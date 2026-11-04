Tirage du Loto : découvrez le résultat du mercredi 4 novembre 2026 [EN DIRECT]

Le jackpot de 12 millions du Loto s'envole ce mercredi 4 novembre 2026 — suivez en direct le résultat de ce tirage exceptionnel !

Le tirage du Loto de ce mercredi 4 novembre 2026 concentre toutes les attentions, avec un jackpot de 12 millions à la clé. Cette cagnotte généreuse s'explique par un enchaînement de tirages infructueux : le tirage Loto du samedi 31 octobre 2026 était un tirage spécial Halloween avec un jackpot boosté à 10 millions minimum et non remporté, et celui du lundi 2 novembre n'a donné aucun gagnant lui non plus, ce qui explique la cagnotte de ce soir. Les résultats de ce tirage du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Avec 12 millions en jeu, ce tirage du Loto s'inscrit parmi les plus attractifs de l'année. La FDJ diffuse les numéros gagnants peu après la clôture des mises, en soirée. Les joueurs ayant validé leur grille avant l'heure limite peuvent désormais guetter l'annonce du résultat du Loto.

Une série de jackpots sans gagnant relance l'intérêt pour ce résultat du Loto

Chaque semaine, le Loto propose trois tirages : le lundi, le mercredi et le samedi. Lorsque le jackpot n'est pas remporté, la cagnotte est automatiquement alimentée pour le tirage suivant, ce qui peut rapidement faire grimper les sommes en jeu. Ce mécanisme de report explique l'engouement croissant autour du tirage du Loto de ce soir.

Pour participer au Loto, le joueur sélectionne cinq numéros parmi 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Les grilles peuvent être validées en point de vente agréé ou directement sur le site et l'application de la FDJ. Le tirage du Loto est effectué sous contrôle d'huissier, garantissant la transparence et l'équité du jeu.

Le résultat du Loto ce soir peut-il faire un nouveau millionnaire

Décrocher le jackpot du Loto impose de trouver les cinq bons numéros et le numéro Chance. Les probabilités de remporter le premier rang sont d'environ une chance sur 19 millions, ce qui en fait l'un des jeux les plus difficiles à gagner en France. Pour autant, chaque tirage du Loto génère plusieurs gagnants aux rangs inférieurs, avec des dotations pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rappel s'impose : le jeu est réservé aux personnes majeures, et en cas de difficulté, le numéro d'aide est le 09 74 75 13 13.

Dernières mises à jour