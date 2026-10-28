Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 28 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 28 octobre 2026 est tombé et un seul joueur chanceux a décroché le jackpot de 4 millions.
Ce mercredi 28 octobre 2026, la Française des Jeux organisait le tirage du Loto avec une cagnotte de quatre millions d'euros à la clé. Les amateurs de loterie étaient nombreux à guetter l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire, et le verdict est désormais connu. Le résultat du tirage du Loto est disponible ci-dessous.
Le tirage du Loto de ce mercredi a livré sa combinaison gagnante : les numéros 1, 14, 22, 28 et 29, assortis du numéro Chance 3. Le jackpot de 4 000 000 euros a trouvé preneur, remporté par un unique joueur au rang 1. Un second joueur a quant à lui décroché un gain de rang 2, tandis que le prochain tirage du Loto proposera un jackpot de départ fixé à 10 millions.
Un jackpot empoché dès ce tirage du Loto, la mécanique du report stoppée net
Lorsque le rang 1 n'est pas décroché à l'issue d'un tirage du Loto, la cagnotte ne disparaît pas : elle s'ajoute à la mise en jeu du tirage suivant, créant ces jackpots à plusieurs dizaines de millions d'euros qui font parfois la une. Ce soir, la mécanique du report s'est interrompue, un joueur ayant suffi à récupérer l'intégralité de la somme accumulée. Le résultat du Loto met ainsi fin à un cycle d'accumulation et relance le compteur pour les prochains tirages.
Ce que révèle vraiment le résultat du Loto sur les règles du jeu
Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur sélectionne cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro Chance allant de 1 à 10. Derrière ce geste familier se cache une réalité mathématique inflexible : chaque combinaison dispose d'une probabilité identique d'être tirée, sans qu'aucun système ni stratégie ne puisse modifier cet équilibre. C'est cette équiprobabilité absolue qui fait du Loto un jeu de pur hasard, semaine après semaine.
Au-delà du jackpot, le Loto récompense aussi des profils de joueurs bien différents grâce à une hiérarchie de gains à plusieurs échelons. Qu'un participant ait trouvé quatre numéros sur cinq ou trois numéros accompagnés du numéro Chance, il peut prétendre à une dotation lors du tirage du Loto. Cette structure de gains étagés explique en grande partie la fidélité des joueurs, qui ne misent pas uniquement sur la combinaison parfaite.
Une grille simple au tirage du Loto est accessible à 2,20 euros, avec des formules permettant de jouer plusieurs combinaisons simultanément. Les grilles peuvent être validées en point de vente agréé comme sur la plateforme numérique fdj.fr, pour les trois tirages hebdomadaires du lundi, du mercredi et du samedi. Le résultat du Loto est ainsi scruté trois fois par semaine par des millions de joueurs à travers tout le pays.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez remporté un gain au Loto ? La procédure varie selon le montant. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les retirer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, le joueur doit se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de ce plafond, un service dédié, le service Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. Une organisation en trois paliers conçue pour s'adapter à chaque profil de gagnant.
- En 2026, le Loto promet une année riche en tirages exceptionnels
En 2026, six Super Loto sont au programme, dont trois associés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au moins 13 millions d'euros. Une année qui s'annonce particulièrement généreuse pour les joueurs, alors que 1 516 316 d'entre eux ont déjà remporté un gain au Loto en 2026, toutes catégories confondues.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants enregistrés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui comptabilise 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne ne sont pas en reste : les parieurs ayant misé sur FDJ.fr totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année 2025. Des chiffres qui illustrent la diversité géographique des heureux gagnants de cette loterie, qu'ils jouent en point de vente ou depuis leur domicile.
- Une version élargie du pack MultiChances au Loto
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances au Loto, il existe une version élargie du pack MultiChances. Celui-ci est constitué de 600 parts et autant de codes. Le prix de la part est fixé à 6,60 euros. En pariant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres participants. Une option à considérer pour ceux qui veulent jouer plus largement, tout en acceptant le principe d'un partage des éventuels gains remportés.
