Grève du 5 novembre : écoles fermées, métro à l'arrêt, trains supprimés... De lourdes perturbations ce jeudi

Salariés et fonctionnaires sont appelés par les syndicats à faire grève pour leurs salaires, jeunes et retraités à les rejoindre en manifestation, de quoi engendrer de lourdes perturbations notamment dans le secteur des transports et de l'enseignement. La RATP et la SNCF ont dévoilé leurs prévisions détaillées.

L'intersyndicale, les gilets jaunes, les salariés et les retraités se réunissent dans toute la France pour une grève générale contre la vie chère, réclammant au gouvernement des réponses concrètes. Hausse des salaires, sauvegarde des services publics, défense de l'emploi... Les revendications ne manquent pas et devraient pousser jusqu'à 700 000 personnes dans la rue à travers la France.

À travers le pays, quelque 252 actions et manifestations sont annoncées à ce stade, selon une carte de la CGT. L'appel a été lancé par une intersyndicale CFDT, CGT, FO, Unsa et FSU début octobre et désormais, tous les syndicats se sont joints à cet appel. Ce jeudi 5 novembre sera "une grosse journée de convergence", estimait Sophie Binet lundi avec "les salariés du privé, les fonctionnaires, les retraités et les jeunes". "Notre objectif est clair : l'augmentation des salaires partout et la révision du projet de budget de gouvernement qui est une catastrophe pour le pays", a lancé la patronne de la CGT sur France 2.

De son côté, la coordination des Gilets jaunes appelle à un "5 novembre du peuple (...) le but est de, petit à petit, créer la possibilité d'une véritable convergence", selon Benjamin Ball, membre de la coordination. Elle n'est pas la seule à se joindre à ce mouvement massif. "La CFE-CGC sera présente", confirme Christelle Thieffinne, présidente du syndicat de l'encadrement, pour "la défense du pouvoir d'achat" et "l'importance d'exercer son droit à la démocratie". "Je soutiens et je serai dans la rue aux côtés de l'intersyndicale" jeudi 5 novembre, annonce de son côté Raphaël Glucksmann sur BFMTV-RMC.

"Bien évidemment les lycéens et lycéennes, les étudiants et étudiantes rejoindront les travailleurs et travailleuses, parce qu'ils nous ont soutenus, on les soutient aussi", expliquait sur BFMTV Ryad Rani de l'Union syndicale lycéenne (USL). Le Snes-FSU, premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques, appelle à la "grève massive et généralisée le 5 novembre pour des moyens pour l'Éducation nationale (recrutements, salaires, moyens, bâti scolaire) et la déblanquerisation du lycée (réformes du lycée, du bac et Parcoursup)". Premier syndicat des enseignants des écoles, la FSU-SNUipp sera aussi de la partie ce jeudi.

L'urgence principale concerne "les salaires", mais d'autres revendications principales demeurent : le dégel du point d'indice et des mesures catégorielles sans contreparties, la création d'un corps de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH, une grille nationale pour la rémunération des AED ainsi qu'un plan de titularisation des non-titulaires.

Le ministère de l'Éducation nationale estime le taux de grévistes jeudi à 17,54% dans le premier degré public. Selon le principal syndicat de l'enseignement privé, la Fep-CFDT, "les indicateurs semblent montrer que la mobilisation sera plus suivie côté privé que la précédente", "le contexte social, politique (étant) propice à cette mobilisation". Le fonctionnement des cantines scolaires devrait être "impacté, comme à Strasbourg, où elles seront fermées", précise BFMTV.

S'il est "difficile de figer une moyenne nationale" dès la veille de la grève, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, dit s'attendre à une forte mobilisation jeudi, avec notamment "un enseignant sur deux gréviste dans l'Oise, 40 % en Eure-et-Loir et entre 50 et 70% en Ille-et-Vilaine". "En Seine-Saint-Denis, les prévisions atteignent jusqu'à 75% dans certains secteurs, tandis qu'à Paris, nous recensons déjà près de 80 écoles fermées", ajoute le syndicat auprès de BFMTV. Pour Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées, la grève devrait être "bien suivie" dans le second degré. Le fonctionnement des cantines scolaires devrait être affecté, comme à Strasbourg, où elles seront fermées.

