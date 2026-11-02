Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 2 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros, le plus gros jackpot jamais remporté au Loto. La deuxième place revient à un couple de Libourne, qui avait décroché 23 millions d'euros le 19 mai 2014. En 2026, la FDJ a prévu six Super Loto dans l'année, dont trois liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, prévus en juillet et à Noël. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

Avant de devenir l'un des jeux préférés des Français, le Loto a une longue histoire. Ses origines remontent au XVIe siècle en Italie. En France, il est l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Jouer au Loto comporte des risques, notamment d'addiction. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189. La grande majorité de ces gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi grâce à l'Euromillions. Côté statistiques, le numéro Chance qui sort le plus au Loto est le 9, avec 117 sorties. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

21:30 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

21:22 - Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances Le pack MultiChances est une option uniquement disponible sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des Jeux. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une façon de jouer collectivement tout en conservant une chance individuelle de gain. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

21:10 - Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, certains numéros sortent nettement moins souvent que d'autres au Loto. Le 43 est le moins fréquent avec seulement 7,96% de sorties, soit 90 apparitions au total, la dernière remontant au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,41% de sorties (95 fois), devant le 14 à 8,76% (99 fois). Les numéros 1 et 11 complètent ce classement avec respectivement 99 et 102 sorties. Rappel important : ces données ne sont que des statistiques, pas des probabilités de tirage. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:58 - 20 000 euros garantis à chaque tirage du Loto grâce aux codes À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi les participants. Chacun de ces codes permet à son détenteur de remporter 20 000 euros, indépendamment des numéros joués sur sa grille. Ce gain est donc accessible à tous les joueurs, quelle que soit leur combinaison. Lors des Super Loto, ce dispositif est renforcé : ce sont alors 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:52 - Récupérer ses gains du Loto en point de vente : ce qu'il faut savoir Les joueurs ayant acheté leur grille du Loto chez un commerçant partenaire peuvent retirer leurs gains directement sur place, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre ce plafond et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié aux heureux élus. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:46 - 24 millions à Sarcelles, 23 millions à Libourne : les jackpots historiques du Loto Le Loto a distribué des sommes colossales au fil des années. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, empochait 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne repartait avec 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Pour ceux qui souhaitent estimer leurs gains potentiels, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant de renseigner ses numéros, son code LOTO® et ses options de jeu. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:40 - 23 millions d'euros : le plus gros gain du Loto en 2025 Le Loto a souri à plusieurs joueurs chanceux cette année. Le plus gros jackpot de 2025 a été remporté en Gironde le 29 septembre, avec un gain de 23 millions d'euros. La deuxième place du podium revient à un joueur breton, qui a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le bronze va à un joueur d'Occitanie, avec 19 millions d'euros gagnés le 26 février. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts à 6,60 euros chacune, moyennant un partage des gains en cas de victoire. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:34 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, plusieurs millions d'euros remportés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:26 - Le 9, numéro Chance le plus chanceux du Loto Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Ces statistiques n'influencent en rien les probabilités de tirages futurs. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:20 - Comment récupérer ses gains au Loto en ligne Pour les joueurs ayant misé sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une procédure qui s'applique notamment aux heureux élus qui décrocheraient l'un des jackpots exceptionnels prévus en 2026. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:14 - Le record absolu du Loto en chiffres Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:08 - Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sortent le moins souvent au Loto. Le 43 affiche le taux de sorties le plus bas, avec 7,97 %, soit 90 tirages au total. Il est apparu pour la dernière fois le 21 septembre 2026. Derrière lui, le 33 est sorti 95 fois (8,41 %), le 1 sorti 98 fois (8,68 %), le 14 sorti 99 fois et le 11 sorti 102 fois. Ces données restent des statistiques, et non des probabilités de tirages futurs. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:02 - Quand le jackpot du Loto se transforme en mission écologique Depuis 2023, le Loto ne se limite plus à faire des millionnaires. Avec l'offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), la FDJ s'engage pour "la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié d'un soutien financier. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:55 - En 2026, le Loto prévoit des jackpots à 20 millions d'euros minimum En 2026, la Française des Jeux a planifié plusieurs tirages exceptionnels. Six Super Loto sont au programme, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot de départ est fixé à au moins 13 millions d'euros. De quoi offrir aux joueurs de belles opportunités de remporter des sommes conséquentes tout au long de l'année. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:49 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. L'année précédente, en 2025, le plus gros gain avait atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre, suivi de 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, puis 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Pour 2026, six Super Loto sont programmés, ainsi que deux Grands Loto en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:43 - En 2025, le Loto crée un millionnaire tous les deux jours En 2025, la Française des jeux a enregistré un rythme record de nouveaux millionnaires : un tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site ou l'application FDJ, propose 100 grilles simples et 100 codes Loto à 4,40 euros la part. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.