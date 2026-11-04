Grève du 5 novembre : SNCF, RATP, enseignement... Une journée noire redoutée, les prévisions

Les transports seront fortement impactés lors de la journée de grève massive du jeudi 5 novembre. La SNCF et la RATP ont déjà annoncé des retards et annulations. Les syndicats sont également mobilisés dans l'enseignement, la santé, la banque ou encore la fonction publique.

La grève du jeudi 5 novembre 2026 promet d'être massive et de concerner bon nombre de secteurs. Hausse des salaires, sauvegarde des services publics, défense de l'emploi... Les revendications ne manquent pas et pourraient pousser de nombreux Français dans la rue pour exprimer leur mécontentement.

L'appel a été lancé par une intersyndicale CFDT, CGT, FO, Unsa et FSU début octobre et désormais, tous les syndicats se sont joints à cet appel. Le jeudi 5 novembre sera "une grosse journée de convergence", estimait Sophie Binet ce lundi avec "les salariés du privé, les fonctionnaires, les retraités et les jeunes". "Notre objectif est clair : l'augmentation des salaires partout et la révision du projet de budget de gouvernement qui est une catastrophe pour le pays", a lancé la patronne de la CGT sur France 2.

De son côté, la coordination des Gilets jaunes appelle à un "5 novembre du peuple (...) le but est de, petit à petit, créer la possibilité d'une véritable convergence", selon Benjamin Ball, membre de la coordination. Elle n'est pas la seule à se joindre à ce mouvement massif. "La CFE-CGC sera présente", confirme Christelle Thieffinne, présidente du syndicat de l'encadrement, pour "la défense du pouvoir d'achat" et "l'importance d'exercer son droit à la démocratie". "Je soutiens et je serai dans la rue aux côtés de l'intersyndicale" jeudi 5 novembre, annonce de son côté Raphaël Glucksmann sur BFMTV-RMC.

Dans un communiqué commun, les organisations syndicales réclament entre autres, "l'ouverture immédiate (…) de négociations pour augmenter les salaires et réaliser l'égalité salariale femmes-hommes", "l'augmentation des pensions des retraités", "l'augmentation de la valeur du point d'indice des fonctionnaires", "l'augmentation du Smic et de toutes les aides sociales", "l'augmentation des moyens de nos services publics" ou encore "des mesures de justice fiscale pour taxer les patrimoines, les héritages et les dividendes". "Cette manifestation du 5 est importante pour garder cette pression-là et que ces mesures (...) sur lesquelles il y avait enfin une ouverture se concrétisent réellement", abonde Cyril Chabanier, président de la CFTC.

Quels seront les secteurs touchés par la grève ce jeudi ? Tout d'abord, celui de l'éducation. "Bien évidemment les lycéens et lycéennes, les étudiants et étudiantes rejoindront les travailleurs et travailleuses, parce qu'ils nous ont soutenus, on les soutient aussi", expliquait sur BFMTV Ryad Rani de l'Union syndicale lycéenne (USL). Le Snes-FSU, premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques, appelle à la "grève massive et généralisée le 5 novembre pour des moyens pour l'Éducation nationale (recrutements, salaires, moyens, bâti scolaire) et la déblanquerisation du lycée (réformes du lycée, du bac et Parcoursup)". Premier syndicat des enseignants des écoles, la FSU-SNUipp sera aussi de la partie ce jeudi.

Quid de l'ampleur de la grève dans l'éducation ? Difficile à dire pour le moment. En effet, dans le premier degré, les enseignants doivent se déclarer grévistes 48 heures avant le début de la mobilisation (ce qui ne vaut pas pour le second degré). Enfin, tous les syndicats de l'enseignement privé sous contrat (ce qui représente deux millions d'élèves) appellent aussi à la grève pour le jeudi 5 novembre.

L'urgence principale concerne "les salaires", mais d'autres revendications principales demeurent : le dégel du point d'indice et des mesures catégorielles sans contreparties, la création d'un corps de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH, une grille nationale pour la rémunération des AED ainsi qu'un plan de titularisation des non-titulaires.

