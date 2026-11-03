Euromillions : le résultat du tirage du mardi 3 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 3 novembre 2026 est lancé et vous pouvez suivre en direct le résultat d'une cagnotte de 98 millions.

Ce mardi 3 novembre 2026, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle avant le tirage de l'Euromillions. La cagnotte atteignant 98 millions, les enjeux n'ont jamais semblé aussi concrets pour ceux qui ont validé leur grille avant la clôture. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 30 octobre 2026 n'avait pas livré de grand vainqueur au jackpot, permettant à la cagnotte de gonfler jusqu'à son niveau actuel. La combinaison du précédent tirage était associée aux étoiles 3 et 12. Quatre participants avaient néanmoins réussi à décrocher le deuxième rang en trouvant les cinq bons numéros accompagnés d'une seule étoile.

Un jackpot qui enfle et un tirage de l'Euromillions sous haute tension

Chaque grille validée en France ouvre automatiquement droit à un avantage exclusif : le code My Million. Ce code alphanumérique, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué d'office sans frais supplémentaires et ne peut être choisi par le joueur lui-même. À chaque tirage de l'Euromillions, un seul de ces codes est tiré au sort parmi les grilles françaises, offrant à son détenteur la possibilité de remporter un million d'euros indépendamment du jackpot principal.

Résultat de l'Euromillions en poche, comment récupérer ses gains

Une fois le résultat de l'Euromillions connu, les heureux gagnants bénéficient d'un délai de soixante jours pour faire valoir leurs droits auprès de la FDJ. Ceux ayant joué via la plateforme en ligne n'ont aucune démarche à effectuer, le gain étant directement crédité sur leur compte joueur. Pour les tickets achetés en point de vente, la procédure dépend du montant remporté lors du tirage de l'Euromillions.

Les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être encaissés directement auprès d'un buraliste partenaire de la FDJ. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un passage par un centre de paiement agréé est obligatoire. Les plus grands gagnants de l'Euromillions, au-dessus du demi-million d'euros, doivent quant à eux contacter le service dédié aux vainqueurs exceptionnels de la Française des Jeux.

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