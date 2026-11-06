Pluie et inondations : encore deux départements en vigilance orange, un épisode violent et des morts en Corse

L'épisode méditerranéen se termine ce vendredi 6 novembre, mais il a apporté de violentes intempéries dans le Sud-Est de la France et en Corse, où les pluies restent conséquentes ce matin. Quatre vigilances sont encore actives, dont deux orange.

L'épisode méditerranéen touche à sa fin ce vendredi 6 novembre après avoir apporté beaucoup de pluie et entrainé des inondations dans le Sud-Est de la France. La situation s'est déjà nettement améliorée au cours de la nuit de jeudi à vendredi sur le continent, en particulier dans l'Hérault et le Gard où les précipitations ont progressivement perdu en intensité. Les deux départements restent toutefois en vigilance jaune pour les crues au moins jusqu'à 18 heures ce vendredi selon les prévisions de Météo-France, en raison des pluies déjà tombées.

Si la France continentale n'est plus en proie au phénomène pluvio-orageux, ce n'est pas le cas de la Corse qui est encore en vigilance orange pluie-inondation ce vendredi matin jusqu'à midi. Un maintien en alerte que Météo-France explique par les "conditions de circulation qui peuvent encore s'avérer délicates suite à inondations locales du réseau routier, en particulier dans le secteur Bonifacio / Porto-Vecchio". La Chaîne météo indique de son côté que les pluies soutenues vont continuer jusqu'en début de matinée sur l'île de beauté avec 10 à 30 mm de pluies, voire 40 à 60 mm localement, d'ici 9 heures. Après quoi, l'épisode méditerranéen s'évacuera vers la mer et l'Italie.

Les pluies auront été très conséquentes dans le Sud-Est ces derniers jours avec des cumuls de précipitation totaux de 100 à 200 mm dans le Languedoc et les Cévennes et 150 à 250 mm en Corse, voire jusqu'à 300 mm sur les reliefs selon La Chaîne météo quand Météo-France annonce 350 mm localement.

Aujourd'hui Demain

Les inondations font deux morts en Corse

Les violentes précipitations ont donné lieu à inondations en Corse. Ces dernières ont pris la vie de deux personnes qui se trouvaient à bord d'une voiture et ont été emportées par les eaux sur la route territoriale 10 entre Bonifacio et Porto-Vecchio, au sud de l'île, selon les informations de la préfecture. Un troisième passager qui siégeait également dans le véhicule a réussi à s'extraire de l'habitacle et a été secouru par le Service d'incendie et de secours du département avant d'être évacué par hélicoptère vers la clinique de Porto-Vecchio.

Jeudi soir, Corse-Matin indiquait que le secteur de Porto-Vecchio avait particulièrement été touché par les intempéries. 120 personnes avaient dû être évacuées. Sur les communes d'Aghione, Aleria, Ghisonaccia, Pietrosa et Prunelli di Fiumorbu, une dizaine d'établissements scolaires resteront fermés ce vendredi. Certains transports scolaires sont également annulés. Enfin, jeudi soir, 280 foyers étaient toujours privés d'électricité dans le secteur de Pruno. Des agents EDF étaient mobilisés et devraient l'être encore vendredi matin afin de rétablir au plus vite la situation. À noter également que de nombreuses routes ont été affectées par les inondations. La route reliant Palavesa à Porto-Vecchio a, elle, totalement été emportée.

Dernières mises à jour

09:29 - 200 à 300 mm tombés en France, voire plus.. Le point sur les relevés L'épisode méditerranéen a généré des pluies exceptionnelles sur le Languedoc, les Cévennes et la Corse ces derniers jours avec des cumuls dépassant localement 200 à 300 mm selon les relevés de La Chaîne météo. Dans le Gard, il est tombé 319 mm à Salindres, 168 mm à Générargues et 164 mm à Cardet.

Dans l'Hérault, 190 mm se sont abattus à Moulès-et-Baucels, 156 mm à Prades-le-Lez et 148 mm à Montpellier.

En Corse-du-Sud, les pluies ont donné 285 mm à Conca, 206 mm à Porto-Vecchio et 157 mm à Figari.

En Haute-Corse, le relevés s'élèvent à 165 mm à Solenzara, 158 mm à Vivario et 154 mm à Giuncaggio.

En Lozère, il est tombé 142 mm à Villefort et 138 mm au Collet-Sauveplane.

Et en Ardèche, les cumules sont de 137 mm à Mayres et 136 mm à La Souche. 08:23 - L'équivalent de deux mois de pluie est tombé en Corse En deux jours, l'équivalent de plus de deux mois de pluie est tombé en Corse-du-Sud pour un mois de novembre. Ce sont surtout les secteurs de Porto-Vecchio et de Conca qui ont été touchés avec respectivement 204 et 279 millimètres de pluies enregistrées dans ces deux communes. 08:18 - Le RT10 fermée en Corse à cause des inondations La mairie de Bonifacio a indiqué, très tôt dans la nuit de jeudi à vendredi, que la circulation était interrompue sur la route territoriale 10 en raison de la submersion d’un pont au niveau de Balistra. "Nous demandons aux usagers d’éviter impérativement l’axe entre Porto-Vecchio et Bonifacio, dans les deux sens, et ce jusqu’à nouvel ordre", a écrit la mairie sur X. C'est sur cet axe que deux personnes ont été emportées par les eaux dans le véhicule et sont mortes. 08:12 - Deux personnes mortes dans les inondations en Corse cette nuit En Corse, deux personnes qui se trouvaient à bord d'une voiture sont mortes après avoir été emportées par les eaux d'une inondation causée par les intempéries. Les faits sont survenus cette nuit lors de l'inondation de la route territoriale 10 entre Bonifacio et Porto-Vecchio, au sud de la Corse, a fait savoir la préfecture ce vendredi matin. Un troisième passager qui siégeait également dans le véhicule a réussi à s'extraire de l'habitacle et a été secouru par le Service d'incendie et de secours du département avant d'être évacué par hélicoptère vers la clinique de Porto-Vecchio. 08:08 - La Corse encore en vigilance orange, des pluies soutenues ce matin Si l'épisode méditerranéen a quitté la France continentale, il continue d'apporter des pluies sur la Corse ce vendredi matin. Météo-France laisse les vigilances orange actives jusqu'à midi et La Chaîne météo prévient que les précipitations "peuvent encore être soutenues avant leur évacuation" jusqu'à 9 heures. Des "cumuls supplémentaires de 10 à 30 mm, localement 40 à 60 mm" sont annoncés pour la Corse. LIRE PLUS

Un nouvel épisode méditerranéen touche le sud de la France. Il a donné d'importants cumuls de pluie dans plusieurs départements jeudi.