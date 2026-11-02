Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 2 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 2 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du Loto du lundi 2 novembre 2026 est tombé et la cagnotte de 11 millions repart à la hausse, aucun joueur n'ayant validé le bon tirage.

Le tirage du Loto de ce lundi 2 novembre 2026 a livré son verdict, et la cagnotte de 11 millions n'a pas trouvé preneur. Le précédent tirage Loto du samedi 31 octobre 2026 était un tirage spécial Halloween avec un jackpot boosté à 10 millions minimum et non remporté, ce qui explique la cagnotte de ce soir à 11 millions. Le résultat complet est disponible ci-dessous.

 

Pour ce tirage du Loto du lundi 2 novembre 2026, la combinaison officielle tirée par la FDJ est la suivante : 1 - 3 - 39 - 42 - 45, assortie du numéro Chance 9. Si aucun joueur n'a décroché le jackpot, ce résultat du Loto a néanmoins souri à deux heureux gagnants de rang 2, chacun repartant avec 82 208,50 euros. Le tirage n'est donc pas reparti bredouille pour tout le monde.

Le jackpot du Tirage du Loto s'envole vers les 12 millions

Fidèle à la mécanique bien rodée de la FDJ, le jackpot non remporté repart automatiquement à la hausse pour le tirage suivant. C'est ainsi que le prochain tirage du Loto, prévu le mercredi 4 novembre 2026, proposera une cagnotte portée à 12 millions. Plus les semaines passent sans grand gagnant, plus l'enjeu enfle, alimentant l'engouement des joueurs à travers toute la France.

Résultat du Loto, rangs et gains, comment ça marche

Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner : la grille de gains s'étend du rang 1, réservé aux cinq bons numéros plus le numéro Chance, jusqu'aux rangs inférieurs accessibles dès deux numéros corrects. Chaque tirage du Loto génère ainsi des milliers de gagnants répartis sur l'ensemble du territoire, avec des montants très variables selon le rang atteint. Pour participer, il suffit de sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10, pour un tarif de 2,20 euros la grille simple, en point de vente, sur fdj.fr ou via l'application mobile.

La FDJ rappelle que le jeu doit demeurer un loisir et invite toute personne en difficulté à contacter le 09 74 75 13 13. Le Loto, institution du jeu de hasard en France depuis des décennies, s'accompagne aujourd'hui d'un dispositif de prévention renforcé. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

Dernières mises à jour

- 24 millions d'euros pour les plus gros jackpots de l'histoire du Loto

Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros, le plus gros jackpot jamais remporté au Loto. La deuxième place revient à un couple de Libourne, qui avait décroché 23 millions d'euros le 19 mai 2014. En 2026, la FDJ a prévu six Super Loto dans l'année, dont trois liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, prévus en juillet et à Noël. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

- L'histoire du Loto remonte au XVIe siècle

Avant de devenir l'un des jeux préférés des Français, le Loto a une longue histoire. Ses origines remontent au XVIe siècle en Italie. En France, il est l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Jouer au Loto comporte des risques, notamment d'addiction. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

- En 2025, le Loto bat un record de millionnaires

En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189. La grande majorité de ces gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi grâce à l'Euromillions. Côté statistiques, le numéro Chance qui sort le plus au Loto est le 9, avec 117 sorties. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Jouer au Loto comporte des risques : une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

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