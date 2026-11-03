Euromillions : résultat du tirage du mardi 3 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Gagner à l'Euromillions ne signifie pas toujours repartir immédiatement avec son chèque. Les procédures varient selon le montant du gain. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, un simple passage chez un commerçant FDJ avec son reçu suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été jouée en ligne ou en boutique, les gagnants doivent contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60 pour être accompagnés dans leurs démarches.

Dès le 8 octobre 2004, six pays supplémentaires ont rejoint l'Euromillions : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Cette expansion a porté le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. En France, les gains issus du jeu ne sont pas imposables en tant que revenu. En revanche, partager ses gains avec des proches est considéré par l'administration fiscale comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. La jurisprudence reconnaît toutefois le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" pour les paris collectifs, permettant un partage légal entre co-joueurs.

Contrairement à une idée répandue, les chances de gagner à l'Euromillions ne varient pas selon le nombre de participants. Elles sont uniquement déterminées par le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Par ailleurs, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

22:30 - L'option "flash" et "Étoile+" : deux façons de booster son jeu à l'Euromillions Pour les joueurs qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes leurs numéros, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison. Elle est disponible en point de vente, sur le site ou l'application de la FDJ. Autre option à connaître : l'Étoile+, qui offre plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison Euromillions associée à cette option. Des fonctionnalités méconnues, mais accessibles à tous les participants.

22:18 - Le plafond de la cagnotte Euromillions a explosé depuis 2020 Depuis février 2020, la cagnotte maximale de l'Euromillions peut atteindre 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce plafond fonctionne par cycles : il débute à 200 millions d'euros, puis progresse par paliers de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si aucun joueur ne remporte le jackpot après cinq tirages consécutifs au plafond, la somme est alors redistribuée au premier rang inférieur comptant au moins un gagnant. Un mécanisme pensé pour garantir qu'aucune cagnotte record ne reste indéfiniment sans preneur.

22:06 - L'Euromillions, une loterie à l'échelle de douze pays européens Bien plus qu'une simple loterie nationale, l'Euromillions réunit douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, le jeu s'est progressivement élargi à six autres pays, représentant au total quelque 214 millions d'habitants. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages bihebdomadaires, sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Le jeu fonctionne avec quatre devises — l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique — mais les jackpots sont toujours exprimés en euros.

22:00 - Un millionnaire français à chaque tirage de l'Euromillions À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort, garantissant systématiquement un nouveau millionnaire en France. Ce tirage a lieu tous les mardis et vendredis, les deux jours officiels du jeu. Pour participer, il faut choisir 5 numéros parmi 50 et 2 numéros étoile parmi 12, pour une grille simple à 2,50 euros. Des grilles multiples, des packs Multichances ou encore des abonnements permettent de jouer sur plusieurs semaines, voire de manière illimitée. Les résultats sont communiqués par la Française des Jeux après chaque tirage, et TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée.

21:54 - 250 millions d'euros : le record historique de l'Euromillions en France En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros lors de "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien avait empoché 178 millions d'euros. Ces jackpots colossaux illustrent l'attrait croissant pour ce jeu, dont le plafond est fixé à 250 millions d'euros.

21:48 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Vous venez de décrocher un gain à l'Euromillions ? Les démarches varient selon le montant remporté. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, reçu en main. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf pour les très gros lots. Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en boutique ou en ligne, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

21:42 - Vos chances de gagner quelque chose à l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit statistique : la probabilité de trouver la combinaison exacte au premier rang est de 1 chance sur 139 838 160. Plus globalement, un joueur n'a que 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque sur chaque combinaison jouée, soit environ une chance sur treize. À titre de comparaison, au Loto français, un joueur a environ une chance sur six de remporter quelque chose, ce qui en fait un jeu statistiquement plus généreux pour les gains intermédiaires.

21:36 - Quelle stratégie pour choisir ses numéros à l'Euromillions ? Aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats de l'Euromillions : le hasard reste le seul maître du jeu. Certains joueurs misent sur des chiffres personnels, comme une date de naissance ou un numéro fétiche, tandis que d'autres préfèrent analyser les statistiques de sorties. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire et constitue une alternative populaire. Par ailleurs, la FDJ organise régulièrement des tirages spéciaux du Loto, comme des Super Lotos proposant des jackpots de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros, avec des probabilités de gain sensiblement meilleures.

21:30 - Comment le jackpot de l'Euromillions grimpe-t-il jusqu'à 250 millions ? Lorsqu'aucun joueur ne trouve la bonne combinaison lors d'un tirage, le jackpot de l'Euromillions n'est pas perdu : il est automatiquement remis en jeu au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros supplémentaires. Ce mécanisme d'accumulation fait progressivement grossir la cagnotte, attirant toujours plus de participants à mesure que les sommes deviennent spectaculaires. Cette escalade se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décroche le gros lot ou que la cagnotte atteigne son plafond fixé à 250 millions d'euros.

21:24 - L'Euromillions affiche le taux de redistribution le plus bas des jeux FDJ Avec un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, l'Euromillions est le jeu de tirage de la FDJ qui reverse la plus faible part des mises à ses joueurs, contre 50,5 % pour le Loto et 57,5 % pour le Keno. Concrètement, sur une grille à 2,50 €, seul 1,25 € est affecté aux lots. Le jeu My Million affiche un TRJ encore plus bas, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.

21:18 - Les numéros les moins tirés à l'Euromillions Certains numéros apparaissent bien moins souvent que d'autres dans les tirages de l'Euromillions. Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les moins fréquents selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 22 (6,82% de sorties), le 1 (6,96%), le 43 (7,67%), le 31 (8,52%) et le 4 (8,66%). Le 22 est sorti 48 fois au total, sa dernière apparition remontant au 16 octobre 2026. Une précision essentielle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirage.

21:12 - Des gains intermédiaires significatifs pour certains joueurs français Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de remporter une somme conséquente à l'Euromillions. Le 3 avril, un joueur français ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Pour récupérer des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

21:06 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions En Belgique, la Loterie nationale a été épinglée par le journal Sud Presse pour avoir fabriqué de faux profils de gagnants de l'Euromillions. L'objectif : rendre les lauréats moins identifiables. Un exemple documenté montre qu'une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs. Les directeurs de la Loterie nationale ont, de leur côté, nié ces pratiques.

21:00 - Gare aux arnaques autour de l'Euromillions Les escroqueries liées à l'Euromillions se multiplient, et la Française des jeux tire la sonnette d'alarme. Sur son site, la FDJ rappelle une règle fondamentale : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Parmi les menaces identifiées figurent l'usurpation d'identité de la FDJ, les e-mails malveillants, les sites frauduleux, les virus et applications malveillants, ainsi que la sollicitation boursière malveillante. En 2007, un buraliste parisien et un complice avaient été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions, après avoir subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier.

20:54 - La fiscalité de l'Euromillions en France : ce qu'il faut savoir En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, si un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Il existe toutefois une exception : dans le cadre de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs sans risque fiscal.

20:48 - À quelles probabilités s'attendre à l'Euromillions ? Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit : la probabilité de trouver la bonne combinaison est d'une chance sur 139 838 160. En revanche, remporter un gain, même modeste, est bien plus accessible, avec une chance sur treize à partir de deux bons numéros. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer encore ces chances, à une sur quatre. En cas de gain supérieur à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via le numéro 09 69 36 60 60.