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT Fonctions publiques, qui regroupe la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière. Elle réclame "des mesures générales sur les salaires", "des mesures de revalorisation des carrières" ou encore "l'augmentation des moyens des services publics". L'UFSE-CGT appelle, elle, les agents publics à "s'inscrire massivement dans cette journée de mobilisation".

Une perturbation des établissements de santé est à craindre pour la journée du 5 novembre. La Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale appelle à la grève. Elle réclame la hausse du point d'indice des fonctionnaires et une refonte des budgets de l'Etat (PLF) et de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Les hôpitaux, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, publics et privés sont tous appelés à se joindre à la grève par la Fédération CFTC Santé Sociaux. Certains médecins et pharmaciens pourraient également décider de leur emboiter le pas.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé les agents à se mettre en grève jeudi 5 novembre. "Comme beaucoup de salariés dans le pays, les cheminots subissent l'austérité budgétaire. Elle se traduit par un déclassement social et des salaires qui stagnent", dénoncent-ils. Ici aussi, la grève doit être déclarée au moins deux jours à l'avance.

SNCF.

L'entreprise prévoit donc un trafic "légèrement perturbé sur les liaisons TGV et perturbé sur les liaisons Intercités, TER, et sur les trains et RER d'Ile-de-France", selon la SNCF. Sur les RER C, D et E, exploités par la SNCF, le trafic sera également perturbé. Les prévisions ligne par ligne seront détaillées mercredi 4 novembre, précise la compagnie.

Dans les Hauts-de-France, un TER sur deux circulera demain, quatre TER GV sur cinq sont maintenus. Un service quasiment normal sur les lignes de SNCF Voyageurs Étoile d’Amiens. L'Étoile d'Amiens représente les lignes suivantes, au départ et à destination d'Amiens : Amiens - Saint-Quentin, Amiens - Tergnier - Laon, Amiens - Albert, Amiens - Arras, Amiens - Compiègne, Amiens - Abancourt, Beauvais - Creil, Amiens - Creil. La ligne Beauvais - Abancourt - Le Tréport sera, elle, fortement perturbée.

En outre, mardi 3 novembre et à deux jours de la journée de grève massive qui touchera justement la SNCF, jeudi 5 novembre, la direction a fait plusieurs annonces lors d'une réunion avec les représentants syndicaux. La compagnie va donc verser fin novembre une nouvelle prime de partage de la valeur de 400 euros. De plus, elle promet une "revalorisation des allocations de frais kilométriques de 5% et des allocations de dimanche, fêtes et nuit revalorisées", nous apprend BFMTV. L'intersyndicale réclame elle +2,6 % de salaire pour tous (Unsa Ferroviaire) et 400 euros de plus par mois Sud Rail) pour compenser "l'augmentation du coût de la vie".

RATP.

Transilien H, N, P, R et U : perturbations, voire suppressions de trains ;

: perturbations, voire suppressions de trains ; Métro : trafic normal ;

: trafic normal ; Tramway : trafic normal ;

: trafic normal ; RER A : trafic normal ;

: trafic normal ; RER B : trafic perturbé ;

De plus, comme révélé par Le Parisien, la ligne 15 du Grand Paris - toujours pas ouverte au public - sera en grève. La CGT d’ORA L15, l’entreprise chargée d’exploiter la future ligne du Grand Paris Express, appelle ses salariés à se rassembler à 12 heures devant la gare Villejuif – Gustave Roussy (Val-de-Marne), avant de rejoindre la manifestation parisienne. Sa revendication principale est "une revalorisation importante et générale des salaires", afin de se rapprocher de la RATP et de Keolis.

