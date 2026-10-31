Loto : le résultat du tirage du samedi 31 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 31 octobre 2026 a mis en jeu 10 millions et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct.

Ce samedi 31 octobre 2026, la Française des Jeux propulse le tirage du Loto dans une dimension inédite à l'occasion d'Halloween. Un jackpot boosté à 10 millions minimum est mis en jeu, accompagné de dix codes à 20 000 € tirés au sort et d'un 2nd tirage s'élevant à 1 millions. La combinaison gagnante et les résultats du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Trois soirs par semaine — lundi, mercredi et samedi — des millions de joueurs guettent les numéros du tirage du Loto. Pour prétendre au jackpot, il faut cocher cinq numéros entre 1 et 49 ainsi qu'un numéro Chance de 1 à 10, le tout pour 2,20 euros la grille de base. Ceux qui souhaitent tenter leur chance au second tirage peuvent s'acquitter de 0,80 euro supplémentaire par grille.

Un résultat du Loto qui pourrait changer une vie ce soir

La probabilité d'aligner la combinaison parfaite au tirage du Loto s'établit à environ 1 chance sur 19 millions, un chiffre qui rappelle à quel point le hasard gouverne seul l'issue de chaque session. Si personne ne décroche le jackpot ce soir, la cagnotte grossit et repart pour le prochain tirage du Loto. La FDJ applique cependant un mécanisme dit de « must-win » : passé un certain nombre de tirages infructueux, le jackpot est impérativement distribué, fût-ce à un rang inférieur.

Le 31 octobre s'inscrit naturellement dans l'agenda marketing de la FDJ, qui a saisi cette date symbolique pour amplifier l'attractivité de son offre habituelle. Pour autant, le cadre réglementaire du tirage du Loto demeure strictement identique à celui de n'importe quelle autre session : les règles du jeu ne souffrent aucune exception, quelle que soit l'habillage festif de la soirée. C'est cette constance qui fonde la confiance des joueurs, soir après soir.

Quand le résultat du Loto sera-t-il officiel ce soir ?

Les numéros du tirage du Loto sont extraits mécaniquement sous le contrôle d'un huissier de justice, garant de l'impartialité absolue de la procédure. La séance est intégralement filmée, et les résultats du Loto sont transmis sans délai à la FDJ pour publication officielle, généralement peu après 21h30. Une fois les numéros connus, les heureux gagnants ont soixante jours pour faire valoir leurs droits auprès de l'opérateur national.

Ce soir, une question domine : un joueur parviendra-t-il à s'offrir un Halloween véritablement frissonnant en décrochant le jackpot du tirage du Loto ? La réponse sera connue dans quelques heures, et cette page se mettra à jour dès que le résultat du Loto sera officiellement disponible.

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