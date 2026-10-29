Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 29 octobre 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 29 octobre, la FDJ proposait à nouveau 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats gagnants ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 29 octobre proposait non pas 20 000 euros par mois pendant 30 ans, mais bien 50 000 euros ! Une cagnotte exceptionnelle pour un tirage pas tout à fait exceptionnel. Cela fait en effet trois semaines que ces 50 000 euros par mois pendant 30 ans sont mis en jeu. Ce jeudi soir, il semble que, comme lors des précédents tirages EuroDreams, personne ne soit à nouveau parvenu à parier sur le résultat gagnant.

Les 50 000 euros par mois pendant 30 ans sont donc remis sur la table pour le prochain tirage EuroDreams. À noter toutefois que certains participants sont tout de même parvenus à trouver une partie du résultat gagnant. Ainsi, on compte deux vainqueurs au deuxième rang. Ces derniers n'ont cependant pas tenté leur chance en France. Ils repartent néanmoins avec une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 29 octobre :

Tirage du jeudi 29 octobre 2026 3 - 8 - 11 - 13 - 34 - 40 5

Quelle chance a un joueur de remporter le tirage EuroDreams ?

L'enjeu du moment motive certes les troupes davantage qu'en temps normal. Toutefois, qu'il y ait un joueur ou 50 millions, en ne pariant que sur une seule combinaison, un joueur a une chance sur 19 191 900 de trouver le résultat gagnant de l'EuroDreams. 19 191 900 est concrètement le nombre de combinaisons existantes à ce jeu de hasard. Un joueur a ainsi plus de chance d'être né avec un sixième doigt que de trouver le résultat EuroDreams gagnant : 1 sur 20 000 selon le site Welovebuzz. Mais aussi plus de chances d'avoir un enfant astronaute que de gagner le tirage EuroDreams : 1 sur 12 millions.

La Française des jeux défend néanmoins sur son site un jeu EuroDreams qui "offre une fréquence de gains intéressante", selon ses termes. Cette fréquence est "supérieure à celle de LOTO ou Euromillions – My Million, hors options de jeu", insiste-t-elle. Et de détailler : "En jouant à EuroDreams, vous avez d'une chance sur 4,66 de remporter un gain." Par gain, comprendre des montants allant de 2,50 euros à donc 50 000 euros par mois pendant 30 ans !