À Lyon, selon les prévisions du réseau TCL, les métros B, C et D ainsi que les deux funiculaires F1 et F2 seront totalement à l’arrêt pendant toute la journée de jeudi. Seule la ligne A circulera, avec des fréquences réduites : toutes les neuf minutes jusqu’à 7 heures, puis toutes les cinq minutes entre 7 heures et 20 heures, avant une fermeture en soirée. Des perturbations sont également prévues sur plusieurs lignes de tramway et de bus. Sept lignes de bus (89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4) ne circuleront pas. D’autres assureront un service réduit. Les lignes de tramway T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement.

À Marseille, la RTM annonce de légères perturbations pour le métro, un service assuré à 70% pour le tram et à 50% pour les bus. En revanche le transport scolaire fonctionnera normalement pour ce jeudi 5 novembre.

Dans les colonnes de l'AFP, la présidente de la CFE-CGC s'est exprimée sur une potentielle participation du secteur à la grève massive du 5 novembre. "Il nous semble que les conditions de sécurité pour une manifestation le 5 novembre sont réunies. Mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation, notamment pour mes fédérations qui sont dans le commerce, la banque ou les assurances", explique Christelle Thieffinne. Un certain flou entoure donc ces secteurs, à quelques encablures du début de cette grève, tout comme celui des mutuelles.

D'autres secteurs comme les activités postales et télécoms feront aussi le déplacement le 5 novembre prochain, comme en atteste un communiqué sans détour. "La Poste : à partir du 5 novembre, on a mieux à faire que d'aller bosser !", peut-on lire. Des augmentations de salaires, le développement des services publics et une amélioration de conditions de travail sont notamment réclamés.

La FAPT-CGT, qui représente les salariés des activités postales et de télécommunications, dont ceux de La Poste, Orange ou encore SFR a rejoint la mobilisation et demande une "juste reconnaissance de leur travail" pour les postières et postiers, salariés et fonctionnaires du groupe. "Dans un contexte marqué par l'aggravation des inégalités et la hausse du coût de la vie, la CGT-FAPT considère que les richesses créées par le travail doivent servir à répondre aux besoins sociaux, et non à alimenter toujours davantage les profits et les dividendes, sans aucune utilité sociale", peut-on lire.

Dernières mises à jour

10:58 - À Marseille, le tramway et le bus concernés par la grève À Marseille, la RTM annonce de légères perturbations pour le métro, un service assuré à 70% pour le tram et à 50% pour les bus. En revanche le transport scolaire fonctionnera normalement pour ce jeudi 5 novembre. 10:51 - Le métro sera largement perturbé à Lyon À Lyon, selon les prévisions du réseau TCL, les métros B, C et D ainsi que les deux funiculaires F1 et F2 seront totalement à l’arrêt pendant toute la journée de jeudi. Seule la ligne A circulera, avec des fréquences réduites : toutes les neuf minutes jusqu’à 7 heures, puis toutes les cinq minutes entre 7 heures et 20 heures, avant une fermeture en soirée. Des perturbations sont également prévues sur plusieurs lignes de tramway et de bus. Sept lignes de bus (89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4) ne circuleront pas. D’autres assureront un service réduit. Les lignes de tramway T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement. 10:40 - 1 TER sur 2 circulera dans les Hauts-de-France Dans les Hauts-de-France, un TER sur deux circulera demain, quatre TER GV sur cinq sont maintenus. Un service quasiment normal sur les lignes de SNCF Voyageurs Étoile d’Amiens. L'Étoile d'Amiens représente les lignes suivantes, au départ et à destination d'Amiens : Amiens - Saint-Quentin, Amiens - Tergnier - Laon, Amiens - Albert, Amiens - Arras, Amiens - Compiègne, Amiens - Abancourt, Beauvais - Creil, Amiens - Creil. La ligne Beauvais - Abancourt - Le Tréport sera, elle, fortement perturbée.

La convergence des luttes sera au coeur d'une nouvelle journée de revendications à travers le pays, jeudi 5 novembre 2026, durant laquelle le public et le privé devraient être main dans la main. De nombreux secteurs sont concernés et plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues aux quatre coins du pays.