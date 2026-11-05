Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 5 novembre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, la Française des jeux promet à nouveau 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Les résultats seront annoncés ici même ce soir.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 5 novembre 2026 promet la coquette somme de 18 millions d'euros. Attention toutefois, contrairement à certaines loteries, à l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule fois lorsque les résultats ont été trouvés par un participant. En effet, le joueur qui gagne le tirage EuroDreams remporte en principe une rente de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Cependant, depuis quelques semaines, la FDJ a décidé de pimenter les enjeux. Ce sont donc 50 000 euros par mois pendant trois décennies qui sont promis. Ce n'est ainsi qu'au terme de trois décennies que l'éventuel vainqueur aura empoché les 18 millions d'euros.

Un versement mensuel qui peut s'avérer gagnant pour certains, notamment les plus dépensiers d'entre nous qui pourraient ne pas parvenir à se réfréner avec autant de millions d'euros en poche. Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat EuroDreams jusqu'à 20h15 ce jeudi soir. Tous les résultats EuroDreams du tirage du jour seront dévoilés ci-dessous le moment venu, soit en milieu de soirée.

Comment récupérer ses gains EuroDreams en cas de victoire au tirage ?

Le tirage EuroDreams passé, chacun peut comparer ses résultats. En cas de victoire, il y a plusieurs manières de récupérer ses gains. Elles ne dépendent toutefois pas de la préférence du joueur, mais de la façon dont il a joué, sur Internet ou l'application ou directement en point de vente agréé FDJ, ainsi que du montant de son gain. Dans le cas où un joueur a tenté sa chance au tirage EuroDreams chez un détaillant, si le gain est inférieur à 300 euros, il est possible de le récupérer directement dans un point de vente. S'il est supérieur à 300 euros, et notamment si le participant a remporté la rente de 50 000 euros par mois pendant 30 ans ou celle de 2 000 euros par mois pendant cinq ans, il faut contacter le 09 69 36 60 60 afin d'être mis en relation avec le service "Accompagnement et Expérience Gagnants". L'appel n'est pas surtaxé.

Si le gagnant avait tenté sa chance sur le site fdj.fr ou directement depuis l'application Française des jeux, en cas de victoire au rang un ou deux (rentes), il est aussi demandé de contacter directement le service "Accompagnement et Expérience Gagnants" au 09 69 36 60 60. Pour les gagnants des autres rangs, les gains sont automatiquement ajoutés au solde du compte FDJ. À noter qu'un seuil de reversement automatique du solde vers le compte bancaire peut être choisi par le joueur.