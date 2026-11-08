Manifestations du 7 novembre : entre 146 000 et 250 000 manifestants, une mobilisation en recul et 360 interpellations

Entre 146 000 et 250 000 personnes ont manifesté partout en France ce samedi 7 novembre 2026. Les cortèges ont déambulé dans le calme, malgré des heurts avec les forces de l'ordre en fin de journée dans plusieurs villes.

L'essentiel

De nombreuses manifestations ont eu lieu partout en France samedi 7 novembre 2026. Pour ce quatrième samedi consécutif de mobilisation, ce sont entre 146 000 (selon le ministère de l’Intérieur, comptage définitif) et 250 000 (selon l’intersyndicale de la jeunesse) personnes qui ont défilé "contre la vie chère".

Après la journée du jeudi 5 novembre, qui a rassemblé 575 000 personnes selon les autorités et 1,6 million selon les syndicats , la mobilisation est en net recul, y compris par rapport aux trois précédents samedis. À Paris, le cortège, parti de la place de la République, a rejoint la place de la Nation : la préfecture de police compte 46 000 manifestants, l’intersyndicale de la jeunesse 75 000. À 14 heures, le ministère de l’Intérieur recensait 7 000 participants à 68 actions, contre 15 000 le 31 octobre, 37 000 le 24 octobre et 67 000 le 17 octobre.

Alors que 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur l’ensemble du territoire, un dispositif reconduit depuis le 17 octobre, les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme. À Paris, le cortège autorisé s’est déroulé sans incident, avant que des tensions n’éclatent à la dispersion place de la Nation : environ 200 "individus violents" s’en sont pris aux forces de l’ordre et ont incendié des poubelles boulevard Voltaire selon la Préfeture de police. À Lyon, des "cortèges sauvages" ont provoqué des dégradations et des affrontements, avec 13 interpellations . À Rennes, où la manifestation était interdite, la police a utilisé gaz lacrymogènes et canon à eau après des tentatives de barricades rapporte Ouest France.

Le ministère de l’Intérieur a finalement dressé un bilan de 360 interpellations sur l’ensemble du territoire. Il évoque "des cortèges émaillés de nombreux incidents dans les grandes villes mais contenus par les forces de l’ordre'. Des débordements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, dont Toulouse, Grenoble, Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Dijon. Près de 40 000 contrôles préventifs ont été menés . Le ministre Laurent Nuñez a condamné "fermement" ces violences.

Deux figures des Gilets jaunes Benjamin Ball et Solène Azelma Sigaux, ont été interpellées devant l’Assemblée nationale alors qu’elles se rendaient place de la Concorde, où la préfecture de police avait interdit leur rassemblement. Elles ont ensuite été placées en garde à vue selon une source policière au Monde. Cette mobilisation intervient avant la conférence sociale réunissant syndicats et patronat, lundi 9 novembre à Matignon.

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le mardi 10 novembre. Quinze organisations syndicales et de jeunesse de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche appellent à la grève, aux manifestations et aux rassemblements. Elles réclament notamment une revalorisation des salaires, des créations de postes, davantage de moyens pour les établissements et un meilleur accès aux études supérieures. Les organisations souhaitent maintenir la pression sur le gouvernement après la mobilisation du 5 novembre. Elles doivent se retrouver mardi 10 novembre pour discuter des suites du mouvement.

