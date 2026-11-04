Loto : le résultat du tirage du mercredi 4 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le Loto du mercredi 4 novembre 2026 a mis en jeu 12 millions et le résultat de ce tirage est désormais disponible en direct.
Ce mercredi 4 novembre 2026, le Loto s'invite au centre de toutes les conversations avec une cagnotte de 12 millions à saisir. Le tirage du Loto du samedi 31 octobre 2026 était un tirage spécial Halloween avec un jackpot boosté à 10 millions minimum et non remporté. Celui du lundi 2 novembre n'a donné aucun gagnant lui non plus, ce qui explique la cagnotte de ce soir. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Derrière chaque tirage du Loto se cache une mécanique rodée : cinq numéros extraits d'une plage allant de 1 à 49, plus un numéro Chance situé entre 1 et 10. Trouver la combinaison intégrale suffit à décrocher le jackpot, mais le Loto récompense aussi les joueurs partiellement chanceux grâce à plusieurs paliers de gains intermédiaires. Trois rendez-vous hebdomadaires rythment le calendrier, chaque lundi, mercredi et samedi.
Une série noire qui enfle la mise avant ce résultat du Loto
La mécanique des reports successifs est l'un des moteurs les plus puissants du Loto : à chaque tirage sans grand gagnant, le jackpot se gonfle et attire mécaniquement de nouveaux joueurs. Les files s'allongent en point de vente et la fréquentation de la plateforme FDJ en ligne grimpe à mesure que la cagnotte prend de l'ampleur. Ce phénomène transforme parfois un tirage du Loto ordinaire en véritable événement populaire.
Pour tenter sa chance lors de ce tirage du Loto, chaque joueur peut remplir une grille en bureau de tabac agréé ou depuis fdj.fr et l'application mobile de la FDJ. Le tarif d'une grille simple s'établit à 2,20 euros, pour cinq numéros principaux et un numéro Chance à sélectionner. La formule "Loto System" permet d'élargir sa sélection de numéros sur une même grille, multipliant les combinaisons jouées au prix d'une mise plus importante.
Qui valide le résultat du Loto et garantit sa régularité ?
La Française des Jeux, partiellement privatisée en 2019 mais toujours placée sous tutelle de l'État, reste l'organisme de référence pour l'organisation du tirage du Loto en France. Chaque résultat est homologué en présence d'un huissier de justice, dont le rôle est de certifier la transparence et la régularité de l'opération. C'est également la FDJ qui publie les résultats officiels après chaque tirage.
Souvent ignoré des joueurs, le code Loto constitue pourtant un second niveau de jeu à ne pas négliger. Composé de dix chiffres, ce code est tiré indépendamment du résultat du Loto principal et peut rapporter jusqu'à 20 000 euros, même sans avoir trouvé un seul bon numéro. Inclus automatiquement dans chaque grille achetée en point de vente ou en ligne, il offre une deuxième chance que beaucoup de participants oublient de vérifier.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Vous avez validé votre grille du Loto en point de vente et décroché un gain ? Les montants jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer sa mise. Une démarche simple, à condition de ne pas laisser traîner son billet trop longtemps.
- Une sécurité renforcée pour garantir l'intégrité du Loto
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant ainsi l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, les gains minimum seront prochainement revus à la hausse : tout gagnant touchera au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité avec Mission Nature
Chaque année, le Loto peut aussi rimer avec engagement environnemental. L'offre Loto Mission Nature est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative en est à sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, ce sont déjà 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire qui ont bénéficié du soutien financier de la FDJ.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme en 2026
En 2026, la Française des Jeux a planifié un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Six Super Loto sont prévus, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto complètent le programme, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot de départ est fixé à 13 millions d'euros minimum. Des rendez-vous incontournables pour les joueurs qui souhaitent tenter leur chance sur de plus grosses mises en jeu.