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT Fonctions publiques, qui regroupe la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière. Elle réclame "des mesures générales sur les salaires", "des mesures de revalorisation des carrières" ou encore "l'augmentation des moyens des services publics". L'UFSE-CGT appelle, elle, les agents publics à "s'inscrire massivement dans cette journée de mobilisation".

Une perturbation des établissements de santé est attendue ce jeudi. La Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale appelle à la grève. Elle réclame la hausse du point d'indice des fonctionnaires et une refonte des budgets de l'Etat (PLF) et de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Les hôpitaux, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, publics et privés sont tous appelés à se joindre à la grève par la Fédération CFTC Santé Sociaux. Certains médecins et pharmaciens devraient également décider de leur emboiter le pas.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé les agents à se mettre en grève jeudi 5 novembre. "Comme beaucoup de salariés dans le pays, les cheminots subissent l'austérité budgétaire. Elle se traduit par un déclassement social et des salaires qui stagnent", dénoncent-ils.

"Compte tenu des perturbations attendues, Transilien SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités invitent, dans la mesure du possible, les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs déplacements et à privilégier le télétravail" ce jeudi 5 novembre, annonçait mardi IDFM, qui renouvelle ses recommandations à la veille de la grève. Si le trafic devait être "normal" pour les métros, tramways et bus, voici les perturbations annoncées ligne par ligne par Ile-de-France Mobilités pour les RER et Transilien :

RER A : trafic normal ;

: trafic normal ; RER B : 2 trains sur 3 au sud de Gare de Nord, 1 train sur 2 au nord de Gare du Nord ;

: 2 trains sur 3 au sud de Gare de Nord, 1 train sur 2 au nord de Gare du Nord ; RER C : 1 train sur 2 ;

: 1 train sur 2 ; RER D : 1 train sur 3 ;

: 1 train sur 3 ; RER E : 2 trains sur 3 ;

: 2 trains sur 3 ; Ligne H : 1 train sur 2 ;

: 1 train sur 2 ; Ligne J : 2 trains sur 3 ;

: 2 trains sur 3 ; Ligne K : trafic normal ;

: trafic normal ; Ligne L : 2 trains sur 3 ;

: 2 trains sur 3 ; Ligne N : 1 train sur 2 ;

: 1 train sur 2 ; Ligne P : 2 trains sur 3 entre Meaux et La Ferté-Milon, ailleurs le trafic sera normal ;

: 2 trains sur 3 entre Meaux et La Ferté-Milon, ailleurs le trafic sera normal ; Ligne R : 1 train sur 2 entre Paris Gare de Lyon et Montargis, entre Paris Gare de Lyon et Montereau de 5h40 à 9h45 puis de 16h15 à 22h15, et entre Melun et Montereau via Héricy de 6h à 9h30 puis de 16h30 à 20h.

: 1 train sur 2 entre Paris Gare de Lyon et Montargis, entre Paris Gare de Lyon et Montereau de 5h40 à 9h45 puis de 16h15 à 22h15, et entre Melun et Montereau via Héricy de 6h à 9h30 puis de 16h30 à 20h. Ligne U : 1 train sur 2 ;

: 1 train sur 2 ; Ligne V : trafic normal.

La SNCF prévoit un trafic "légèrement perturbé sur les liaisons TGV et perturbé sur les liaisons Intercités, TER, et sur les trains et RER d'Ile-de-France".

Ligne TER Bourgogne-Franche-Comté : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Bretagne : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Centre Val de Loire : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Normandie : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Nouvelle Aquitaine : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Pays de la Loire : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Grand Est : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Auvergne-Rhône-Alpes : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Hauts-de-France : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Provence-Alpes-Côte d'Azur : fortement perturbée sur l'axe Les Arcs-Draguignan, Grasse-Vintimille et Nice-Breil-Tende.

