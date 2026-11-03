Grève du 5 novembre : RATP, SNCF, éducation, hôpitaux... À quelles perturbations s'attendre ?

Les perturbations se précisent, secteur par secteur, à l'approche de la journée de grève massive du jeudi 5 novembre. Dans l'éducation, les transports, la fonction publique ou encore la santé, la journée s'annonce compliquée.

La menace de la grève générale. Après la journée de mobilisation du 31 octobre, les syndicats sont main dans la main et appellent à la grève pour ce jeudi 5 novembre 2026. Augmentation des salaires, sauvegarde des services publics, défense de l'emploi... La convergence des luttes sera au coeur de cette nouvelle journée de revendications à travers le pays. Cette fois-ici, la mobilisation concernera aussi bien le secteur public que privé. En effet, l'ensemble des syndicats de l'enseignement privé sous contrat appelle par exemple à la grève, une "première" dans l'histoire du privé, selon eux.

L'appel a initialement été lancé par une intersyndicale CFDT, CGT, FO, Unsa et FSU début octobre et désormais, tous les syndicats se sont joints à cet appel. De son côté, la coordination des Gilets jaunes appelle à un "5 novembre du peuple (...) le but est de, petit à petit, créer la possibilité d'une véritable convergence", selon Benjamin Ball, membre de la coordination. Le jeudi 5 novembre sera "une grosse journée de convergence", estime Sophie Binet ce lundi avec "les salariés du privé, les fonctionnaires, les retraités et les jeunes". "Notre objectif est clair : l'augmentation des salaires partout et la révision du projet de budget de gouvernement qui est une catastrophe pour le pays", lance la secrétaire générale du syndicat sur France 2.

Elle n'est pas la seule à se joindre à ce mouvement massif. "La CFE-CGC sera présente", confirme Christelle Thieffinne, présidente du syndicat de l'encadrement, pour "la défense du pouvoir d'achat" et "l'importance d'exercer son droit à la démocratie". "Je soutiens et je serai dans la rue aux côtés de l'intersyndicale" jeudi 5 novembre, annonce de son côté Raphaël Glucksmann sur BFMTV-RMC. "On est dans une situation où on n'arrive plus à vivre dignement de son salaire (...). Vous travaillez et vous ne touchez pas assez pour pouvoir vivre dignement", affirme le candidat PS-Place Publique à l'élection présidentielle, qui estime que le gouvernement n'a encore "rien" annoncé sur le pouvoir d'achat.

Le parcours de la manifestation du 5 novembre toujours inconnu

Dans un communiqué commun, les organisations syndicales réclament entre autres, "l'ouverture immédiate (…) de négociations pour augmenter les salaires et réaliser l'égalité salariale femmes-hommes", "l'augmentation des pensions des retraités", "l'augmentation de la valeur du point d'indice des fonctionnaires", "l'augmentation du Smic et de toutes les aides sociales", "l'augmentation des moyens de nos services publics" ou encore "des mesures de justice fiscale pour taxer les patrimoines, les héritages et les dividendes".

"Déjà trois millions de personnes en cumulé ont participé à l'une ou à l'autre des manifestations depuis un mois et demi. L'idée est de l'élargir dans l'entreprise" avec grève et débrayages, explique Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT dans les colonnes de France Info ce lundi, au sujet du mouvement de grève massif qui s'organise pour la journée de jeudi à travers la France. "Cette manifestation du 5 est importante pour garder cette pression-là et que ces mesures (...) sur lesquelles il y avait enfin une ouverture se concrétisent réellement", abonde Cyril Chabanier, président de la CFTC.

En outre, une ombre au tableau persiste pour les organisations syndicales : le lieu de la manifestation pour ce jeudi 5 novembre. Ce lundi matin, Sophie Binet a rappelé son souhait de défiler entre Bastille et Concorde à Paris. "On a besoin d'avoir les parcours à l'avance pour pouvoir les sécuriser, notamment avec la mairie de Paris". " C'est inédit qu'on interdise les manifestations dans les centres-villes. On doit pouvoir être vu. On ne va pas se cacher en allant manifester sur le périphérique quand même", poursuit-elle. En effet, le parcours de la manifestation parisienne de jeudi n'est pas encore connu. La demande de parcours a été faite depuis la semaine dernière mais la préfecture de police n'a pas encore répondu, précise Sophie Binet.