- Le pack MultiChances du Loto, une option réservée au numérique
Envie de tenter sa chance au Loto autrement ? Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il est constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule flexible, mais réservée aux amateurs de jeu en ligne.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales. Une manne financière conséquente qui échappe donc définitivement à leurs heureux — mais trop peu vigilants — gagnants.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? La procédure dépend du montant remporté. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de cette somme, il faut passer par le service client de la FDJ, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, attention à ne pas laisser filer sa chance !
- Les jeux de tirage du Loto, premiers pourvoyeurs de millionnaires
La plupart des grands gagnants se sont distingués sur des jeux de tirage comme le Loto, l'EuroMillions, le Keno ou encore EuroDreams. Quelques-uns ont toutefois décroché le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Côté statistiques, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Malgré ces données, le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros du Loto sortent bien moins souvent que d'autres, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 est le grand absent avec seulement 7,99% de sorties, soit 90 apparitions au total, la dernière remontant au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,34% de sorties et 94 apparitions, puis le 1 avec 8,61% et 97 sorties. Complètent ce classement le 14 avec 98 sorties et le 11 avec 102 sorties. La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
Le Loto propose une offre engagée : le Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une formule qui allie jeu et engagement environnemental.
- Les Super Loto et Grands Loto à venir en 2026
En 2026, les amateurs du Loto auront rendez-vous avec plusieurs tirages exceptionnels. Six Super Loto sont programmés, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros. Un calendrier chargé qui promet de belles cagnottes pour les joueurs tout au long de l'année.
- Le pack MultiChances du Loto, une option pour multiplier ses chances
Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, il existe le pack MultiChances. Dans sa version élargie, il est constitué de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. En optant pour ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une formule qui séduit ceux qui préfèrent miser sur le collectif plutôt que sur une grille individuelle.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gains au Loto sur l'année 2025, c'est l'Île-de-France qui domine largement avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. À noter également la part croissante des joueurs en ligne sur FDJ.fr, qui totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Un chiffre qui illustre la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les habitués du Loto.
- Un simulateur pour estimer ses gains au Loto
La Française des Jeux met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs d'estimer leurs gains potentiels au Loto. Pour l'utiliser, il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les grilles multiples et les numéros supplémentaires. Un service pratique pour anticiper ses gains avant même la tenue d'un tirage, et mieux appréhender les différentes combinaisons de jeu possibles.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le Loto a offert des gains colossaux à certains joueurs au fil des années. Le 6 juin 2011, un heureux gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros, le plus gros jackpot du top 5 historique. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros, complétant ce classement des gains les plus importants jamais enregistrés au Loto. Des sommes qui rappellent l'ampleur des jackpots que le jeu peut générer.
- Que faire si vous n'avez pas réclamé vos gains au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés" : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour récupérer un gain jusqu'à 30 000 euros, il est possible de se rendre directement chez un commerçant partenaire.
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Le Loto a souri à plusieurs joueurs en 2025. Le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un heureux gagnant a décroché 20 millions d'euros en Bretagne le 15 novembre. Le podium est complété par un joueur d'Occitanie, qui a empoché 19 millions d'euros le 26 février. Trois gains à plusieurs dizaines de millions d'euros qui rappellent que le Loto, malgré des probabilités très faibles de gagner, continue de changer des vies à travers toute la France.
- En 2026, des jackpots record au Loto
En 2026, le calendrier du Loto réserve de belles opportunités aux joueurs. Six Super Loto sont au programme, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des jeux propose au minimum 13 millions d'euros. En dehors de ces événements, le jackpot classique démarre à 2 millions d'euros et grimpe d'un million supplémentaire à chaque tirage sans gagnant.
- Le pack MultiChances du Loto, une option pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances du Loto est une formule originale constituée de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acquérir 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une version élargie existe également, composée de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas. D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est celui qui est sorti le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties). Le 10 et le 7 complètent le haut du classement avec respectivement 107 et 106 sorties. À l'inverse, le 3 et le 5 sont les moins fréquents, avec seulement 96 sorties chacun. Des écarts qui alimentent les stratégies des joueurs les plus assidus.
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