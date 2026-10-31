Loto : le résultat du tirage du samedi 31 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 31 octobre 2026 a mis en jeu 10 millions et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct.
Ce samedi 31 octobre 2026, la Française des Jeux propulse le tirage du Loto dans une dimension inédite à l'occasion d'Halloween. Un jackpot boosté à 10 millions minimum est mis en jeu, accompagné de dix codes à 20 000 € tirés au sort et d'un 2nd tirage s'élevant à 1 millions. La combinaison gagnante et les résultats du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Trois soirs par semaine — lundi, mercredi et samedi — des millions de joueurs guettent les numéros du tirage du Loto. Pour prétendre au jackpot, il faut cocher cinq numéros entre 1 et 49 ainsi qu'un numéro Chance de 1 à 10, le tout pour 2,20 euros la grille de base. Ceux qui souhaitent tenter leur chance au second tirage peuvent s'acquitter de 0,80 euro supplémentaire par grille.
Un résultat du Loto qui pourrait changer une vie ce soir
La probabilité d'aligner la combinaison parfaite au tirage du Loto s'établit à environ 1 chance sur 19 millions, un chiffre qui rappelle à quel point le hasard gouverne seul l'issue de chaque session. Si personne ne décroche le jackpot ce soir, la cagnotte grossit et repart pour le prochain tirage du Loto. La FDJ applique cependant un mécanisme dit de « must-win » : passé un certain nombre de tirages infructueux, le jackpot est impérativement distribué, fût-ce à un rang inférieur.
Le 31 octobre s'inscrit naturellement dans l'agenda marketing de la FDJ, qui a saisi cette date symbolique pour amplifier l'attractivité de son offre habituelle. Pour autant, le cadre réglementaire du tirage du Loto demeure strictement identique à celui de n'importe quelle autre session : les règles du jeu ne souffrent aucune exception, quelle que soit l'habillage festif de la soirée. C'est cette constance qui fonde la confiance des joueurs, soir après soir.
Quand le résultat du Loto sera-t-il officiel ce soir ?
Les numéros du tirage du Loto sont extraits mécaniquement sous le contrôle d'un huissier de justice, garant de l'impartialité absolue de la procédure. La séance est intégralement filmée, et les résultats du Loto sont transmis sans délai à la FDJ pour publication officielle, généralement peu après 21h30. Une fois les numéros connus, les heureux gagnants ont soixante jours pour faire valoir leurs droits auprès de l'opérateur national.
Ce soir, une question domine : un joueur parviendra-t-il à s'offrir un Halloween véritablement frissonnant en décrochant le jackpot du tirage du Loto ? La réponse sera connue dans quelques heures, et cette page se mettra à jour dès que le résultat du Loto sera officiellement disponible.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Après un tirage du Loto gagnant, plusieurs options s'offrent aux joueurs selon le montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de récupérer ses gains directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé dédié aux heureux élus.
- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sont sortis le plus souvent au tirage du Loto. Le 30 et le 31 arrivent en tête avec chacun 135 sorties et un taux de 11,96%. Suivent le 24 (126 sorties, 11,16%), puis le 3 et le 5 (125 sorties chacun, 11,07%). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu en dernier au tirage du 21 octobre 2026. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs au Loto.
- Des millions de gains jamais réclamés au Loto chaque année
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. En 2026, malgré ces pertes, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement.
- Le Loto Mission Nature, jouer utile pour la planète
Depuis 2023, le Loto Mission Nature soutient la biodiversité en France. En partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, c'est la quatrième édition de cette initiative, lancée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une façon originale de jouer au Loto tout en contribuant à une cause environnementale.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option qui permet de démultiplier ses chances de gain. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule pensée pour les joueurs souhaitant maximiser leurs opportunités à chaque tirage du Loto.