En direct

12:45 - 24 personnes placées en garde à vue après des affrontements à Toulouse Le rassemblement du 7 novembre à Toulouse a réuni jusqu'à 5 000 personnes selon la préfecture, contre 20 000 selon la Coordination lycéenne à Toulouse rapporte Actu Toulouse. Si le cortège a débuté dans le calme à Jean-Jaurès, des affrontements ont ensuite éclaté dans les secteurs de Marengo et de Jolimont, où des manifestants ont notamment tenté de bloquer la circulation avec des poubelles et des grilles métalliques. Vingt-quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Trois manifestants ont également été légèrement blessés, selon la préfecture. 11:42 - Plusieurs milliers de personnes manifestent à Montpellier malgré l'interdiction préfectorale Entre 5 000 et 6 000 personnes se sont rassemblées à Montpellier samedi 7 novembre, malgré l'interdiction de manifester prise par la préfecture selon France 3 Occitanie. Le cortège, parti de la place Albert 1er, a d'abord défilé dans le calme dans un centre-ville largement bouclé par les forces de l'ordre. La situation s'est toutefois tendue peu après 16 heures, lorsque des manifestants ont tenté de monter des barricades sur le cours Gambetta, rapidement détruites par les forces de l'ordre. 11:11 - Sept personnes interpellées en marge de la manifestation à Rouen La mobilisation contre la vie chère a réuni 1 880 personnes à Rouen selon la préfecture, contre 5 000 d'après les syndicats, samedi 7 novembre. Si le cortège officiel s'est déroulé dans le calme, un groupe d'environ 300 personnes qualifiées d'"hostiles" par les autorités a tenté de rejoindre le centre-ville malgré le périmètre d'interdiction. Des tensions ont éclaté rue Jeanne-d'Arc avant une déambulation rive gauche. Sept personnes ont été interpellées, selon la préfecture de Seine-Maritime rapporte France 3 Normandie. 10:56 - Un enfant de 8 ans insulte Emmanuel Macron en direct sur franceinfo, la chaîne s'excuse Interrogé samedi 7 novembre lors de la manifestation contre la vie chère à Paris, un garçon de 8 ans prénommé Marcel a vivement insulté Emmanuel Macron en direct sur franceinfo. Surprise par ses propos, la journaliste a tenté de le recadrer, sans succès. La séquence, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, a poussé la chaîne à réagir. Sa direction a présenté ses excuses, regrettant d'avoir donné la parole à un enfant et annonçant un rappel des consignes aux équipes. 10:12 - Jusqu’à 250 000 personnes mobilisées, 360 interpellations recensées La mobilisation du samedi 7 novembre a rassemblé 146 000 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, contre 250 000 d'après les syndicats. Cette journée de contestation, qui a réuni notamment des lycéens, des étudiants et des Gilets jaunes, a été marquée par des tensions dans plusieurs grandes villes. Le ministère fait état de 360 interpellations et de "nombreux incidents" en marge des cortèges. Une nouvelle journée de grève est par ailleurs prévue mardi 10 novembre dans l'Éducation nationale et l'Enseignement supérieur.

La carte des mobilisations du 7 novembre

Seule la coordination des Gilets jaunes a officiellement appelé à une journée de mobilisations le samedi 7 novembre et comme pour les précédents actes du mouvement contre la vie chère, elle a mis une carte interactive en place pour recenser les actions. Vendredi matin, plus d'une cinquantaine de mobilisations sont prévues, un chiffre encore timide.

Du côté des manifestations, les Gilets jaunes appellent à une grande mobilisation à Paris avec un rendez-vous donné à 14 heures sur la place de la Concorde. Un rassemblement qui n'a pas encore été autorisé par la préfecture de police. D'ailleurs, aucun parcours de manifestation n'a été validé pour l'heure.

L'intersyndicale mobilisée le 7 novembre ? Elle attend une réunion avec le Premier ministre

L'intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires étaient à la manoeuvre pour organiser la journée de grève et de manifestations du 5 novembre, mais elle n'a pas officialisé sa participation à la mobilisation annoncée deux jours plus tard. Au contraire, dans un communiqué, publié jeudi soir, l'intersyndicale annonce prendre acte "de la réunion annoncée par le Premier ministre ce lundi avec les organisations syndicales représentatives du privé" et se retrouver à l'issue de la réunion à Matignon pour décider des suites de la mobilisation.

S'il n'est pas impossible que des syndicats se joignent individuellement à la mobilisation du 7 novembre, il ne devrait pas y aller sous la bannière de l'intersyndicale. Le collectif d'organisations syndicales prévient toutefois que "la seule chose qui arrêtera la mobilisation c'est la réponse aux revendications portées depuis plusieurs semaines par les salarié.es, les fonctionnaires, les jeunes et les retraité.es". Une façon d'informer le gouvernement que faute de réponses satisfaisantes lundi, elle rejoindra une nouvelle fois les mobilisations.

Des réponses du gouvernement aux mouvements sociaux ce lundi ?

Après la journée du 5 novembre, marquée par la plus forte mobilisation citoyenne depuis le début des mouvements sociaux de l'automne, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la tenue d'une "conférence sociale" réunissant les syndicats et le patronat à Matignon le lundi 9 novembre. Cette rencontre est présentée comme l'"aboutissement" des discussions menées avec les organisations syndicales et patronales ces derniers jours et doit "amener des réponses" sur le pouvoir d'achat, a assuré le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou sur TF1.

Des annonces sont donc possibles le lundi 8 novembre. "Le gouvernement veut agir vite sur le Smic" avec une augmentation de 0,6 % minimum a d'ores et déjà indiqué le ministre évoquant un "coup de pouce a un caractère exceptionnel". Reste que les annonces pourraient ne concerner que les revendications portant sur le coup de la vie. Or, il ne s'agit là que d'une partie des revendications portées par le mouvement social, notamment par les Gilets jaunes. Rien ne dit que la réunion de lundi apportera des réponses aux services publics ou aux lycéens et étudiants qui réclament plus de moyens. L'intersyndicale a d'ailleurs souligné que "les fonctionnaires et les jeunes, pourtant encore nombreux nombreuses à être mobilisés aujourd'hui, n'ont même pas de rendez-vous" avec le Premier ministre.