Le nouveau TGV "M" de la SNCF est arrivé, avec 3 avantages que les anciens trains n'ont pas

Ecologie, modularité, prix... Le TGV fait peau neuve depuis ce vendredi avec sa version "M". Les passagers du Paris-Marseille de 9h56 ont pu le découvrir et profiter des nouveautés qui le différencient des versions précédentes.

Le nouveau TGV "M" est entré en service entre Paris et Marseille ce vendredi 6 novembre 2026 avec deux ans et demi de retard. Le PDG de la SNCF, Jean Castex, a salué un TGV "exceptionnel", "plus humain" et "sobre économiquement". Son déploiement sera progressif, il ne roulera pour l'instant que sur l'axe sud-est du pays, entre Paris, Lyon, Marseille et Nice. Aujourd'hui, 160 rames ont été commandées par la SNCF, mais seulement six sont en service.

Dans le détail, 100 rames sont destinées au marché français, 15 aux liaisons France-Belgique, 30 au réseau Eurostar et 15 au marché italien où la SNCF compte se développer. Le montant total de la commande effectuée par la SNCF auprès d'Alstom s'élève à 5 milliards d'euros. Trois ans et demi se sont écoulés entre les premiers tests en circuit en République tchèque en décembre 2022 et l'homologation finale en mai 2026 par la France.

Bien qu'il se soit fait attendre, le TGV "M" (pour modulable) est un petit concentré de technologie et marque une rupture avec l'ancienne génération de trains à grande vitesse utilisés en France, notamment sur trois points. Tout d'abord, en matière de consommation : grâce notamment à son nez effilé et à un aérodynamisme renforcé, il promet de consommer 20 % d'énergie en moins. Le train émet 50 % de CO2 de moins par voyageur que le premier TGV lancé en 1981. Il emploie 25 % de matériaux issus du recyclage et affiche un taux de recyclabilité de 97 %. Côté économie, les 25 000 informations analysées en temps réel doivent lui permettre de recourir à la maintenance prédictive, ce qui raccourcit les temps d'immobilisation en atelier et réduit de 30 % les coûts de maintenance, rien que ça.

Capacité augmentée et tarification maîtrisée ?

Le TGV nouvelle version bénéficie également d'une capacité accrue, ce qui lui permet d'embarquer à son bord davantage de voyageurs. Une rame pourra transporter jusqu'à 700 personnes en classe unique, avec la promesse de plus de place pour les jambes, pour les bagages, plus d'espaces vélos. Dans le détail, le TGV "M" est capable de transporter entre 573 et 740 personnes, selon les versions. Et même jusqu'à 1 400 en y ajoutant deux rames pour les grands départs en vacances ou les week-ends prolongés lorsque la demande est la plus forte. La SNCF souligne dans le même temps la modularité du nouveau train : il peut passer de huit à neuf voitures et le nombre de première ou deuxième classes peut varier selon les destinations ou les saisons.

Troisième avantage principal du TGV "M" : aucune augmentation sur le prix des billets ne devrait être pratiquée par la SNCF malgré les nouvelles technologies liées à ce train. En effet, le système de gestion dynamique des prix utilisé par la SNCF, le "yield management", sera appliqué dans les mêmes conditions. Ce sont davantage les hausses de prix successives ces dernières années, qui ont permis de financer l'arrivée du TGV "M". En outre, le TGV "M" propose des sièges plus confortables, des aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et une nouvelle voiture-bar rebaptisée "Le Bistro" conçue sur deux étages.