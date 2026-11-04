Pluie et inondations : des vigilances activées suite à un nouvel épisode méditerranéen, prévisions et trajectoire

Des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-est de la France ce mercredi 4 novembre. Des cumuls importants sont attendus et l'épisode devrait s'étendre jeudi.

Un nouvel épisode méditerranéen se déclenche en France ce mercredi 4 novembre. Une goutte froide, située près de la péninsule ibérique, favorise les remontées d'air humide. Des pluies diluviennes s'abattent alors sur le sud-est, avec des cumuls de 100 à 150 mm, voire 200 mm, attendus en deux jours. C'est l'équivalent d'un mois de précipitations.

La trajectoire de la perturbation se précise. Ce mercredi après-midi, les précipitations deviennent régulières sur le Languedoc et la Camargue. Sept départements sont ainsi placés en vigilance jaune pluie-inondation : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes ainsi que les deux départements corses. Ils sont aussi tous en vigilance orages, sauf les Alpes-Maritimes. Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, prévient que "des orages pourront toutefois circuler au sein des amas pluvieux les plus actifs, notamment près des côtes, même si quelques coups de tonnerre sont possibles dans l'intérieur des terres, jusqu'au Massif Central".

Aujourd'hui Demain

Météo-France précise que les pluies de ce mercredi après-midi sont "passagèrement soutenues et orageuses au sud de la Provence et du Languedoc". Les cumuls pourront atteindre de 40 à 60 mm, localement 80 mm, sur la journée. L'Hérault et le Gard pourraient une nouvelle fois être particulièrement touchés, avec un risque de bascule en vigilance orange.

Dès ce mercredi, un épisode méditerranéen se met en place au sud-est. Ces fortes #pluies vont durer jusqu'à vendredi. Le Languedoc, les Cévennes, la Provence et la Corse sont concernés, avec des cumuls pouvant atteindre 100 à 150 mm, localement davantage. https://t.co/I1nDf2QFdT — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 3, 2026

Un renforcement des pluies est attendu mercredi soir entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Jeudi matin est la période à surveiller de près, selon La Chaine météo. L'Hérault, le Gard et l'Aude seraient particulièrement exposés aux pluies battantes, et elles commenceront à s'intensifier en Corse. "Les cumuls seront conséquents et pourraient dépasser localement les 200 mm" sur l'île de Beauté, selon Météo-France. L'amélioration est attendue pour vendredi matin, la perturbation s'évacuant par l'Italie.

Pendant cette perturbation, il y a également du vent, avec des rafales jusqu'à 90 km/h, et la mer s'agite. Des risques de ruissellement et d'inondations locales sont craints, d'autant que certains sols sont saturés suite aux précédents épisodes méditerranéens. Les cours d'eau pourraient également réagir : un risque de crues est déjà signalé au niveau du Vistre, du Lez et du Tavignano. Ces pluies sont, par ailleurs, accompagnées de températures fraiches, ce qui va provoquer des chutes de neige au-dessus de 1200 mètres dans les Cévennes.