Euromillions : le tirage du vendredi 6 novembre 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Le vendredi 6 novembre 2026, l'Euromillions a mis en jeu 130 millions et le résultat de ce tirage historique est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 6 novembre 2026, la cagnotte de l'Euromillions atteint 130 millions, un montant qui transforme le tirage du soir en événement continental majeur. Des dizaines de millions de joueurs répartis dans les pays membres du consortium scruteront ce soir les mêmes numéros au même instant. Les résultats officiels sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication par la FDJ.
Le report qui a propulsé le jackpot à ce niveau s'explique par l'enchaînement mécanique des tirages infructueux. Mardi dernier, un participant a réussi l'exploit statistiquement rare de cocher les cinq bons numéros, ne manquant qu'une étoile pour décrocher le jackpot — une performance de rang 2 qui reste l'une des plus proches du but sans franchir la ligne. Sans grand vainqueur, la mise en jeu a grossi automatiquement jusqu'à ce seuil exceptionnel pour un vendredi de novembre.
Un jackpot XXL pour ce tirage de l'Euromillions, et après ?
Décrocher un lot grâce à l'Euromillions ne déclenche pas les mêmes démarches selon que la grille a été jouée en ligne ou dans un point de vente physique. Les joueurs connectés n'ont rien à faire : leur compte FDJ est crédité automatiquement. Pour un ticket papier, le circuit dépend du montant : tout point FDJ jusqu'à 30 000 euros, un centre agréé entre 30 000 et 500 000 euros.
Au-delà du demi-million d'euros, le résultat de l'Euromillions fait entrer le lauréat dans un protocole d'accompagnement personnalisé mis en place par la FDJ. Loin d'être symbolique, ce dispositif répond à une réalité documentée : une somme de cette ampleur bouleverse profondément l'existence de celui qui la touche, parfois dès les premières heures suivant l'annonce. La loterie traite ainsi ces cas avec une discrétion et un suivi qui vont bien au-delà du simple virement.
Rituels et intuitions avant le résultat de l'Euromillions
Face à l'impossibilité mathématique d'anticiper le tirage de l'Euromillions, les joueurs construisent pourtant leurs propres logiques de choix. Anniversaires, séquences aperçues dans un rêve, numéros "qui n'ont pas sorti depuis longtemps" : ces stratégies traduisent une tentative humaine de s'approprier ce qui reste, par essence, un phénomène purement aléatoire. La FDJ publie régulièrement les fréquences historiques des numéros, sans que ces données n'aient le moindre pouvoir prédictif sur le prochain résultat.
Ce soir, le tirage de l'Euromillions dépasse son cadre habituel pour cristalliser une forme d'attente partagée à l'échelle du continent. Le suspense, identique pour chaque participant quel que soit son pays, prendra fin dès la diffusion des numéros officiels, révélant si un bulletin détient la combinaison exacte tirée ce vendredi 6 novembre 2026.
Dernières mises à jour
- Qui remporte le plus souvent le jackpot de l'Euromillions en Europe ?
Le Royaume-Uni domine le classement des pays gagnants avec 137 victoires de premier rang. La France suit de très près avec 134 jackpots remportés, devant l'Espagne (124) et le Portugal (86). La Belgique comptabilise 48 gagnants, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacune. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots. Ces chiffres reflètent en partie le volume de joueurs dans chaque pays, même si le hasard reste le seul maître du jeu à l'Euromillions.
- Quand les gains de l'Euromillions sont-ils dévoilés sur TF1 ?
Le code My Million est généralement révélé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite dévoilée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Ce calendrier bien rodé permet aux joueurs de connaître rapidement leur sort, même si les informations complètes sur les rangs de gains et les montants associés arrivent en décalé.
- Records à l'Euromillions : des gains qui se récupèrent par étapes
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions — une première pour eux qui jouaient tous ensemble pour la toute première fois. Avant ce record, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Mais attention : récupérer de tels gains prend du temps. Au-delà de 500 000 €, les gagnants doivent contacter le service client de la FDJ pour être accompagnés dans leurs démarches.
21:18 - Comment fonctionne l'Euromillions à l'échelle européenne ?
L'Euromillions est une loterie proposée dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages, sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Le jeu fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension transnationale permet de proposer des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de remporter le jackpot. Pour participer, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille.
- Comment suivre le résultat de l'Euromillions après le tirage ?
