Pluie et inondations : quatre départements en vigilance orange, une bascule en rouge possible ? Les prévisions

Avec le déclenchement d'un nouvel épisode méditerranéen, la pluie tombe fort dans le sud-est de la France ce jeudi 5 novembre. Dans les départements en vigilance orange, des risques d'inondations et de ruissellements sont anticipés.

Des pluies battantes touchent encore le sud de la France après l'arrivée d'un nouvel épisode méditerranéen mercredi 4 novembre. Une goutte froide, située près de la péninsule ibérique, a favorisé les remontées d'air humide et instable. Sur l'est de la Corse, il est déjà tombé près de 100 mm sur la journée de mercredi. Sur les dernières 24 heures, l'Hérault a également écopé de belles précipitations, avec jusqu'à localement 80 mm, et le Gard a dépassé les 110 mm par endroits.

Météo a ainsi placé quatre départements en vigilance orange pluie-inondation : l'Hérault, le Gard, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Sur la Corse des salves orageuses sont attendues dans la journée et elles peuvent être ponctuellement intenses. Sur l'est de l'Hérault et du Gard, des pluies diluviennes s'abattent. Les cumuls seront surveillés de près : Météo-France prévient qu'une bascule en vigilance rouge n'est pas impossible. "Sur Est Corse, une aggravation du niveau de vigilance ne peut être écartée si les orages très intenses continuent de se répéter sur les mêmes secteurs. A l'est de Hérault/Gard, une aggravation du niveau de vigilance ne peut être exclue si l'axe des plus fortes précipitations venait à se décaler plus à l'est qu'envisagé actuellement", estime l'organisme. Il est attendu sur l'épisode de 150 à 250 mm de pluie et jusqu'à 300 mm au niveau des reliefs.

Aujourd'hui Demain

Des risques de ruissellements importants

Les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône écopent d'une double vigilance jaune pour pluie-inondation et orages. L'Ardèche est, pour sa part, seulement en alerte jaune pluie-inondation. Jeudi après-midi, les précipitations actives vont se décaler encore davantage vers le Gard, l'ouest des Bouches-du-Rhône et l'Ardèche, selon La Chaine météo. En soirée, la pluie se calmera dans le Languedoc, mais persistera en Provence. Une amélioration est attendue pour vendredi matin, avant une évacuation de la perturbation par l'Italie.

Pendant cette perturbation, il y a également du vent, avec des rafales jusqu'à 80 km/h, et la mer s'agite. Des risques de ruissellement et d'inondations locales sont craints, d'autant que certains sols sont saturés à la suite des précédents épisodes méditerranéens. Météo-France signale des "risques de ruissellements très importants" sur la Corse particulièrement. Les cours d'eau pourraient également réagir : un risque de crues est déjà signalé au niveau du Vistre, du Lez et du Tavignano.

Dernières mises à jour

10:30 - L'Hérault et le Gard basculent en vigilance orange L'Hérault et le Gard rejoignent les deux départements corses en alerte orange. Les pluies orageuses vont se succéder sur l'est de l'Hérault et le sud du Gard. Cela pourra amener d'importants cumuls : plus de 120 mm. La prudence est donc de mise ce jeudi. Une accalmie est attendue en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi. 09:20 - Des cumuls très importants attendus La pluie tombe fort. Son intensité peut être particulièrement remarquable sous les orages. Les salves pluvio-orageuses vont, en effet, se succéder, notamment en Corse. Il pourra tomber jusqu'à 50 mm/h. Sur l'ensemble de l'épisode, l'île de Beauté pourra accumuler entre 150 et 250 mm de précipitations selon les endroits et cela peut localement dépasser 300 mm sur les reliefs. Sur l'est de l'Hérault et le sud du Gard, les pluies orageuses vont aussi se succéder sur la journée. Des cumuls de l'ordre de 120 mm sont anticipés, sachant que les sols sont déjà saturés des précédents épisodes méditerranéens. 09:13 - Plus de 100 mm de pluie déjà tombés mercredi L'épisode méditerranéen s'est déclenché mercredi. Les pluies se sont accentuées au fur et à mesure de la journée. Le Languedoc, les Cévennes et la Corse ont déjà été bien arrosés sur les dernières 24 heures, mais elles sont en train de se renforcer. La Chaine météo a relevé 113,9 mm déjà tombés à Salindres dans le Gard, 104,8 à Levie en Corse ou encore 86,6 mm à Moulès-et-Baucels dans l'Hérault. La ville de Montpellier a déjà accumulé plus de 80 mm de précipitations. 09:05 - Quatre départements en vigilance orange pluie-inondation Ce jeudi 5 novembre, les deux départements corses sont en alerte pluie-inondation depuis 6 heures. Ils vont être rejoints à 10 heures par l'Hérault, plus particulièrement la partie est, et le Gard, pour sa partie sud. Météo-France n'exclut pas une aggravation du niveau de vigilance de ces départements selon l'évolution de la perturbation et l'intensité des orages. Les quatre départements sont aussi en alerte jaune orages. 04/11/26 - 22:51 - Des chutes de neige déjà constatées en altitude mercredi Dès le début de soirée mercredi, les pluies remontant de Méditerranée ont donné des chutes de neige en altitude, comme en témoigne le météorologue Guillaume Séchet sur X. Il publie ainsi une vidéo prise dans le hameau du Laus, dans les Hautes-Alpes. À noter que le sud du Massif central peut, comme les Alpes, être affecté dans les prochaines heures par des chutes de neige. Les pluies qui remontent de Méditerranée donnent des chutes de #neige sur le sud du #MassifCentral et des #Alpes, comme ici depuis le hameau du Laus dans les #HautesAlpes. (webcam @Viewsurf) https://t.co/eMiiiu9c8C — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 4, 2026

Un nouvel épisode méditerranéen touche le sud de la France. Il s'accentue ce jeudi 5 novembre et pourra donner d'importants cumuls de pluie dans plusieurs départements.