Manifestations du 7 novembre : Paris, Lyon, Marseille, province... Le détail des mobilisations

Une nouvelle journée de manifestation se tient ce samedi 7 novembre 2026. Aux quatre coins de la France, près de 80 cortèges sont organisés par les syndicats et les Gilets jaunes.

L'essentiel

De nombreuses manifestations sont encore au programme ce samedi 7 novembre 2026 dans toute la France. Six semaines après le début de la mobilisation lycéenne et trois semaines après la première journée de mobilisation contre la vie chère, le 17 octobre, ce sont pus de 80 cortèges qui sont attendus.

La manifestation du 7 novembre est attendue. Le mouvement social a connu un record de participation le jeudi 5 novembre. L'appel à la grève nationale et aux manifestations a fait descendre entre 575 000 et 1,6 million de personnes dans les rues de France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la CGT.

Ces manifestations concrétisent l'acte IV du mouvement que la coordination des Gilets jaunes appelle de ses voeux depuis plusieurs jours : ces derniers souhaitaient une reconduction de la grève vendredi et de "grandes manifestations partout en France" ce samedi.

En direct

09:45 - Des rassemblements annoncés à Strasbourg et Colmar La coordination des Gilets jaunes appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce samedi en Alsace. Deux rassemblements sont annoncés à 14 h, place de la Bourse à Strasbourg et place de la Rapp à Colmar. Dans la capitale alsacienne, d'autres rendez-vous sont également prévus dès 7 h 30 au campus de l'Esplanade et devant le lycée Fustel de Coulanges. 09:30 - Aucun rassemblement déclaré à Montpellier, un important dispositif de sécurité déployé Aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture ce samedi à Montpellier, mais des appels à se rassembler circulent sur les réseaux sociaux. Face au risque de mobilisations spontanées, la préfète a interdit les rassemblements dans le centre-ville de 8 h à 22 h. Des policiers, gendarmes, militaires de Sentinelle et des drones seront mobilisés pour assurer la sécurité. 09:15 - Les centres-villes de Rouen et du Havre interdits aux manifestations Pour l'acte IV de la mobilisation contre la vie chère, une manifestation déclarée partira à 14 h de la place Joffre, à Rouen. Le cortège empruntera un parcours en dehors du centre-ville, interdit par arrêté préfectoral, et terminera place Beauvoisine. Au Havre, aucun rassemblement n'a été déclaré, mais un rendez-vous est annoncé à 14 h devant l'hôtel de ville. 09:00 - Un rassemblement des Gilets jaunes prévu à Toulouse malgré l'interdiction Un rassemblement est annoncé ce samedi à 14 h au départ de la place Jean-Jaurès, à Toulouse, pour l'acte IV des Gilets jaunes. La préfecture indique qu'aucune manifestation n'a été déclarée et a instauré un périmètre d'interdiction des rassemblements non déclarés dans le centre-ville, de 7 h ce samedi à 3 h dimanche. Des perturbations sont également à prévoir sur plusieurs lignes de bus, tandis que les métros A et B doivent circuler normalement. 08:50 - Un parcours de République à Nation autorisé à Paris La préfecture de police a validé le parcours proposé par l'intersyndicale, qui reliera la place de la République à Nation en passant par le boulevard Voltaire. De leur côté, les Gilets jaunes maintiennent leur appel à se rassembler place de la Concorde, malgré l'interdiction préfectorale. "Nous irons à Concorde à 14h et nous y resterons jusqu'à 19h", a déclaré Benjamin Ball, membre de la coordination rapporte BFMTV. 08:21 - A Lyon, tout rassemblement interdit dans le centre-ville Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, reconduit les mesures prises lors des précédentes journées de mobilisation. Il réagit à de nouveaux appels à se rassembler, lancés notamment sur les réseaux sociaux. De 10 heures à 20 heures, les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs sont interdits dans une large partie du centre-ville de Lyon. La zone comprend la rive gauche du Rhône, le 6e arrondissement, la Part-Dieu et le nord de la Guillotière. Sont aussi interdits les feux d’artifice, le transport de carburant en jerricane et le port de tout objet pouvant servir d’arme. Les services de l’État estiment la menace élevée, surtout « dans les milieux radicaux ». Le dispositif prévoit policiers, gendarmes, unités mobiles, drones, équipes cynophiles et militaires de Sentinelle. Le procureur a autorisé des contrôles d’identité et des fouilles de sacs et de coffres, et les contrôles ont commencé dès vendredi soir. 08:15 - Interdiction à Rennes A Rennes, par exemple, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a estimé que "les conditions ne sont pas réunies" pour la tenue de rassemblements dans le centre, notamment en raison des "graves violences" de jeudi dans la ville. 