Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 30 octobre 2026 [EN LIGNE]

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour une escroquerie portant sur 35,565 millions. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire.

En moyenne, un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions, rappelle la Française des Jeux. De nombreux lots sont distribués même lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement ses tickets après chaque tirage. À noter : chaque grille est accompagnée d'un code MyMillion, composé de deux lettres et sept chiffres, attribué automatiquement par ordinateur. Ce code constitue une seconde chance de gagner, indépendante de la combinaison principale. Une bonne raison de ne jamais jeter son ticket trop vite.

La cagnotte maximale de l'Euromillions est fixée à 250 millions d'euros, un seuil relevé par rapport à l'ancien plafond de 190 millions. Ce record a déjà été décroché à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025, par un groupe de cinq amis d'Île-de-France qui jouaient "tous ensemble" pour la première fois. Trois jackpots historiques en moins d'un an, une série inédite depuis la création de la loterie européenne.

21:42 - Comment savoir si on a gagné à l'Euromillions ? Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, suivis du tirage complet aux alentours de 21h45. Pour vérifier ses gains, plusieurs options s'offrent aux joueurs : consulter les résultats en point de vente, scanner son reçu via l'application mobile de la FDJ, ou encore utiliser le simulateur en ligne mis à disposition. Il est également possible de recevoir les résultats par téléphone ou SMS. Des canaux multiples pensés pour permettre à chaque joueur de savoir rapidement s'il figure parmi les heureux gagnants du soir.

21:36 - Comment jouer à l'Euromillions ? Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent sélectionner 5 numéros compris entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Deux tirages hebdomadaires sont organisés. Le nombre d'étoiles a évolué au fil du temps : 9 à l'origine, puis 11 à partir de mai 2011, et enfin 12 depuis septembre 2016. Ces changements successifs ont réduit la probabilité de décrocher le jackpot, passée d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. Pour miser, les joueurs peuvent se rendre dans un point de vente FDJ et compléter une grille papier, ou jouer en ligne.

21:30 - 20 millionnaires créés en France depuis le début de l'année grâce à l'Euromillions Depuis le début de l'année 2026, le MyMillion a déjà créé 20 millionnaires en France. Ce jeu complémentaire garantit un gagnant à chaque tirage, soit deux nouveaux millionnaires par semaine. Les heureux élus proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Autre avantage de taille pour les joueurs français : les gains perçus au moment du tirage ne sont pas imposés sur le revenu, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains peuvent être taxés entre 10 % et 35 %.

21:24 - My Million, un million d'euros garanti à chaque tirage en France Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français adossé à l'Euromillions. Son principe est simple : à chaque tirage, au moins un joueur en France remporte un million d'euros garanti. Ce dispositif a eu un impact immédiat sur les ventes, avec une hausse de 13 % enregistrée dès 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, portant le nombre de gagnants à 5 ou 10 au lieu d'un seul. Un mécanisme qui distingue la France des autres pays participants à l'Euromillions.

21:18 - Les probabilités de gagner à l'Euromillions, une réalité contre-intuitive Beaucoup de joueurs le croient : plus il y a de participants, moins on a de chances de gagner. C'est faux. À l'Euromillions, la probabilité de remporter le jackpot ne dépend pas du nombre de joueurs, mais uniquement du nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de participants, chaque grille jouée conserve exactement la même probabilité d'être gagnante. Un rappel utile à l'heure où les jackpots records attirent des millions de joueurs supplémentaires à travers l'Europe.

21:12 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Remporter une somme à l'Euromillions implique de connaître la bonne procédure pour en disposer. Les joueurs en ligne n'ont aucune démarche à effectuer : le gain est automatiquement crédité sur leur compte joueur. Pour ceux ayant joué en point de vente, les règles varient selon les montants. Les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.

21:06 - Neuf pays réunis autour de l'Euromillions Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son périmètre. Dès octobre de la même année, six nouveaux pays ont rejoint l'aventure : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également. Au total, ce sont quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance lors des deux tirages hebdomadaires. Les jackpots sont systématiquement libellés en euros, quelle que soit la devise du pays participant.

21:00 - Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français Même sans décrocher le jackpot, certains joueurs français ont remporté des sommes considérables. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile a rapporté 353 647,20 euros à son détenteur. Le 3 avril, un joueur ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Par ailleurs, les gagnants dont les gains atteignent ou dépassent le demi-million d'euros bénéficient d'un accompagnement spécifique, accessible en composant le 09 69 36 60 60.

20:54 - À quelle heure sont révélés les résultats de l'Euromillions ? Le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Pour maximiser leurs chances, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille : comptez 7,50 euros pour une troisième étoile cochée, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre.

20:48 - Le jackpot de l'euromillions peut grimper jusqu'à 250 millions d'euros Chaque tirage sans gagnant au rang principal entraîne une remise en jeu automatique du jackpot, augmenté de plusieurs millions d'euros supplémentaires. Ce mécanisme d'accumulation fait progressivement grimper la cagnotte, attirant un nombre croissant de joueurs à mesure que les sommes deviennent spectaculaires. Cette escalade se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décroche le jackpot ou que celui-ci atteigne le plafond fixé à 250 millions d'euros. Les tirages ont lieu chaque mardi et vendredi, et les grilles doivent être validées avant 20h15.

20:42 - Délai de soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions Décrocher le jackpot à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il se manifester à temps. Les gagnants disposent en effet de soixante jours pour contacter la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Une précision importante : passé ce délai de deux mois, les sommes non réclamées sont définitivement perdues, sans aucune possibilité de recours.

20:36 - Jouer à l'Euromillions : en ligne ou en point de vente ? Pour participer à l'Euromillions, deux options s'offrent aux joueurs : se rendre dans un bureau de tabac agréé par la FDJ ou passer par le site internet et l'application de la Française des Jeux. Dans les deux cas, il faut sélectionner cinq numéros parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. Attention, la grille doit impérativement être validée avant 20h15 le jour du tirage. Bonne nouvelle : en moyenne, un ticket sur 12 remporte un gain. Il est donc conseillé de bien vérifier tous ses résultats après chaque tirage.

20:30 - Une loterie transnationale à très grande échelle L'Euromillions est bien plus qu'une simple loterie nationale. Proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein —, ce jeu fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Pas moins de dix sociétés de jeux coorganisent chaque tirage, sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Cette dimension internationale permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de décrocher le gros lot.

20:24 - Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont la même chance de sortir À l'Euromillions, le hasard est le seul maître du jeu. Chaque tirage est parfaitement aléatoire et imprévisible, ce qui signifie qu'une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les numéros étoile 6 et 7, pour prendre un exemple fictif, a exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Aucune stratégie, aucune analyse des tirages passés ne peut influencer le résultat. Toute prédiction est donc impossible, et chaque joueur part strictement sur un pied d'égalité, quelle que soit la combinaison choisie.

20:18 - Dans combien de pays joue-t-on à l'Euromillions ? La loterie européenne rassemble neuf pays participants : la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Fondée en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, elle s'est rapidement élargie. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également. Bien que tous ces territoires ne partagent pas la même devise, les jackpots sont toujours libellés en euros. Cette dimension internationale, portée par des millions de joueurs répartis sur le continent, explique les montants exceptionnels proposés au rang principal.

20:12 - Qui sont les pays qui gagnent le plus à l'Euromillions ? Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le palmarès avec 137 gagnants de premier rang. La France suit de très près avec 134 jackpots remportés, devant l'Espagne et ses 124 victoires. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Ces chiffres témoignent d'une répartition assez inégale entre les neuf pays participants à cette loterie européenne.