Euromillions : résultat du tirage du mardi 3 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du mardi 3 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce mardi 3 novembre 2026 et le tirage n'a désigné aucun grand gagnant, relançant la cagnotte à la hausse.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 3 novembre 2026 est disponible ci-dessous. Ce soir, c'est une cagnotte de 98 millions qui était en jeu, l'une des plus convoitées de cet automne. Des millions de joueurs à travers le continent retenaient leur souffle dans l'espoir de décrocher le jackpot.

 

La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions est la suivante : 13 - 23 - 38 - 39 - 48, avec les étoiles 5 et 8. Le jackpot de 98 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. Un joueur tire néanmoins son épingle du jeu en décrochant le rang 2, récompensant ceux qui ont validé les cinq bons numéros accompagnés d'une seule étoile.

Sans grand gagnant, le résultat de l'Euromillions relance la machine à reports

Ce nouveau jackpot manqué s'inscrit dans une série : vendredi dernier, le tirage de l'Euromillions s'était également conclu sans lauréat au premier rang. C'est l'enchaînement de ces échecs collectifs qui a porté la cagnotte à ce niveau record de 98 millions. L'absence de vainqueur ce soir déclenche automatiquement un nouveau report, promettant une mise en jeu encore plus attractive pour le prochain rendez-vous.

Le tirage de l'Euromillions et My Million, deux opportunités cachées dans un seul billet

Ce que beaucoup de joueurs français ne réalisent pas, c'est que chaque grille achetée en France embarque un code My Million, sans aucun coût supplémentaire. Cet identifiant alphanumérique — deux lettres suivies de sept chiffres — est attribué de façon purement aléatoire, sans que le joueur n'ait son mot à dire. À chaque tirage de l'Euromillions, un code unique est désigné gagnant et son détenteur empoche un million d'euros garanti, peu importe sa combinaison de numéros.

Une fois le résultat de l'Euromillions officialisé, les heureux gagnants ont soixante jours pour faire valoir leurs droits. Les joueurs en ligne n'ont aucune démarche à effectuer, le virement étant traité automatiquement sur leur compte FDJ. Pour les tickets physiques, le circuit de remboursement dépend du montant : un buraliste partenaire jusqu'à 30 000 euros, un centre agréé jusqu'à 500 000 euros, et au-delà, une cellule spécialisée accompagne chaque grand gagnant de bout en bout.

Dernières mises à jour

- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon le montant remporté

Gagner à l'Euromillions ne signifie pas toujours repartir immédiatement avec son chèque. Les procédures varient selon le montant du gain. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, un simple passage chez un commerçant FDJ avec son reçu suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été jouée en ligne ou en boutique, les gagnants doivent contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60 pour être accompagnés dans leurs démarches.

22:52 - L'élargissement à neuf pays, une étape clé pour l'Euromillions

Dès le 8 octobre 2004, six pays supplémentaires ont rejoint l'Euromillions : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Cette expansion a porté le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. En France, les gains issus du jeu ne sont pas imposables en tant que revenu. En revanche, partager ses gains avec des proches est considéré par l'administration fiscale comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. La jurisprudence reconnaît toutefois le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" pour les paris collectifs, permettant un partage légal entre co-joueurs.

- Vos chances à l'Euromillions ne dépendent pas du nombre de joueurs

Contrairement à une idée répandue, les chances de gagner à l'Euromillions ne varient pas selon le nombre de participants. Elles sont uniquement déterminées par le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Par ailleurs, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

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