08:10 - Des arrêtés d'interdiction de manifestation dans les centres-villes "Le risque est exactement le même que pour les samedis précédents", a souligné Laurent Nuñez, appelant les préfets à "ne pas baisser la garde face à des phénomènes plus éclatés voire sporadiques dont le niveau de violence ne baissera pas en intensité". "Évidemment, les centres-villes demain (samedi, NDLR) seront protégés systématiquement. Les préfets ont pris des arrêtés d'interdiction de manifestation dans les centres-villes de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de rassemblement spontané", a-t-il ajouté. 08:04 - 70 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire Le dispositif massif de sécurité en vigueur depuis lors est donc "reconduit" vendredi, avec 70 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. 07:53 - Une journée de manifestations plus calme que le 17 octobre ? Les gilets jaunes prévoient au total quelque 120 actions samedi partout sur le territoire, selon leur carte interactive vendredi soir, loin des quelque 1 700 actions revendiquées pour leur acte I du 17 octobre. À l'image de la journée de mobilisation de jeudi qui s'est "globalement bien déroulée" selon le ministère de l'Intérieur, les autorités veulent à tout prix éviter que se reproduisent les scènes d'émeutes et de pillages du 17 octobre. 07:49 - Sébastien Lecornu va-t-il réussir à calmer la grogne sociale ? Dans un courrier vendredi aux partenaires sociaux, le Premier ministre Sébastien Lecornu, confronté à un automne social très chaud, assure "entend(re) les attentes exprimées sur les salaires et le pouvoir d’achat" et les "inquiétudes" des employeurs. Cette conférence "permettra de présenter les réponses concrètes aux attentes des Français", affirme-t-il. 07:46 - Pourquoi les Gilets jaunes préfères manifester à la Concorde ? Le choix n'a rien d'un hasard, explique l'avocat des gilets jaunes, David Libeskind : la Concorde est "un lieu emblématique, près de l'Assemblée nationale, un lieu de pouvoir, puisque nos revendications sont politiques". 07:41 - Les Gilets jaunes font bande à part et bravent l'interdiction à Paris La coordination des gilets jaunes a elle décidé de faire cavalier seul, marquant clairement ses distances avec les syndicats. Elle appelle à un rassemblement distinct et interdit par les autorités, place de la Concorde. "Nous irons à Concorde à 14h et nous y resterons jusqu'à 19h", a déclaré à la presse vendredi Benjamin Ball, membre de leur coordination, à la sortie de la préfecture de police de Paris qui a interdit l'action. "Nous appelons à désobéir massivement", a-t-il prévenu. 07:36 - La manifestation à Paris entre République et Nation L'intersyndicale de jeunesse (Union étudiante, Fage, Unef et USL) et des unions syndicales régionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) appellent à manifester samedi "contre la vie chère et pour la jeunesse" au sein d'un cortège autorisé, sur le même tracé que jeudi, reliant les places de la République à celle de la Nation. 07:31 - L'objectif de la manifestation de samedi : maintenir la pression Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre la nouvelle journée de manifestations en France ce samedi 7 novembre 2026. La nouvelle mobilisation de samedi vise à maintenir la pression deux jours avant une conférence sociale avec les syndicats et le patronat convoquée lundi matin à Matignon, et des rencontres avec les organisations lycéennes et étudiantes l’après-midi. 06/11/26 - 22:34 - Pourquoi les Gilets jaunes misent sur le "six-seven" pour leur nouvel acte ? Les Gilets jaunes ont choisi un slogan inattendu pour leur quatrième journée de mobilisation le 7 novembre. La coordination reprend le "six-seven", une expression devenue virale sur TikTok et dans les cours de récréation, pour désigner la poursuite du mouvement. "Après le 5, on appelle à un 6-7", expliquait Benjamin Ball, porte-parole de la coordination, sur RMC le 29 octobre. Avec ce clin d'œil à la culture des plus jeunes, les organisateurs entendent prolonger la contestation et rassembler au-delà des militants habituels.

