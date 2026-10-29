Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 29 octobre 2026, 50 000 euros par mois pendant 30 ans

EURODREAMS. Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 29 octobre, la FDJ propose à nouveau 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 29 octobre propose non pas 20 000 euros par mois pendant 30 ans, mais bien 50 000 euros ! Une cagnotte exceptionnelle pour un tirage pas tout à fait exceptionnel. Cela fait en effet trois semaines maintenant que ces 50 000 euros par mois pendant 30 ans sont mis en jeu. Mais personne ne parvient à trouver les résultats EuroDreams. En sera-t-il autrement lors du tirage de ce soir ? Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Le résultat sera connu d'ici 21 heures.

Il sera annoncé dans cette page avec le détail de la répartition des gains. Car si trouver le résultat EuroDreams n'est pas chose facile, trouver une partie de la combinaison gagnante l'est un peu plus. Cependant, parfois il s'agit de seulement deux ou trois bons numéros. De quoi remporter quelques euros, voire quelques dizaines d'euros tout au plus. Les plus chanceux parviendront tout de même à se hisser jusqu'au deuxième rang. Une place qui leur permettra d'empocher une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Tous les résultats du tirage EuroDreams sont attendus ci-dessous :

Quelle chance a un joueur de remporter le tirage EuroDreams ?

L'enjeu du moment motive certes les troupes davantage qu'en temps normal. Toutefois, qu'il y ait 1 joueur ou 50 millions, en ne pariant que sur une seule combinaison, un joueur a une chance sur 19 191 900 de trouver le résultat gagnant de l'EuroDreams. 19 191 900 est concrètement le nombre de combinaisons existantes à ce jeu de hasard. Un joueur a ainsi plus de chance d'être né avec un sixième doigt que de trouver le résultat EuroDreams gagnant : 1 sur 20 000 selon le site Welovebuzz. Mais aussi plus de chances d'avoir un enfant astronaute que de gagner le tirage EuroDreams : 1 sur 12 millions.