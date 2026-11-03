Euromillions : le résultat du tirage du mardi 3 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]
Le tirage Euromillions du mardi 3 novembre 2026 est lancé et vous pouvez suivre en direct le résultat d'une cagnotte de 98 millions.
Ce mardi 3 novembre 2026, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle avant le tirage de l'Euromillions. La cagnotte atteignant 98 millions, les enjeux n'ont jamais semblé aussi concrets pour ceux qui ont validé leur grille avant la clôture. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.
Le tirage de l'Euromillions du vendredi 30 octobre 2026 n'avait pas livré de grand vainqueur au jackpot, permettant à la cagnotte de gonfler jusqu'à son niveau actuel. La combinaison du précédent tirage était associée aux étoiles 3 et 12. Quatre participants avaient néanmoins réussi à décrocher le deuxième rang en trouvant les cinq bons numéros accompagnés d'une seule étoile.
Un jackpot qui enfle et un tirage de l'Euromillions sous haute tension
Chaque grille validée en France ouvre automatiquement droit à un avantage exclusif : le code My Million. Ce code alphanumérique, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué d'office sans frais supplémentaires et ne peut être choisi par le joueur lui-même. À chaque tirage de l'Euromillions, un seul de ces codes est tiré au sort parmi les grilles françaises, offrant à son détenteur la possibilité de remporter un million d'euros indépendamment du jackpot principal.
Résultat de l'Euromillions en poche, comment récupérer ses gains
Une fois le résultat de l'Euromillions connu, les heureux gagnants bénéficient d'un délai de soixante jours pour faire valoir leurs droits auprès de la FDJ. Ceux ayant joué via la plateforme en ligne n'ont aucune démarche à effectuer, le gain étant directement crédité sur leur compte joueur. Pour les tickets achetés en point de vente, la procédure dépend du montant remporté lors du tirage de l'Euromillions.
Les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être encaissés directement auprès d'un buraliste partenaire de la FDJ. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un passage par un centre de paiement agréé est obligatoire. Les plus grands gagnants de l'Euromillions, au-dessus du demi-million d'euros, doivent quant à eux contacter le service dédié aux vainqueurs exceptionnels de la Française des Jeux.
- La fiscalité de l'Euromillions en France : ce qu'il faut savoir
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, si un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Il existe toutefois une exception : dans le cadre de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs sans risque fiscal.
- À quelles probabilités s'attendre à l'Euromillions ?
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit : la probabilité de trouver la bonne combinaison est d'une chance sur 139 838 160. En revanche, remporter un gain, même modeste, est bien plus accessible, avec une chance sur treize à partir de deux bons numéros. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer encore ces chances, à une sur quatre. En cas de gain supérieur à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via le numéro 09 69 36 60 60.
- Les numéros statistiquement les plus fréquents à l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ désignent le 35 comme le numéro le plus souvent sorti à l'Euromillions, avec 90 apparitions et un taux de sortie de 12,78 %. Il devance le 42 (86 fois, 12,22 %), le 21 (83 fois, 11,79 %), le 10 (82 fois, 11,65 %) et le 29 (81 fois, 11,51 %). Le numéro 35 est d'ailleurs apparu en dernier lors du tirage du 23 octobre 2026. Ces chiffres restent toutefois de simples statistiques : ils ne reflètent en rien une probabilité de tirage supérieure pour ces numéros.