La carte des mobilisations du 7 novembre

Seule la coordination des Gilets jaunes a officiellement appelé à une journée de mobilisations le samedi 7 novembre et comme pour les précédents actes du mouvement contre la vie chère, elle a mis une carte interactive en place pour recenser les actions. Vendredi matin, plus d'une cinquantaine de mobilisations sont prévues, un chiffre encore timide.

Du côté des manifestations, les Gilets jaunes appellent à une grande mobilisation à Paris avec un rendez-vous donné à 14 heures sur la place de la Concorde. Un rassemblement qui n'a pas encore été autorisé par la préfecture de police. D'ailleurs, aucun parcours de manifestation n'a été validé pour l'heure.

L'intersyndicale mobilisée le 7 novembre ? Elle attend une réunion avec le Premier ministre

L'intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires étaient à la manoeuvre pour organiser la journée de grève et de manifestations du 5 novembre, mais elle n'a pas officialisé sa participation à la mobilisation annoncée deux jours plus tard. Au contraire, dans un communiqué, publié jeudi soir, l'intersyndicale annonce prendre acte "de la réunion annoncée par le Premier ministre ce lundi avec les organisations syndicales représentatives du privé" et se retrouver à l'issue de la réunion à Matignon pour décider des suites de la mobilisation.

S'il n'est pas impossible que des syndicats se joignent individuellement à la mobilisation du 7 novembre, il ne devrait pas y aller sous la bannière de l'intersyndicale. Le collectif d'organisations syndicales prévient toutefois que "la seule chose qui arrêtera la mobilisation c'est la réponse aux revendications portées depuis plusieurs semaines par les salarié.es, les fonctionnaires, les jeunes et les retraité.es". Une façon d'informer le gouvernement que faute de réponses satisfaisantes lundi, elle rejoindra une nouvelle fois les mobilisations.

Des réponses du gouvernement aux mouvements sociaux ce lundi ?

Après la journée du 5 novembre, marquée par la plus forte mobilisation citoyenne depuis le début des mouvements sociaux de l'automne, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la tenue d'une "conférence sociale" réunissant les syndicats et le patronat à Matignon le lundi 9 novembre. Cette rencontre est présentée comme l'"aboutissement" des discussions menées avec les organisations syndicales et patronales ces derniers jours et doit "amener des réponses" sur le pouvoir d'achat, a assuré le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou sur TF1.

Des annonces sont donc possibles le lundi 8 novembre. "Le gouvernement veut agir vite sur le Smic" avec une augmentation de 0,6 % minimum a d'ores et déjà indiqué le ministre évoquant un "coup de pouce a un caractère exceptionnel". Reste que les annonces pourraient ne concerner que les revendications portant sur le coup de la vie. Or, il ne s'agit là que d'une partie des revendications portées par le mouvement social, notamment par les Gilets jaunes. Rien ne dit que la réunion de lundi apportera des réponses aux services publics ou aux lycéens et étudiants qui réclament plus de moyens. L'intersyndicale a d'ailleurs souligné que "les fonctionnaires et les jeunes, pourtant encore nombreux nombreuses à être mobilisés aujourd'hui, n'ont même pas de rendez-vous" avec le Premier ministre.