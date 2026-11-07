Résultat du Loto : découvrez le tirage du samedi 7 novembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 7 novembre 2026 a mis en jeu 13 millions et son résultat est désormais à suivre en direct.
Ce samedi 7 novembre 2026, la Française des Jeux propose un jackpot de 13 millions lors du tirage du Loto du soir. Une cagnotte de cette envergure suffit à transformer une soirée ordinaire en événement : les files s'allongent dans les bureaux de tabac, et le trafic sur fdj.fr monte en flèche. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Le phénomène est bien connu : plus le jackpot du Loto enfle, plus les Français se pressent pour tenter leur chance. Les 13 millions en jeu ce soir sont le fruit de plusieurs tirages du Loto successifs sans grand gagnant, un enchaînement de reports qui entretient l'excitation autour du prochain résultat. La FDJ confirme une hausse sensible du nombre de grilles validées lors de chaque franchissement de ce seuil symbolique.
Un résultat du Loto attendu après plusieurs reports consécutifs
Pour décrocher le jackpot, les règles du Loto restent immuables depuis des décennies : il faut cocher cinq numéros sur une grille et y ajouter le numéro Chance correspondant aux boules effectivement sorties. Chaque combinaison bénéficie des mêmes chances mathématiques, qu'elle aligne des chiffres voisins ou dispersés sur toute la grille. Le tirage du Loto repose intégralement sur le hasard, et aucune méthode ne permet d'en prédire l'issue.
La grille standard est accessible à partir de 2,20 euros, et les joueurs peuvent multiplier leurs tentatives en optant pour des formules multi-grilles, qui augmentent mécaniquement la probabilité d'avoir la bonne combinaison parmi ses tickets. Le tirage du Loto se tient trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis soirs, un rythme bien plus soutenu que celui de l'Euromillions. Ce format fréquent contribue à ancrer le Loto comme l'un des jeux d'argent les plus pratiqués en France depuis sa création en 1976.
Tirage du Loto ce soir, la série de reports va-t-elle prendre fin ?
Si aucun joueur ne présente la combinaison gagnante ce soir, le jackpot du Loto repartira automatiquement à la hausse pour le tirage suivant, gonflant encore davantage la mise en jeu. C'est précisément ce mécanisme de report progressif qui explique l'emballement autour de certaines cagnottes, capables d'atteindre des sommets après plusieurs semaines sans vainqueur. Le résultat du Loto de ce samedi déterminera si cette dynamique se prolonge ou si elle s'arrête net ce soir.
En tant qu'opérateur historique agréé, la FDJ est tenue de redistribuer une part significative des mises aux gagnants des différents rangs du Loto, du lot le plus modeste pour deux numéros alignés jusqu'au jackpot complet. Les numéros issus du tirage du Loto de ce soir seront publiés ci-dessus dans les minutes suivant leur annonce officielle. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat du Loto pour savoir si ce samedi soir restera dans les mémoires.
Dernières mises à jour
- Un "roll-down" du Loto bientôt déclenché plus tôt
En octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down", ce mécanisme qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne remporte le gros lot. Jusqu'ici, cette redistribution intervenait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Elle sera désormais déclenchée dès le 11e tirage. Un changement significatif qui pourrait rendre les gros gains secondaires plus fréquents. Par ailleurs, les chances de décrocher le jackpot restent très faibles, avec une probabilité d'environ une sur 19 millions.
- Le record absolu du Loto remporté à Orgères en 2021
Le plus gros jackpot de l'histoire du Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grosses sommes jamais gagnées se complète avec 25 millions d'euros remportés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via le Loto et l'Euromillions. Pour ceux qui jouent en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, le service Relations Gagnants prend le relais. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour réclamer sa mise.
- Des tirages spéciaux du Loto à ne pas manquer en 2026
En 2026, le calendrier du Loto s'annonce chargé avec plusieurs tirages exceptionnels. Six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au rendez-vous, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros. Des rendez-vous incontournables pour les amateurs de jeu qui rêvent de remporter des sommes particulièrement élevées.
- Le prix du Loto va augmenter en 2027
L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché : à partir du 4 octobre 2027, le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros. Une hausse modeste, mais qui concernera l'ensemble des joueurs habitués du jeu. En parallèle, le plancher des gains sera également relevé. Tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution favorable aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes. C'est l'ANJ qui a rendu cette décision le 15 octobre dernier.
- Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto s'engage pour la planète avec son offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Destinée à "la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", cette initiative en est en 2026 à sa quatrième édition. Elle a déjà permis de soutenir financièrement 64 projets sur l'ensemble du territoire français depuis son lancement. Une façon pour la FDJ d'associer jeu et responsabilité environnementale à l'occasion de la Fête de la Nature.
- Dix codes Loto tirés au sort à chaque tirage
À chaque tirage du Loto, dix participants sont désignés par tirage au sort et remportent chacun 20 000 euros. Ces gains sont indépendants de la combinaison gagnante : peu importe que le joueur ait ou non coché les bons numéros, son code Loto peut suffire à le rendre gagnant. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés passe exceptionnellement à 50, offrant ainsi à cinq fois plus de joueurs la possibilité de remporter cette somme de 20 000 euros, toujours sans lien avec les numéros joués.
- Comment fonctionne la cagnotte du Loto ?
Le jackpot du Loto démarre à un minimum de 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement à la hausse, avec une augmentation d'un million d'euros à chaque nouveau tirage. En moyenne, la cagnotte remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros. À noter qu'en octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier le "roll-down", ce mécanisme qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang : il sera désormais déclenché dès le 11e tirage consécutif sans grand gagnant, contre 34 actuellement.
- Jouer au Loto : attention aux risques
Le Loto est un jeu qui comporte des risques, notamment celui de l'addiction. Il est strictement interservé aux moins de 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives liées au jeu, un service d'aide dédié est disponible au 09 74 75 13 13. Pour ceux qui souhaitent tenter leur chance, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. Ce format offre davantage de chances de gagner, mais les gains sont partagés entre les participants.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gains du Loto en 2025, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Pour maximiser leurs chances, certains optent pour le pack MultiChances, disponible en version élargie avec 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. Les gains sont toutefois partagés entre les participants.
- Le record absolu du Loto en chiffres
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Ce gain record a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
La Française des Jeux a dévoilé son calendrier de tirages spéciaux pour 2026. Au total, six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Pour ces tirages spéciaux, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Deux Grands Loto complètent ce calendrier, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Par ailleurs, le plancher des gains sera relevé : tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros actuellement.
- Jouer au Loto en ligne : comment récupérer ses gains ?
Pour les joueurs en ligne, les gains remportés au Loto sont directement crédités sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service dédié de la FDJ. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. En cas d'addiction, d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a distribué des jackpots impressionnants en 2025. Le plus gros gain de l'année atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains records complètent ce palmarès : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Des fortunes qui rappellent que depuis son premier tirage en 1976, le Loto a chamboulé le quotidien de millions de Français devenus millionnaires du jour au lendemain.
- Le 41, numéro fétiche du Loto depuis 2008
Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la FDJ a établi un palmarès des numéros les plus fréquemment tirés. Le 41 domine nettement avec plus de 280 sorties, soit une présence dans 16 % des tirages. Il devance le 13 (265 apparitions), le 22 (260), le 35 (258) et le 15 (255). Côté numéro chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces statistiques n'ont toutefois aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, la probabilité de décrocher le jackpot restant d'une chance sur 19 millions.
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