- Le Loto, des mesures strictes pour garantir l'intégrité des tirages
Les boules officielles du Loto ne sont pas conservées n'importe où. Elles sont placées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance permanente, avec un accès réservé aux seules personnes autorisées via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'ouvrir ce coffre. Pour aller plus loin, ces boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur indépendant. Un dispositif rigoureux qui vise à garantir l'intégrité de chaque tirage du Loto et la confiance des millions de joueurs qui y participent régulièrement.
- Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage en ligne ?
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée, pensée pour faciliter la vie des heureux gagnants dès la fin du tirage.
- Quelles régions gagnent le plus au Loto ?
L'Île-de-France domine largement le classement régional avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Quant aux records, le plus gros jackpot jamais remporté au Loto reste celui d'Orgères, le 4 décembre 2021, avec 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand jackpot a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet.
- Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle
Avant de tenter sa chance ce soir, petit retour sur les origines du Loto. Son histoire remonte au XVIe siècle en Italie, bien avant la Loterie nationale, créée en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac que le Loto est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé grâce à des gains parfois colossaux. En 2025, le plus gros jackpot annuel atteignait 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre.
- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête, chacun sorti 135 fois, soit un taux de 11,97%. Ils sont suivis par le 24, sorti 126 fois (11,17%), puis par le 3 et le 5, sortis chacun 125 fois (11,08%). Le 30 est apparu pour la dernière fois lors du tirage du 21 octobre 2026. Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques, pas de probabilités. Chaque tirage du Loto reste totalement indépendant des précédents.
- En 2026, le Loto réserve de grands rendez-vous aux joueurs
En 2026, la Française des Jeux a programmé plusieurs tirages exceptionnels pour le Loto. Au total, six Super Loto sont au calendrier, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux proposent un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des cagnottes minimums atteignant 20 millions d'euros. Des échéances très attendues par les joueurs, bien au-delà du jackpot classique, dont le minimum est fixé à 2 millions d'euros.
- Le pack MultiChances du Loto, pour jouer à 600 parts à la fois
Pour maximiser ses chances au Loto, il existe le pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres porteurs de parts. Une formule qui séduit les joueurs souhaitant multiplier leurs chances de sortir gagnant sans miser sur une seule grille classique.
- Le jackpot du Loto repart à 10 millions d'euros
Le jackpot du Loto vient d'être remporté ce mercredi 28 octobre 2026 ! La combinaison gagnante était le 1-14-22-28-29 avec le numéro chance 3, pour une cagnotte de 4 000 000 euros. Un seul heureux gagnant a décroché le jackpot lors de ce tirage, tandis qu'une grille correspond aux gains de rang 2. Le prochain tirage proposera déjà un jackpot de 10 millions d'euros. Rappelons que le Loto se joue trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi, avec une option second tirage disponible à 0,80 euro par grille.
- Les boules du Loto conservées sous haute sécurité
Les boules officielles du Loto ne sont pas stockées n'importe où. Elles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'ouvrir ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, ces boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur indépendant. Des mesures strictes qui visent à assurer une totale transparence et à préserver la confiance des millions de joueurs qui participent chaque semaine au Loto.
- Les numéros fréquents du Loto ne garantissent rien
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus souvent sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des statistiques qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne changent rien à la nature profonde du jeu : chaque tirage reste totalement imprévisible. Par ailleurs, le Loto est l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Quelques heureux gagnants ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Le hasard, lui, reste le seul maître du jeu.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Vous avez acheté votre billet du Loto chez un commerçant et vous avez gagné ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement en point de vente physique. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, attention à ne pas laisser filer sa mise !
- L'Île-de-France, grande favorite du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto en 2025, l'Île-de-France domine largement avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Par ailleurs, le jackpot de 24 millions d'euros remporté à Sarcelles le 6 juin 2011 et les 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014 complètent le top 5 des plus gros gains de l'histoire du Loto.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, pas moins de 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto, qu'il s'agisse du jackpot, de gains intermédiaires ou d'un simple remboursement. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. Le record absolu reste le jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant misé sur Internet. En troisième position des plus gros gains, 25 millions d'euros ont été remportés à Paris le 5 décembre 2022.
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