Lyon, Toulouse, Bretagne... Plusieurs manifestations déjà prévues ce jeudi

Plusieurs mobilisations sont déjà prévues à travers le pays pour la journée du jeudi 5 novembre. D'après l'intersyndicale des Côtes-d'Armor, ce sont plusieurs milliers de grévistes qui seront dans les rues à Saint-Brieuc, Lamballe, Lannion, Guingamp et Dinan. À Saint-Brieuc, le rendez-vous est fixé à 11 heures, place de la Liberté, à 9h30 gare de Lamballe, 10h30 place du Vally à Guingamp et 11h30 à Dinan (place Saint-Jean) et Lanion (près de la gare). À Toulouse, la préfecture met en avant des raisons de sécurité et refuse l'itinéraire proposé par les syndicats pour la grève du 5 novembre. Comme le relaie La Dépêche, alors que les syndicats souhaitaient une déambulation sur les boulevards, la préfecture de la Haute-Garonne l'a refusée lundi tout en proposant un itinéraire bis éloigné du centre-ville, mais surtout des commerces. Le départ pourrait ainsi être donné aux Arènes. Les syndicats n'ont pas encore fait de retour.

Dans le Rhône, une manifestation est prévue à compter de 10h30 à Lyon selon la CFDT. Le rendez-vous est prévu devant la manufacture du tabac. Ailleurs dans le département du Rhône, un rassemblement est aussi prévu place de la Madeleine à Tartare, à 17h30. Enfin, dans la Loire, un cortège devrait partir à l'initiative des syndicats à 10h30 du cours Fauriel pour une arrivée prévue place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne. En parallèle, à Roanne, une manifestation devrait débuter à la même heure place du Champ de foire direction la sous-préfecture.

Quels seront les secteurs touchés par la grève ce jeudi ? Tout d'abord, celui de l'éducation. "Bien évidemment les lycéens et lycéennes, les étudiants et étudiantes rejoindront les travailleurs et travailleuses, parce qu'ils nous ont soutenus, on les soutient aussi", expliquait sur BFMTV Ryad Rani de l'Union syndicale lycéenne (USL). Le Snes-FSU, premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques, appelle à la "grève massive et généralisée le 5 novembre pour des moyens pour l'Éducation nationale (recrutements, salaires, moyens, bâti scolaire) et la déblanquerisation du lycée (réformes du lycée, du bac et Parcoursup)". Premier syndicat des enseignants des écoles, la FSU-SNUipp sera aussi de la partie ce jeudi.

Quid de l'ampleur de la grève dans l'éducation ? Difficile à dire pour le moment. En effet, dans le premier degré, les enseignants doivent se déclarer grévistes 48 heures avant le début de la mobilisation (ce qui ne vaut pas pour le second degré). Enfin, tous les syndicats de l'enseignement privé sous contrat (ce qui représente deux millions d'élèves) appellent aussi à la grève pour le jeudi 5 novembre.

"Dès maintenant, nos organisations appellent à organiser des réunions et heures d'information syndicale pour échanger avec les collègues, préparer la grève du 5 novembre (...) à se mobiliser par la grève et la manifestation le jeudi 5 novembre pour leurs salaires, leurs conditions de travail et l'avenir de l'Ecole", peut-on lire dans un communiqué commun. L'urgence principale concerne "les salaires", mais d'autres revendications principales demeurent : le dégel du point d'indice et des mesures catégorielles sans contreparties, la création d'un corps de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH, une grille nationale pour la rémunération des AED ainsi qu'un plan de titularisation des non-titulaires.

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT Fonctions publiques, qui regroupe la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière. Elle réclame "des mesures générales sur les salaires", "des mesures de revalorisation des carrières" ou encore "l'augmentation des moyens des services publics". L'UFSE-CGT appelle, elle, les agents publics à "s'inscrire massivement dans cette journée de mobilisation".

