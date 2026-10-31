Tourisme à Paris : les annulations s'accumulent après les violences du 17 octobre, les professionnels s'inquiètent

Les violences du 17 octobre à Paris pèsent sur le tourisme francilien, entre séjours annulés et réservations retardées. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation se tient samedi 31 octobre, les professionnels redoutent des conséquences durables sur l'image de la destination.

Dîners annulés dans l'urgence, visites abandonnées, voyages reportés : les conséquences des violences du 17 octobre dépassent largement les commerces pillés. Les professionnels du tourisme constatent un recul de l'activité et davantage d'hésitations chez leurs clients étrangers, rapporte Le Parisien samedi 31 octobre. Les images d'affrontements diffusées à l'international, ainsi que la fermeture de plusieurs musées parisiens le samedi suivant, ont perturbé certains séjours et inquiété les voyageurs.

"Ce samedi-là, nous avons subi un arrêt brutal de 30% d'activité", explique au quotidien Patricia Linot, présidente de France DMC Alliance, qui représente les agences organisant des séjours en France pour des voyagistes étrangers. Après les prestations annulées le jour même, certains voyages prévus la semaine suivante ont également été reportés ou supprimés. Ce chiffre concerne toutefois les professionnels représentés par l'organisation, et non l'ensemble du secteur touristique français.

Des nuitées perdues, mais un bilan mensuel à nuancer

Selon Didier Arino, directeur général du cabinet Protourisme, une journée de violences fortement médiatisées dans le centre de Paris représente environ 100 000 nuitées perdues. La répétition de tels incidents peut en outre amplifier leurs effets sur les réservations, estime-t-il. Le bilan du mois d'octobre pourrait néanmoins rester proche de celui de l'an dernier, voire légèrement reculer. Avant les violences, les taux d'occupation des hôtels parisiens progressaient de 3 % par rapport à octobre 2025, précise Didier Arino.

Les conséquences varient également selon les villes et les secteurs. À Marseille, les annulations de séjours sont restées limitées, selon Arnaud Drouot, président de l'office de tourisme, mais les réservations de dernière minute ont nettement ralenti. La restauration est elle aussi touchée : Protourisme estime que l'activité du samedi 24 octobre a reculé de 20% à Paris et de plus de 40% à Lille et Bordeaux par rapport à un samedi habituel d'octobre de l'année précédente.

Des réservations pour 2027 et 2028 retardées

L'inquiétude concerne également les prochaines saisons. Les agences réceptives préparent déjà les séjours de 2027 et 2028, mais certains partenaires hésitent à s'engager, y compris parmi leurs clients habituels. Patricia Linot rapporte notamment les réticences de voyagistes américains confrontés aux images des violences. "Comment voulez-vous qu'on vende la France avec les images dramatiques qui défilent en boucle sur les chaînes d'info ?", interroge-t-elle.

Selon la présidente de France DMC Alliance, la situation accentue une tendance observée depuis la crise sanitaire : certains visiteurs étrangers réduisent leur passage à Paris au profit d'autres régions françaises. La capitale reste souvent leur porte d'entrée, avec un ou deux jours consacrés aux principaux sites touristiques, avant un circuit en Bourgogne, dans la vallée du Rhône ou sur la Côte d'Azur. Ces itinéraires permettent aux agences de continuer à proposer des séjours en France tout en réduisant le temps passé dans la capitale.