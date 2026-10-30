Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 30 octobre 2026 [EN LIGNE]

Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 30 octobre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce vendredi 30 octobre 2026 et le tirage révèle que le jackpot de 89 millions repart sans gagnant.

Ce vendredi 30 octobre 2026, la cagnotte de 89 millions mise en jeu par l'Euromillions a mobilisé des millions de joueurs à travers le continent. Le résultat du tirage de l'Euromillions est désormais connu et disponible ci-dessous.

 

La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 30 octobre 2026 est constituée des numéros 3, 12, 14, 17 et 37, accompagnés des étoiles 3 et 12. Le jackpot de 89 millions n'a trouvé aucun preneur ce soir. En revanche, le résultat de l'Euromillions récompense quatre joueurs de rang 2, soit ceux ayant deviné 5 numéros et 1 étoile.

Résultat de l'Euromillions : le jackpot s'envole encore vers un nouveau tirage

L'absence de vainqueur au rang 1 lors du précédent tirage de l'Euromillions du mardi avait mécaniquement enclenché le report de la cagnotte vers ce vendredi. C'est cette logique propre à la structure du jeu qui a conduit la mise en jeu à atteindre 89 millions. Le jackpot repartira donc à la hausse pour le prochain tirage de l'Euromillions, entretenant la dynamique de report.

Tirage de l'Euromillions et fiscalité, ce que les gagnants français doivent savoir

Décrocher le jackpot de l'Euromillions implique d'aligner une combinaison parmi plus de 139 millions de possibilités, une probabilité d'environ une chance sur 139 838 160. Mais la structure du jeu prévoit une graduation de rangs qui démultiplie les occasions de gain bien au-delà du seul rang 1, et c'est cette architecture qui fidélise les participants sur la durée.

Pour un lauréat résidant en France, le résultat de l'Euromillions présente un avantage fiscal rare sur le continent. Aucune retenue n'est prélevée à la source sur le gain lui-même, là où plusieurs pays européens appliquent des taux pouvant grimper jusqu'à 35 %. La fiscalité ne s'active qu'à partir du moment où la somme perçue génère des revenus, lors de l'exercice suivant.

Tout gagnant d'un tirage de l'Euromillions dont le lot dépasse 500 000 euros peut joindre la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un suivi personnalisé. Ce dispositif discret permet d'aborder les premières décisions patrimoniales dans les meilleures conditions, avec un accompagnement humain rarement évoqué publiquement mais susceptible de faire une vraie différence dans les semaines qui suivent un gain d'une telle ampleur.

Dernières mises à jour

22:00 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions déjouée

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour une escroquerie portant sur 35,565 millions. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire.

- Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions

En moyenne, un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions, rappelle la Française des Jeux. De nombreux lots sont distribués même lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement ses tickets après chaque tirage. À noter : chaque grille est accompagnée d'un code MyMillion, composé de deux lettres et sept chiffres, attribué automatiquement par ordinateur. Ce code constitue une seconde chance de gagner, indépendante de la combinaison principale. Une bonne raison de ne jamais jeter son ticket trop vite.

- Le jackpot de l'Euromillions plafonné à 250 millions d'euros

La cagnotte maximale de l'Euromillions est fixée à 250 millions d'euros, un seuil relevé par rapport à l'ancien plafond de 190 millions. Ce record a déjà été décroché à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025, par un groupe de cinq amis d'Île-de-France qui jouaient "tous ensemble" pour la première fois. Trois jackpots historiques en moins d'un an, une série inédite depuis la création de la loterie européenne.

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