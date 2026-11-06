Manifestations du 7 novembre : où seront les mobilisations ce samedi ?

Après la mobilisation record du 5 novembre, un nouvel appel à une journée de manifestations est lancé pour le samedi 7 novembre par la coordination des Gilets jaunes.

Six semaines après le début de la mobilisation lycéenne et trois semaines après la première journée de manifestations marquée par la convergence des luttes, celle du 17 octobre, le mouvement social de l'automne 2026 a connu un record de participation le jeudi 5 novembre. L'appel à la grève nationale et aux manifestations a fait descendre entre 575 000 et 1,6 million de personnes dans les rues de France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la CGT.

Une mobilisation qui encourage certains à poursuivre le mouvement à l'occasion d'une nouvelle journée de manifestations prévue le samedi 7 novembre. La coordination des Gilets jaunes appelle déjà depuis plusieurs jours à organiser l'acte IV du mouvement social contre la vie chère avec des actions prévues les 6 et 7 novembre : une reconduction de la grève le vendredi et de "grandes manifestations partout en France" le samedi.

L'appel des Gilets jaunes pourrait être renforcé par des initiatives des organisations syndicales lycéennes et étudiantes. "Il y a des organisations syndicales de jeunesse qui appellent, dès ce samedi, partout en France à continuer la mobilisation", a fait savoir Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, sur BFMTV vendredi matin, à la veille de la possible mobilisation.

La carte des mobilisations du 7 novembre

Seule la coordination des Gilets jaunes a officiellement appelé à une journée de mobilisations le samedi 7 novembre et comme pour les précédents actes du mouvement contre la vie chère, elle a mis une carte interactive en place pour recenser les actions. Vendredi matin, plus d'une cinquantaine de mobilisations sont prévues, un chiffre encore timide.

Du côté des manifestations, les Gilets jaunes appellent à une grande mobilisation à Paris avec un rendez-vous donné à 14 heures sur la place de la Concorde. Un rassemblement qui n'a pas encore été autorisé par la préfecture de police. D'ailleurs, aucun parcours de manifestation n'a été validé pour l'heure.

L'intersyndicale mobilisée le 7 novembre ? Elle attend une réunion avec le Premier ministre

L'intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires étaient à la manoeuvre pour organiser la journée de grève et de manifestations du 5 novembre, mais elle n'a pas officialisé sa participation à la mobilisation annoncée deux jours plus tard. Au contraire, dans un communiqué, publié jeudi soir, l'intersyndicale annonce prendre acte "de la réunion annoncée par le Premier ministre ce lundi avec les organisations syndicales représentatives du privé" et se retrouver à l'issue de la réunion à Matignon pour décider des suites de la mobilisation.

S'il n'est pas impossible que des syndicats se joignent individuellement à la mobilisation du 7 novembre, il ne devrait pas y aller sous la bannière de l'intersyndicale. Le collectif d'organisations syndicales prévient toutefois que "la seule chose qui arrêtera la mobilisation c'est la réponse aux revendications portées depuis plusieurs semaines par les salarié.es, les fonctionnaires, les jeunes et les retraité.es". Une façon d'informer le gouvernement que faute de réponses satisfaisantes lundi, elle rejoindra une nouvelle fois les mobilisations.

Des réponses du gouvernement aux mouvements sociaux ce lundi ?

Après la journée du 5 novembre, marquée par la plus forte mobilisation citoyenne depuis le début des mouvements sociaux de l'automne, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la tenue d'une "conférence sociale" réunissant les syndicats et le patronat à Matignon le lundi 9 novembre. Cette rencontre est présentée comme l'"aboutissement" des discussions menées avec les organisations syndicales et patronales ces derniers jours et doit "amener des réponses" sur le pouvoir d'achat, a assuré le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou sur TF1.

Des annonces sont donc possibles le lundi 8 novembre. "Le gouvernement veut agir vite sur le Smic" avec une augmentation de 0,6 % minimum a d'ores et déjà indiqué le ministre évoquant un "coup de pouce a un caractère exceptionnel". Reste que les annonces pourraient ne concerner que les revendications portant sur le coup de la vie. Or, il ne s'agit là que d'une partie des revendications portées par le mouvement social, notamment par les Gilets jaunes. Rien ne dit que la réunion de lundi apportera des réponses aux services publics ou aux lycéens et étudiants qui réclament plus de moyens. L'intersyndicale a d'ailleurs souligné que "les fonctionnaires et les jeunes, pourtant encore nombreux nombreuses à être mobilisés aujourd'hui, n'ont même pas de rendez-vous" avec le Premier ministre.