Une perturbation des établissements de santé est à craindre pour la journée du 5 novembre. La Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale appelle à la grève. Elle réclame la hausse du point d'indice des fonctionnaires et une refonte des budgets de l'Etat (PLF) et de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Les hôpitaux, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, publics et privés sont tous appelés à se joindre à la grève par la Fédération CFTC Santé Sociaux. Certains médecins et pharmaciens pourraient également décider de leur emboiter le pas.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé les agents à se mettre en grève jeudi 5 novembre. "Comme beaucoup de salariés dans le pays, les cheminots subissent l'austérité budgétaire. Elle se traduit par un déclassement social et des salaires qui stagnent", dénoncent-ils. Ici aussi, la grève doit être déclarée au moins deux jours à l'avance. Les prévisions de trafic SNCF et RATP devraient être connues mardi, celles du trafic aérien le lendemain, mercredi.

De plus, comme révélé par Le Parisien, la ligne 15 du Grand Paris - toujours pas ouverte au public - sera en grève. La CGT d’ORA L15, l’entreprise chargée d’exploiter la future ligne du Grand Paris Express, appelle ses salariés à se rassembler à 12 heures devant la gare Villejuif – Gustave Roussy (Val-de-Marne), avant de rejoindre la manifestation parisienne. Sa revendication principale est "une revalorisation importante et générale des salaires", afin de se rapprocher de la RATP et de Keolis.

Dans les colonnes de l'AFP, la présidente de la CFE-CGC s'est exprimée sur une potentielle participation du secteur à la grève massive du 5 novembre. "Il nous semble que les conditions de sécurité pour une manifestation le 5 novembre sont réunies. Mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation, notamment pour mes fédérations qui sont dans le commerce, la banque ou les assurances", explique Christelle Thieffinne. Un certain flou entoure donc ces secteurs, à quelques encablures du début de cette grève, tout comme celui des mutuelles.

D'autres secteurs comme les activités postales et télécoms feront aussi le déplacement le 5 novembre prochain, comme en atteste un communiqué sans détour. "La Poste : à partir du 5 novembre, on a mieux à faire que d'aller bosser !", peut-on lire. Des augmentations de salaires, le développement des services publics et une amélioration de conditions de travail sont notamment réclamés.

La FAPT-CGT, qui représente les salariés des activités postales et de télécommunications, dont ceux de La Poste, Orange ou encore SFR a rejoint la mobilisation et demande une "juste reconnaissance de leur travail" pour les postières et postiers, salariés et fonctionnaires du groupe. "Dans un contexte marqué par l'aggravation des inégalités et la hausse du coût de la vie, la CGT-FAPT considère que les richesses créées par le travail doivent servir à répondre aux besoins sociaux, et non à alimenter toujours davantage les profits et les dividendes, sans aucune utilité sociale", peut-on lire.

Dernières mises à jour

10:29 - Ligne 15 du Grand Paris : la CGT appelle à la grève jeudi 5 novembre Comme révélé par Le Parisien, la ligne 15 du Grand Paris - toujours pas ouverte au public - sera en grève. La CGT d’ORA L15, l’entreprise chargée d’exploiter la future ligne du Grand Paris Express, appelle ses salariés à se rassembler à 12 heures devant la gare Villejuif – Gustave Roussy (Val-de-Marne), avant de rejoindre la manifestation parisienne. Sa revendication principale est "une revalorisation importante et générale des salaires", afin de se rapprocher de la RATP et de Keolis. 02/11/26 - 23:39 - Quelles mobilisations dans la Loire et à Saint-Étienne le 5 novembre ? Dans la Loire, un cortège devrait partir à l'initiative des syndicats à 10h30 du cours Fauriel pour une arrivée prévue place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne. En parallèle, à Roanne, une manifestation devrait débuter à la même heure place du Champ de foire direction la sous-préfecture. 02/11/26 - 22:30 - Quelles mobilisations dans le Rhône et à Lyon pour la grève du 5 novembre ? Selon la CFDT, dans le Rhône, une manifestation est prévue à compter de 10h30 à Lyon. Le rendez-vous est prévu devant la manufacture du tabac. Ailleurs dans le département du Rhône, un rassemblement est aussi prévu place de la Madeleine à Tartare, à 17h30.

La convergence des luttes sera au coeur d'une nouvelle journée de revendications à travers le pays, jeudi 5 novembre 2026, durant laquelle le public et le privé devraient être main dans la main. De nombreux secteurs sont concernés et plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues aux quatre coins du pays.