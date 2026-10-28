Loto : découvrez le résultat du tirage du mercredi 28 octobre 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 28 octobre 2026 sera dévoilé en soirée. Un jackpot de 4 millions d'euros est mis en jeu par la Française des Jeux.

Le Loto de ce mercredi 28 octobre 2026 promet une soirée sous haute tension pour les amateurs de jeux de hasard. La Française des Jeux met en jeu un jackpot de 4 millions d'euros pour le tirage du Loto aujourd'hui, de quoi faire basculer la vie d'un joueur chanceux en l'espace de quelques secondes. Le résultat du Loto de ce soir sera à découvrir dès publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter de décrocher la cagnotte du Loto de ce mercredi 28 octobre 2026, il suffit de valider une grille avant la clôture des jeux. Le tirage du Loto mobilise chaque semaine des centaines de milliers de participants, séduits par l'idée de voir leurs cinq numéros et le numéro chance correspondre à la combinaison officielle.

Un gagnant de rang 2 lors du précédent tirage du Loto

Lors du précédent tirage du Loto, organisé le lundi 26 octobre 2026, la combinaison gagnante était 13-14-2-24-25, assortie du numéro chance 1. Le jackpot de 3 millions d'euros n'a pas trouvé preneur, aucun bulletin ne contenant les six bons numéros. Un joueur est toutefois parvenu à décrocher un gain au rang 2, en trouvant les cinq numéros sans le numéro chance.

Ce chanceux empoche la somme de 141 693,20 euros, un lot confortable qui vient récompenser une grille passée tout près du jackpot. Faute de gagnant au rang 1, la cagnotte a été remise en jeu, ce qui explique le montant de 4 millions d'euros proposé pour le tirage du Loto de ce mercredi.

Des probabilités vertigineuses pour remporter le résultat du Loto

Décrocher le résultat du Loto gagnant relève de l'exploit statistique. Un participant au tirage du Loto dispose exactement d'une chance sur 19 068 840 de trouver la combinaison exacte en jouant une grille simple. Autrement dit, il est plus probable de naître avec un sixième doigt, événement estimé à une chance sur 20 000, que d'empocher le gros lot.

Les comparaisons donnent le vertige. Un joueur a davantage de probabilités d'être percuté par un astéroïde, soit une chance sur 720 000, ou même d'avoir un enfant qui deviendra astronaute, une chance sur 12 millions, que de trouver la bonne combinaison du Loto. Ces statistiques rappellent la part de hasard considérable qui entoure chaque tirage du Loto.

Dans l'histoire du Loto, certains tirages ont tout de même offert des sommes exceptionnelles. Le plus gros gain jamais enregistré s'élève à 30 millions d'euros, remportés à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur avait empoché 26 millions d'euros via une participation sur Internet. En troisième position du classement, un gagnant parisien avait décroché 25 millions d'euros le 5 décembre 2022.

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