À l'occasion de la manifestation prévue cet après-midi entre République et Nation à Paris, la préfecture de police a demandé la fermeture temporaire de 26 stations de métro afin de sécuriser les déplacements des manifestants et des voyageurs. La réouverture des stations se fera sur ordre de la préfecture de police de Paris. Voici les arrêts qui ne sont pas desservis sur 11 lignes :

Ligne 1 à partir de 11:00 , stations Tuileries, Concorde, Champs-Élysées – Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle – Étoile et Argentine ;

, stations Tuileries, Concorde, Champs-Élysées – Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle – Étoile et Argentine ; Ligne 2 à partir de 11:00 , station Charles de Gaulle – Étoile ;

, station Charles de Gaulle – Étoile ; Ligne 4 à partir de 11:00 , stations Odéon et Saint-Germain-des-Prés ;

, stations Odéon et Saint-Germain-des-Prés ; Ligne 5 à partir de 11:00 , stations Oberkampf et Richard-Lenoir ;

, stations Oberkampf et Richard-Lenoir ; Ligne 6 à partir de 11:00 , le trajet entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber n'est pas assuré dans les deux sens.

, le trajet entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber n'est pas assuré dans les deux sens. Ligne 8 à partir de 11:00 , les stations Invalides, Concorde et Madeleine ;

, les stations Invalides, Concorde et Madeleine ; Ligne 9 à partir de 11:00 , stations Franklin D. Roosevelt, Miromesnil, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets ;

, stations Franklin D. Roosevelt, Miromesnil, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets ; Ligne 10 à partir de 11:00 , les stations Sèvres - Babylone, Mabillon, Odéon, Cluny - La Sorbonne et Maubert - Mutualité ;

, les stations Sèvres - Babylone, Mabillon, Odéon, Cluny - La Sorbonne et Maubert - Mutualité ; Ligne 12 à partir de 11:00 , les stations Sèvres - Babylone, Rue du Bac, Solférino, Assemblée Nationale, Concorde et Madeleine ;

, les stations Sèvres - Babylone, Rue du Bac, Solférino, Assemblée Nationale, Concorde et Madeleine ; Ligne 13 à partir de 11:00 , les stations Invalides, Champs-Élysées – Clemenceau et Miromesnil ;

, les stations Invalides, Champs-Élysées – Clemenceau et Miromesnil ; Ligne 14 à partir de 11:00, la station Madeleine.

De plus, comme révélé par Le Parisien, la ligne 15 du Grand Paris - toujours pas ouverte au public - sera en grève. La CGT d’ORA L15, l’entreprise chargée d’exploiter la future ligne du Grand Paris Express, appelle ses salariés à se rassembler à 12 heures devant la gare Villejuif – Gustave Roussy (Val-de-Marne), avant de rejoindre la manifestation parisienne. Sa revendication principale est "une revalorisation importante et générale des salaires", afin de se rapprocher de la RATP et de Keolis.

Dans les Hauts-de-France, un TER sur deux circulera demain, quatre TER GV sur cinq sont maintenus. Un service quasiment normal sur les lignes de SNCF Voyageurs Étoile d’Amiens. L'Étoile d'Amiens représente les lignes suivantes, au départ et à destination d'Amiens : Amiens - Saint-Quentin, Amiens - Tergnier - Laon, Amiens - Albert, Amiens - Arras, Amiens - Compiègne, Amiens - Abancourt, Beauvais - Creil, Amiens - Creil. La ligne Beauvais - Abancourt - Le Tréport sera, elle, fortement perturbée.

À Lyon, selon les prévisions du réseau TCL, les métros B, C et D ainsi que les deux funiculaires F1 et F2 seront totalement à l’arrêt pendant toute la journée de jeudi. Seule la ligne A circulera, avec des fréquences réduites : toutes les neuf minutes jusqu’à 7 heures, puis toutes les cinq minutes entre 7 heures et 20 heures, avant une fermeture en soirée. Des perturbations sont également prévues sur plusieurs lignes de tramway et de bus. Sept lignes de bus (89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4) ne circuleront pas. D’autres assureront un service réduit. Les lignes de tramway T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement.

