au-delà de 500 000 €, les gagnants sont pris en charge par le service Relations Gagnants pour les accompagner dans leurs démarches. À noter : jouer à l'Euromillions est réservé aux personnes majeures et comporte des risques.
- La France, deuxième nation la plus titrée à l'Euromillions
Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 jackpots remportés. La France se hisse à la deuxième place avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, suivi de la Belgique avec 48, la Suisse avec 26, l'Autriche et l'Irlande avec 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés. Un classement qui confirme la bonne performance des joueurs français à l'échelle européenne, dans une loterie où la probabilité de gagner le premier rang est d'une chance sur 139 838 160.
- Les numéros stars de l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent plus fréquemment que les autres à l'Euromillions selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 35 arrive en tête avec 12,82 % de sorties, suivi du 42, du 10, du 21 et du 29. Le numéro 35 est sorti 90 fois au total, le 42 à 85 reprises, tandis que le 10 et le 21 ont chacun été tirés 82 fois et le 29, 81 fois. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages à venir.
21:18 - Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions
À l'Euromillions, les chances de remporter un gain sont plus fréquentes qu'on ne le croit. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 repart avec un lot. De nombreux prix sont en effet distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc vivement conseillé de vérifier soigneusement tous ses tickets après chaque tirage. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, sauf en cas de très gros gain.
- Un rythme qui crée des millionnaires à l'Euromillions
À chaque tirage de l'Euromillions, le jeu MyMillion garantit la création d'un nouveau millionnaire en France. Avec deux tirages par semaine, chaque mardi et vendredi, ce sont donc deux Français qui deviennent millionnaires chaque semaine grâce à ce mémécanisme. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été désignés au printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.
- Quand l'Euromillions a conquis l'Europe entière
Dès le 8 octobre 2004, six nouveaux pays — l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse — ont intégré l'Euromillions, portant le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. Cette expansion a joué un rôle décisif dans l'essor du jeu, qui est devenu la loterie proposant les jackpots les plus élevés d'Europe. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, le nombre de participants n'a aucune incidence sur les chances de gagner : la probabilité dépend uniquement des 139 838 160 combinaisons possibles sur la grille.
21:00 - L'Euromillions reverse seulement la moitié des mises aux joueurs
L'EuroMillions affiche un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ. À titre de comparaison, le Loto redistribue 50,5 % des mises et le Keno 57,5 %. Concrètement, sur une grille à 2,50 €, seul 1,25 € est affecté aux lots. Le jeu My Million fait encore moins bien, avec un TRJ compris entre 25 et 50 %, qui diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente. Des chiffres qui méritent d'être connus avant de jouer.
- Délai strict pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Gagner à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il le signaler à temps. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé, et non nécessairement du tirage gagnant lui-même. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Pour un gain inférieur à 30 000 euros, il suffit de retourner en point de vente avec son reçu. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement spécifique via le numéro 09 69 36 60 60.
- La fiscalité des gains de l'Euromillions en France
En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé en amont, via la part des mises non redistribuée. En revanche, si un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement taxé. La jurisprudence prévoit toutefois une exception : le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", qui permet un partage légal entre co-joueurs dans le cadre de paris collectifs.
- Toutes les combinaisons se valent à l'Euromillions
Le hasard est l'unique maître du jeu à l'Euromillions. Chaque tirage repose sur un choix de 5 numéros entre 1 et 50, auxquels s'ajoutent 2 étoiles parmi 12. Toutes les combinaisons possibles ont strictement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5, citée à titre d'exemple fictif, a ainsi exactement autant de chances qu'une autre de sortir. Aucune prédiction n'est possible. Avec 12 étoiles disponibles depuis septembre 2016, contre 9 à l'origine, la probabilité de remporter le jackpot est aujourd'hui d'environ 1 sur 140 millions, contre 1 sur 76 millions initialement.
- Comment jouer à l'Euromillions ?
Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs ont le choix entre se rendre directement dans un point de vente FDJ, où ils cochent une grille papier avec un stylo avant de la faire valider par le vendeur, ou opter pour d'autres modes de participation. Chaque grille, au prix fixe de 2,50 euros, inclut automatiquement un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code est attribué par ordinateur : il est impossible de le choisir soi-même ou de jouer sans en recevoir un.
- 250 millions d'euros remportés trois fois depuis mars 2025
Le jackpot maximum de l'Euromillions, fixé à 250 millions d'euros, a été remporté à trois reprises depuis le début de l'année 2025 : en Autriche le 28 mars, en Irlande le 17 juin, puis en France le 19 août. Des records qui effacent les précédents plafonds historiques, notamment les 240 millions décrochés en Autriche en décembre 2023 ou les 230 millions gagnés au Royaume-Uni en juillet 2022. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions comptabilise au total 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont finalement déclenché une enquête judiciaire.
- Un millionnaire français créé à chaque tirage de l'Euromillions
Deux fois par semaine, le MyMillion garantit un nouveau millionnaire en France. Depuis le début de l'année 2026, ce sont déjà 20 gagnants qui ont vu leur vie basculer, issus de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Le code MyMillion est généralement révélé aux alentours de 20h30-45, pendant ou après le journal de TF1, suivi de la combinaison gagnante de l'Euromillions. La répartition détaillée des gains est ensuite publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux.
- La France, deuxième nation la plus titrée à l'Euromillions
Avec 134 gagnants de premier rang, la France se place au deuxième rang des pays les plus chanceux à l'Euromillions, derrière le Royaume-Uni et ses 137 lauréats, et devant l'Espagne (124). Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun, et le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés. Ces neuf pays participent à la loterie depuis l'élargissement du 8 octobre 2004, qui avait porté le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.