Manifestations du 5 novembre : à Paris et en régions des parcours contestés... Où défiler ce jeudi ?

À la veille de la mobilisation nationale du jeudi 5 novembre, plusieurs itinéraires font encore débat entre syndicats et préfectures. À Paris, la justice a été saisie, tandis qu'à Lyon, un arrêté interdit une partie du parcours prévu.

Les mobilisations sociales se poursuivent en France avec un appel national à la grève pour la journée du jeudi 5 novembre lancé par l'intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, Unsa et FSU. L'appel lancé début octobre et toujours d'actualité et a même été ravivé par les récentes mobilisations et les réponses du gouvernement. Cette journée de grève s'accompagne de plusieurs manifestations prévues partout en France et ces dernières devraient largement mobiliser. Entre 500 000 et 700 000 personnes sont attendues dans les cortèges français, sans compter les manifestations d'Ile-de-France, d'après une note de renseignement territorial consulté par BFMTV et RTL.

Face à l'ampleur anticipée des manifestations, les autorités classent la journée du 5 novembre "à risque" et maintiennent des mesures de sécurité et des restrictions pour l'organisations des cortèges. Ces mesures compliquent l'établissement de l'itinéraire de plusieurs manifestations.

Le parcours de la manifestation du 5 novembre à Paris remis en cause

À Paris, les syndicats ont donné rendez-vous place de la Bastille pour le début de la manifestation à 13 heures (selon l'Unsa) ou 14 heures (selon la CGT), mais ils ignorent encore s'ils pourront traverser le centre de la capitale. L'intersyndicale souhaite rejoindre la place de la Concorde, mais ce trajet n'a toujours pas reçu l'accord de la préfecture de police ce mercredi matin, à la veille de la mobilisation.

"On doit pouvoir être vus", a défendu lundi Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur France 2, dénonçant les restrictions imposées aux précédentes manifestations et l'interdiction de défiler en centre-ville. Faute de réponse jugée suffisante, l'intersyndicale d'Île-de-France a saisi mardi le tribunal administratif de Paris en référé. Selon l'AFP, les organisations réclament la publication d'un éventuel arrêté d'interdiction avant mercredi 14 heures, afin de pouvoir le contester. Une audience a été fixée mercredi à 9h30, puis repoussée à 13h. "On n'a pas d'informations sur le parcours alternatif", a expliqué Me Marion Ogier, avocate de Solidaires. Au moment de la rédaction, aucune décision définitive sur l'itinéraire de jeudi n'avait pu être confirmée.

Des restrictions pour la manifestation du 5 novembre à Lyon

À Lyon, les restrictions concernant les manifestations sont déjà connues. Un arrêté préfectoral signé mardi 3 novembre interdit les manifestations dans une large partie du centre-ville jeudi, de 9 heures à 20 heures. Le défilé pourra partir de la Manufacture des Tabacs, mais ne pourra pas rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs selon LyonMag.

Le trajet initial du cortège lyonnais devait emprunter le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière et le quai Docteur-Gailleton, avant de rejoindre Bellecour. Mais l'arrêté du préfet du Rhône interdit notamment le passage par le pont de la Guillotière et l'arrivée sur la Presqu'île. La préfecture invoque les violences et les dégradations survenues le 17 octobre. Elle évoque une dispersion possible place Jean-Macé ou au parc Sergent-Blandan, sans qu'un nouvel itinéraire ait été définitivement annoncé. L'intersyndicale dénonce de son côté "une attaque supplémentaire à la liberté de manifester".

Un trajet de manifestation proposé à Marseille

À Marseille, le rassemblement est annoncé à 10h30 aux Réformés. Selon la FSU-SNUipp des Bouches-du-Rhône, le parcours de la manifestations envisagé doit passer par le boulevard Gambetta, le cours Lieutaud, la préfecture et la rue de Rome, avant une arrivée place Castellane. Ce tracé syndical reste toutefois soumis aux éventuelles décisions des autorités.

Bordeaux, Toulouse... Les horaires et parcours des manifestations en région

Les départs de plusieurs manifestations sont annoncés par les organisations syndicales dans les grandes villes de France. À Bordeaux, les manifestants sont attendus dès 12h30 place de la République, pour un départ à 13 heures. Le parcours communiqué par la CFDT passe par Gambetta, Tourny et la place de la Bourse, avant de rejoindre la place de la Victoire. À Toulouse, autre ville du Sud-Ouest, le cortège doit partir à 14 heures de la place Saint-Cyprien.

Les villes de l'Ouest et du Nord aussi se mobilisent. À Nantes, le rendez-vous est fixé à 10 heures au Miroir d'eau, tandis qu'à Rennes, les manifestants sont attendus à 13 heures place de Bretagne. À Lille, le rassemblement est prévu à 14h30 porte de Paris et, à Strasbourg, à 14 heures place de la République, selon la carte nationale publiée par la CGT.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la CFDT annonce également une manifestation à Grenoble à 11 heures, au départ du secteur de la gare, avenue Alsace-Lorraine, avec une arrivée prévue place de Verdun. Le syndicat précise qu'une modification du trajet reste possible. Des rassemblements sont aussi programmés à Saint-Étienne, à 10h30 devant la chambre de commerce et d'industrie du cours Fauriel, et à Clermont-Ferrand, à 10 heures place du 1er-Mai.