À Marseille, la RTM annonce de légères perturbations pour le métro, un service assuré à 70% pour le tram et à 50% pour les bus. En revanche le transport scolaire fonctionnera normalement pour ce jeudi 5 novembre. Les dockers de la CGT seront en grève dans tous les ports français. Enfin, un préavis de grève pour les contrôleurs du trafic aérien (fonctionnaires de la DGAC) a été déposé par la CGT (USACcgt), FO (FEETS-FO), SUD Aérien et Unsa Aérien.

Des gilets jaunes prévoient enfin des actions sur certaines routes, ronds-points ou autoroutes. Voilà pourquoi, à Strasbourg, un blocage est prévu sur l'A35 dès 8h. En Isère, la Confédération paysanne doit organiser un barrage filtrant à Voreppe, près d'un péage sur l'A48, ajoutent nos confrères de BFMTV.

Dans les colonnes de l'AFP, la présidente de la CFE-CGC s'est exprimée sur une potentielle participation du secteur à la grève massive du 5 novembre. "Il nous semble que les conditions de sécurité pour une manifestation le 5 novembre sont réunies. Mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation, notamment pour mes fédérations qui sont dans le commerce, la banque ou les assurances", explique Christelle Thieffinne.

Face aux coupes budgétaires prévues dans le budget de la Sécu, l’intersyndicale des salariés de la Sécurité sociale a appelé mardi les agents à faire grève et les assurés sociaux à les rejoindre, selon une lettre ouverte transmise à l’AFP.

D'autres secteurs comme les activités postales et télécoms feront aussi le déplacement le 5 novembre prochain, comme en atteste un communiqué sans détour. "La Poste : à partir du 5 novembre, on a mieux à faire que d'aller bosser !", peut-on lire. Des augmentations de salaires, le développement des services publics et une amélioration de conditions de travail sont notamment réclamés.

La FAPT-CGT, qui représente les salariés des activités postales et de télécommunications, dont ceux de La Poste, Orange ou encore SFR a rejoint la mobilisation et demande une "juste reconnaissance de leur travail" pour les postières et postiers, salariés et fonctionnaires du groupe. "Dans un contexte marqué par l'aggravation des inégalités et la hausse du coût de la vie, la CGT-FAPT considère que les richesses créées par le travail doivent servir à répondre aux besoins sociaux, et non à alimenter toujours davantage les profits et les dividendes, sans aucune utilité sociale", peut-on lire.

Dernières mises à jour

09:00 - 11 lignes de métro partiellement fermées ce jeudi À l'occasion de la manifestation prévue cet après-midi entre République et Nation à Paris, la préfecture de police a demandé la fermeture temporaire de 26 stations de métro afin de sécuriser les déplacements des manifestants et des voyageurs. La réouverture des stations se fera sur ordre de la préfecture de police de Paris. Voici les arrêts qui ne sont pas desservis sur 11 lignes : Ligne 1 à partir de 11:00, stations Tuileries, Concorde, Champs-Élysées – Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle – Étoile et Argentine ;

à partir de 11:00, stations Tuileries, Concorde, Champs-Élysées – Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle – Étoile et Argentine ; Ligne 2 à partir de 11:00, station Charles de Gaulle – Étoile ;

à partir de 11:00, station Charles de Gaulle – Étoile ; Ligne 4 à partir de 11:00, stations Odéon et Saint-Germain-des-Prés ;

à partir de 11:00, stations Odéon et Saint-Germain-des-Prés ; Ligne 5 à partir de 11:00, stations Oberkampf et Richard-Lenoir ;

à partir de 11:00, stations Oberkampf et Richard-Lenoir ; Ligne 6 à partir de 11:00, le trajet entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber n'est pas assuré dans les deux sens.

