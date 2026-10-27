Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 27 octobre 2026 [EN DIRECT]

Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 27 octobre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 27 octobre 2026 a mis en jeu 79 millions et le résultat est à suivre en direct.

Ce mardi 27 octobre 2026, tous les regards sont tournés vers le tirage de l'Euromillions, avec une cagnotte de 79 millions susceptible de basculer dans l'escarcelle d'un ou plusieurs joueurs européens. La Française des Jeux publiera les résultats officiels dès la fin du tirage, à suivre en direct ci-dessous. Une mise en jeu de cette envergure place ce tirage parmi les événements les plus attendus de la semaine.

 

Le vendredi précédent n'avait désigné aucun grand gagnant au rang 1 de l'Euromillions, alimentant mécaniquement la progression du jackpot actuel. Quatre joueurs avaient toutefois décroché le rang 2, en combinant les cinq bons numéros avec une seule étoile sur les deux disponibles. Cette absence de lauréat au sommet explique la dynamique ascendante que connaît aujourd'hui la dotation principale.

Quatre gagnants de rang 2 au précédent tirage de l'Euromillions, une performance loin d'être anodine

Le rang 2 du tirage de l'Euromillions illustre à lui seul la richesse des paliers intermédiaires du jeu, trop souvent éclipsés par la seule fascination pour le jackpot. Valider les cinq numéros exacts et une étoile suffit pour prétendre à des sommes particulièrement confortables, parfois proches de plusieurs centaines de milliers d'euros selon la cagnotte en jeu. Les quatre bénéficiaires du dernier résultat de l'Euromillions en sont la démonstration concrète.

À chaque participation à l'Euromillions, le joueur reçoit automatiquement un code MyMillion, généré par ordinateur sans possibilité de le choisir ou de le refuser. Composé de deux lettres et de sept chiffres, ce code constitue une seconde chance indépendante du résultat de l'Euromillions et peut rapporter jusqu'à un million d'euros. Conserver son ticket après le tirage est donc une précaution indispensable.

Ce soir, le résultat de l'Euromillions pourrait écrire une nouvelle page

Pour tenter de décrocher le jackpot ou l'un des nombreux rangs inférieurs, chaque joueur doit cocher cinq numéros parmi une plage allant de 1 à 50, ainsi que deux étoiles parmi 12, pour un tarif fixé à 2,50 euros la grille. Le tirage de l'Euromillions peut couronner un gagnant unique ou répartir la mise principale entre plusieurs tickets identiques. La mécanique du jeu reste identique quelle que soit la hauteur du jackpot en lice.

Avec 79 millions en balance, le résultat de l'Euromillions de cette soirée est susceptible de transformer radicalement la trajectoire de vie d'un ou plusieurs gagnants, où qu'ils se trouvent sur le continent. Le code MyMillion peut, lui aussi, désigner un millionnaire supplémentaire indépendamment des numéros sortis. Deux dimensions d'un même billet dont aucune ne mérite d'être négligée.

Dernières mises à jour

- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?

Tous les gagnants de l'Euromillions ne récupèrent pas leur mise de la même façon. Pour les tickets validés en point de vente, les gains jusqu'à 30 000 € peuvent être retirés directement chez un commerçant FDJ, sur présentation du reçu. Entre 30 001 € et 499 999 €, il est nécessaire de contacter la FDJ directement. Au-delà de 500 000 €, les gagnants sont pris en charge par le service Relations Gagnants pour les accompagner dans leurs démarches. À noter : jouer à l'Euromillions est réservé aux personnes majeures et comporte des risques.

- La France, deuxième nation la plus titrée à l'Euromillions

Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 jackpots remportés. La France se hisse à la deuxième place avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, suivi de la Belgique avec 48, la Suisse avec 26, l'Autriche et l'Irlande avec 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés. Un classement qui confirme la bonne performance des joueurs français à l'échelle européenne, dans une loterie où la probabilité de gagner le premier rang est d'une chance sur 139 838 160.

- Les numéros stars de l'Euromillions

Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent plus fréquemment que les autres à l'Euromillions selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 35 arrive en tête avec 12,82 % de sorties, suivi du 42, du 10, du 21 et du 29. Le numéro 35 est sorti 90 fois au total, le 42 à 85 reprises, tandis que le 10 et le 21 ont chacun été tirés 82 fois et le 29, 81 fois. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages à venir.

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