Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 28 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 28 octobre 2026 est tombé et un seul joueur chanceux a décroché le jackpot de 4 millions.

Ce mercredi 28 octobre 2026, la Française des Jeux organisait le tirage du Loto avec une cagnotte de quatre millions d'euros à la clé. Les amateurs de loterie étaient nombreux à guetter l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire, et le verdict est désormais connu. Le résultat du tirage du Loto est disponible ci-dessous.

Le tirage du Loto de ce mercredi a livré sa combinaison gagnante : les numéros 1, 14, 22, 28 et 29, assortis du numéro Chance 3. Le jackpot de 4 000 000 euros a trouvé preneur, remporté par un unique joueur au rang 1. Un second joueur a quant à lui décroché un gain de rang 2, tandis que le prochain tirage du Loto proposera un jackpot de départ fixé à 10 millions.

Un jackpot empoché dès ce tirage du Loto, la mécanique du report stoppée net

Lorsque le rang 1 n'est pas décroché à l'issue d'un tirage du Loto, la cagnotte ne disparaît pas : elle s'ajoute à la mise en jeu du tirage suivant, créant ces jackpots à plusieurs dizaines de millions d'euros qui font parfois la une. Ce soir, la mécanique du report s'est interrompue, un joueur ayant suffi à récupérer l'intégralité de la somme accumulée. Le résultat du Loto met ainsi fin à un cycle d'accumulation et relance le compteur pour les prochains tirages.

Ce que révèle vraiment le résultat du Loto sur les règles du jeu

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur sélectionne cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro Chance allant de 1 à 10. Derrière ce geste familier se cache une réalité mathématique inflexible : chaque combinaison dispose d'une probabilité identique d'être tirée, sans qu'aucun système ni stratégie ne puisse modifier cet équilibre. C'est cette équiprobabilité absolue qui fait du Loto un jeu de pur hasard, semaine après semaine.

Au-delà du jackpot, le Loto récompense aussi des profils de joueurs bien différents grâce à une hiérarchie de gains à plusieurs échelons. Qu'un participant ait trouvé quatre numéros sur cinq ou trois numéros accompagnés du numéro Chance, il peut prétendre à une dotation lors du tirage du Loto. Cette structure de gains étagés explique en grande partie la fidélité des joueurs, qui ne misent pas uniquement sur la combinaison parfaite.

Une grille simple au tirage du Loto est accessible à 2,20 euros, avec des formules permettant de jouer plusieurs combinaisons simultanément. Les grilles peuvent être validées en point de vente agréé comme sur la plateforme numérique fdj.fr, pour les trois tirages hebdomadaires du lundi, du mercredi et du samedi. Le résultat du Loto est ainsi scruté trois fois par semaine par des millions de joueurs à travers tout le pays.

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