à partir de 11:00, le trajet entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber n'est pas assuré dans les deux sens. Ligne 8 à partir de 11:00, les stations Invalides, Concorde et Madeleine ;

à partir de 11:00, les stations Invalides, Concorde et Madeleine ; Ligne 9 à partir de 11:00, stations Franklin D. Roosevelt, Miromesnil, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets ;

à partir de 11:00, stations Franklin D. Roosevelt, Miromesnil, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets ; Ligne 10 à partir de 11:00, les stations Sèvres - Babylone, Mabillon, Odéon, Cluny - La Sorbonne et Maubert - Mutualité ;

à partir de 11:00, les stations Sèvres - Babylone, Mabillon, Odéon, Cluny - La Sorbonne et Maubert - Mutualité ; Ligne 12 à partir de 11:00, les stations Sèvres - Babylone, Rue du Bac, Solférino, Assemblée Nationale, Concorde et Madeleine ;

à partir de 11:00, les stations Sèvres - Babylone, Rue du Bac, Solférino, Assemblée Nationale, Concorde et Madeleine ; Ligne 13 à partir de 11:00, les stations Invalides, Champs-Élysées – Clemenceau et Miromesnil ;

à partir de 11:00, les stations Invalides, Champs-Élysées – Clemenceau et Miromesnil ; Ligne 14 à partir de 11:00, la station Madeleine. 08:49 - Les salariés de la Sécurité sociale en grève ? Face aux coupes budgétaires prévues dans le budget de la Sécu, l’intersyndicale des salariés de la Sécurité sociale a appelé ce mardi les agents à faire grève et les assurés sociaux à les rejoindre, selon une lettre ouverte transmise à l’AFP. 08:44 - La ligne 15 du Grand Paris, toujours fermée, en grève La ligne 15 du Grand Paris - toujours pas ouverte au public - sera en grève. La CGT d’ORA L15, l’entreprise chargée d’exploiter la future ligne du Grand Paris Express, appelle ses salariés à se rassembler à 12 heures devant la gare Villejuif – Gustave Roussy (Val-de-Marne), avant de rejoindre la manifestation parisienne. Sa revendication principale est "une revalorisation importante et générale des salaires", afin de se rapprocher de la RATP et de Keolis. 08:16 - Plus d'un Français sur deux approuve la grève du 5 novembre Plus d'un Français sur deux approuve la grève générale du 5 novembre, selon un sondage Elabe pour BFMTV. Près de neuf Français sur dix (88%) estiment que les revendications portées par les manifestants sur le pouvoir d’achat et contre la vie chère sont "légitimes". 08:13 - Blocages, barrages filtrants.. Les Gilets jaunes présents sur les routes Des gilets jaunes prévoient des actions sur certaines routes, ronds-points ou autoroutes ce jeudi. Voilà pourquoi, à Strasbourg, un blocage est prévu sur l'A35 dès 8h. En Isère, la Confédération paysanne doit organiser un barrage filtrant à Voreppe, près d'un péage sur l'A48, ajoutent nos confrères de BFMTV. 08:09 - Les lignes TER fortement perturbées ce jeudi La SNCF prévoit un trafic "légèrement perturbé sur les liaisons TGV et perturbé sur les liaisons Intercités, TER, et sur les trains et RER d'Ile-de-France". Voici les prévisions en région : Ligne TER Bourgogne-Franche-Comté : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Bretagne : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Centre Val de Loire : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Normandie : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Nouvelle Aquitaine : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Pays de la Loire : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Grand Est : perturbée ;

: perturbée ; Ligne TER Auvergne-Rhône-Alpes : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Hauts-de-France : fortement perturbée ;