Une fois le tirage terminé, plusieurs options s'offrent aux joueurs pour connaître la combinaison gagnante. La Française des Jeux communique les numéros officiels, les étoiles ainsi que le code My Million à l'issue du tirage. TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée. Pour jouer, certains analysent les statistiques de sortie des numéros disponibles sur le site de la FDJ, d'autres misent sur des chiffres personnels ou leur intuition. Les joueurs qui ne souhaitent pas choisir peuvent opter pour le "flash", une combinaison générée automatiquement et aléatoirement.
- Jouer à l'Euromillions : attention à l'heure limite de validation
Pour participer à un tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente ou en ligne. Passé ce délai, toute grille est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Côté statistiques, certains joueurs scrutent les numéros "chauds" ou "froids", mais la Française des Jeux le rappelle clairement : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1 chance sur 50 pour les numéros et 1 chance sur 12 pour les étoiles. Le hasard reste total.
21:00 - Deux tirages par semaine : le rythme soutenu de l'Euromillions
L'Euromillions propose deux tirages chaque semaine, le mardi et le vendredi, sans interruption tout au long de l'année. La Française des jeux et ses partenaires européens offrent ainsi aux joueurs la possibilité de tenter régulièrement leur chance pour remporter entre 17 et 250 millions. Cette fréquence bihebdomadaire joue un rôle direct dans la montée rapide des cagnottes : en l'absence de gagnant, le jackpot grimpe d'un tirage à l'autre, parfois à une vitesse spectaculaire, jusqu'à atteindre le plafond maximal autorisé.
- Les origines de l'Euromillions remontent aux années 1990
Avant de devenir l'un des jeux de loterie les plus populaires d'Europe, l'Euromillions a eu une longue gestation. C'est à la Française des Jeux, sous la direction de Caroline de Fontenay, que l'idée d'une loterie européenne a germé dans les années 1990. Le projet a successivement porté les noms "Europa Loto" puis "Méga Millions" avant de prendre sa forme définitive. C'est finalement le vendredi 13 février 2004 qu'a eu lieu le tout premier tirage, lancé conjointement par les loteries française, britannique et espagnole.
- Le record français de l'Euromillions : 250 millions remportés entre amis
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Des gains colossaux qui illustrent l'ampleur des sommes que peut distribuer l'Euromillions à ses plus chanceux participants.
- Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions : comment récupérer ses gains ?
En moyenne, un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions, selon la Française des Jeux. Il est donc conseillé de bien vérifier ses numéros après chaque tirage. Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.
- Le My Million : impossible de jouer à l'Euromillions sans ce code
À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est automatiquement attribué à toute grille achetée en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est indissociable de la participation au jeu : il est impossible de jouer à l'Euromillions sans en disposer, et le joueur ne peut pas le choisir lui-même. Pour les joueurs qui souhaitent déléguer entièrement le choix de leurs numéros au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison. Elle est disponible en point de vente, sur le site ou l'application de la FDJ.
20:30 - Le My Million, le tirage qui garantit un millionnaire français à chaque tirage de l'Euromillions
Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays européens, le My Million reste un dispositif exclusivement national. Chaque mardi et vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, y compris dans les DOM-TOM. Ce mécanisme garantit ainsi qu'un nouveau millionnaire français émerge à chaque tirage, sans exception. Il constitue une forme de compensation dans un jeu où décrocher le jackpot principal relève souvent de la mission impossible, tant les probabilités jouent contre les participants.
- Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions
En Belgique, la Loterie nationale se retrouve au cœur d'une controverse. Le journal Sud Presse a révélé qu'elle aurait elle-même fabriqué les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Un cas emblématique : une gagnante âgée de Blankenberge aurait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable affirme avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs. Les directeurs de la Loterie nationale ont de leur côté fermement nié ces accusations.
- Des gains intermédiaires significatifs à l'Euromillions
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Des joueurs français ont récemment empoché des gains intermédiaires notables. Le 3 avril, un Français ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a remporté 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Des montants loin du jackpot, qui peut atteindre jusqu'à 250 millions d'euros, mais qui représentent néanmoins des gains très significatifs pour leurs heureux gagnants.
- Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Gagner à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il se manifester à temps. Les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Une règle stricte qui impose aux joueurs de rester attentifs et de vérifier rapidement leurs grilles après chaque tirage de l'Euromillions.
- Quand le hasard gouverne l'Euromillions
Le fonctionnement de l'Euromillions repose sur un principe mathématique immuable : chaque grille jouée offre exactement les mêmes chances de gagner, peu importe le nombre de participants. Les probabilités sont uniquement déterminées par le nombre de combinaisons possibles, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, cela ne change strictement rien. À titre d'exemple, une combinaison comme 1-2-3-4-5 a autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible.
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