- Le 41, numéro fétiche du Loto depuis 2008
Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la Française des Jeux a compilé des statistiques révélatrices. Le 41 s'impose comme le numéro le plus sorti, avec plus de 280 apparitions, soit 16 % des tirages. Il devance le 13 (265 sorties), le 22 (260), le 35 (258) et le 15 (255). Côté numéro chance, le 7 trône en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces données n'ont toutefois aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, avec une chance sur 19 millions de décrocher le jackpot.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto en 2025, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Pour maximiser leurs chances, certains joueurs optent pour le pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. Les gains sont alors partagés entre les participants du pack.
- Quand les gains du Loto ne sont jamais réclamés
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs heureux détenteurs. Ticket perdu, oublié dans un tiroir... les raisons sont multiples. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains deviennent officiellement "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une manne considérable qui échappe chaque année à des gagnants qui ignorent parfois même avoir décroché un lot.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne
Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto en ligne : les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur après chaque tirage, sans démarche supplémentaire. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée pour les millions de Français qui tentent leur chance chaque semaine sur FDJ.fr ou via l'application mobile.
- Le Loto a distribué de gros lots en 2025
En 2025, le Loto a récompensé plusieurs joueurs chanceux avec des gains impressionnants. Le plus important jackpot de l'année s'est élevé à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont suivi : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour récupérer leurs gains en point de vente, les joueurs disposent de 60 jours. Les lots inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, le service Relations Gagnants prend le relais.
- Le Loto bientôt plus généreux grâce à un "roll-down" accéléré
En octobre 2027, la Française des Jeux prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down" au Loto. Ce mécanisme redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne décroche le gros lot. Jusqu'ici, cette redistribution intervenait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Dès 2027, elle sera déclenchée à partir du 11e tirage. Un changement majeur qui pourrait rendre les gains significatifs du second rang bien plus fréquents pour les joueurs réguliers du Loto.
- Quels numéros sortent le plus souvent au Loto ?
La FDJ a publié des statistiques sur les numéros les plus fréquemment tirés depuis le lancement du Loto moderne en 2008. Le 41 domine avec plus de 280 sorties, soit une présence dans 16 % des tirages. Il devance le 13 (265 apparitions), le 22 (260), le 35 (258) et le 15 (255). Côté numéro Chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces statistiques n'ont toutefois aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, et la probabilité de décrocher le rang 1 reste d'une chance sur 19 millions.
- La sécurité du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur indépendant. Des mesures strictes qui visent à assurer une totale transparence et à préserver la confiance des millions de Français qui tentent leur chance chaque semaine.
- En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont gagné au Loto
En 2026, 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour toucher une somme : cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permettent déjà de remporter des gains significatifs. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la bonne combinaison, le jackpot est partagé entre eux.
- Qui sont les régions championnes du Loto en 2025 ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Pour ces derniers, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte joueur. Si leurs coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
- Le pack MultiChances du Loto, qu'est-ce que c'est ?
Disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, le pack MultiChances est une option originale constituée de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une façon de tenter sa chance au Loto différemment, tout en restant accessible depuis chez soi.
- Les numéros les moins tirés du Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent comme les moins fréquemment tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 arrive en tête avec seulement 7,96% de sorties, soit 90 tirages au total. Il est suivi du 33 (8,41%, 95 fois), du 14 (8,76%, 99 fois), du 1 (99 fois) et du 11 (102 fois). Une précision s'impose : ces données sont purement statistiques et ne permettent en aucun cas de prédire les résultats des prochains tirages.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Le lieu de récupération dépend du montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer directement leur argent sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de difficulté liée aux jeux d'argent, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto
Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30 et le 31, chacun sorti 135 fois avec un taux de 11,95%, suivis du 3 et du 24, sortis 126 fois avec 11,15%, et du 5, sorti 125 fois avec 11,06%. Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 21 octobre 2026. Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités pour les tirages à venir.
- Le record absolu du Loto toujours détenu par un joueur d'Orgères
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Ce gain record a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères. Le deuxième plus grand jackpot de l'histoire a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 comprend également 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
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