: fortement perturbée ; Ligne TER Provence-Alpes-Côte d'Azur : fortement perturbée sur l'axe Les Arcs-Draguignan, Grasse-Vintimille et Nice-Breil-Tende. 08:05 - "La priorité, c'est le pouvoir d'achat", estime ce jeudi Nathalie Artaud "La priorité, c'est le pouvoir d'achat", estime ce jeudi Nathalie Artaud, porte-parole et candidate de Lutte Ouvrière à l’élection présidentielle. "C’est simplement révoltant de voir que des millions de femmes et d’hommes qui triment durs visent de plus en plus mal quand une poignée de parasites richissimes ramassent la mise", déclare-t-elle au micro de ICI Nord. D'après elle, un SMIC à hauteur de 2 200 euros nets par mois "est nécessaire". 08:02 - 17,54% de grévistes dans le premier degré public, 80 écoles fermées à Paris Dans l'éducation, le ministère estime le taux de grévistes jeudi à 17,54% dans le premier degré public. Selon le principal syndicat de l'enseignement privé, la Fep-CFDT, "les indicateurs semblent montrer que la mobilisation sera plus suivie côté privé que la précédente", "le contexte social, politique (étant) propice à cette mobilisation". Le fonctionnement des cantines scolaires devrait être "impacté, comme à Strasbourg, où elles seront fermées", précise BFMTV. S'il est "difficile de figer une moyenne nationale" dès la veille de la grève, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, dit s'attendre à une forte mobilisation jeudi, avec notamment "un enseignant sur deux gréviste dans l'Oise, 40 % en Eure-et-Loir et entre 50 et 70% en Ille-et-Vilaine". "En Seine-Saint-Denis, les prévisions atteignent jusqu'à 75% dans certains secteurs, tandis qu'à Paris, nous recensons déjà près de 80 écoles fermées", ajoute le syndicat. 07:59 - Un trafic "perturbé" sur la plupart des lignes régionales et franciliennes Les quatre organisations représentatives de la SNCF (CGT, Unsa ferroviaire, Sud Rail et CFDT) ont appelé ensemble à la grève. La direction prévoit un trafic "perturbé" sur la plupart des lignes régionales et franciliennes et "légèrement perturbé" pour les TGV. En Île-de-France, certaines lignes de RER et de transiliens gérées par la SNCF seront également perturbées. Le trafic sera normal sur le RER A, lignes K, P et V. 2 trains sur 3 circuleront sur le RER B au sud de Paris Nord, RER E, lignes J et L, ainsi qu'entre Meaux et La Ferté-Milon sur la ligne P et 1 train sur 2 sur le RER B au nord de Paris Nord, RER C, lignes H, N, R et U. 1 train sur 3 circulera sur le RER D. Enfin, le trafic devrait être "normal" sur les métros, bus et tramways. 07:55 - 252 actions et manifestations déjà annoncées selon la CGT L'intersyndicale, les gilets jaunes, les salariés et les retraités se réunissent dans toute la France pour une grève générale contre la vie chère, réclammant au gouvernement des réponses concrètes. Les revendications ne manquent pas et devraient pousser jusqu'à 700 000 personnes dans la rue à travers la France. Quelque 252 actions et manifestations sont annoncées à ce stade, selon une carte de la CGT. L'appel a été lancé par une intersyndicale CFDT, CGT, FO, Unsa et FSU début octobre et désormais, tous les syndicats se sont joints à cet appel. 04/11/26 - 23:15 - Jusqu'à 75% de grévistes dans l'éducation en Seine-Saint-Denis D'un département à l'autre, les prévisions divergent. Mais la grève du 5 novembre devrait être bien suivie dans l'éducation nationale. Le ministère estime le taux de grévistes à 17,54% dans le premier degré du public. Mercredi, le premier syndicat du primaire annonçait s'attendre à "un enseignant sur deux gréviste dans l'Oise, 40% en Eure-et-Loir et entre 50 et 70% en Ille-et-Vilaine". En Seine-Saint-Denis, les prévisions envisageaient même jusqu'à 75% de grévistes dans certains secteurs. 80 écoles devraient également être fermées à Paris ce 5 novembre.

La convergence des luttes est au coeur d'une nouvelle journée de revendications à travers le pays, jeudi 5 novembre 2026, durant laquelle le public et le privé devraient être main dans la main pour ce qui ressemble à l'épicentre de la colère citoyenne automnale en France. De nombreux secteurs sont concernés et plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues aux quatre coins du pays. Trains supprimés, écoles fermées, établissements de santé perturbés... On fait le point sur Linternaute.com.