Grève du 17 novembre : à la SNCF, à l'école... Des perturbations prévues et plus de 150 manifestations

La grève du 17 novembre, lancée par l'intersyndicale de la fonction publique mais suivie par les syndicats d'enseignants, de lycéens et d'étudiants, de cheminots et par les Gilets jaunes, risque d'entraîner des perturbations nombreuses et des manifestations importantes partout en France.

Une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue pour le mardi 17 novembre 2026. Une intersyndicale de la fonction publique initialement composée de la CGT, l'Unsa, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP a appelé à la mobilisation le 9 novembre dernier. Elle a été rejointe par la CFDT et FO le vendredi 13 novembre après une (nouvelle) réunion entre les syndicats et Matignon. Si le chef de gouvernement a fait plusieurs annonces la semaine dernière, avec notamment la revalorisation du Smic à 1 502€, soit une hausse de 1,6 %, les mesures sont jugées insuffisantes par l'intersyndicale qui réclame une hausse de salaire et la hausse du point d’indice "gelé une quatrième année".

L'intersyndicale de la fonction publique n'est pas la seule à appeler à la grève le 17 novembre, c'est aussi le cas des cheminots, d'une partie des enseignants et des organisations étudiantes et lycéennes. Ces dernières sont mobilisées depuis la fin du mois de septembre et poursuivent leur mouvement estimant que le gouvernement n'a toujours pas répondu à leurs revendications malgré les précédentes annonces sur le recrutement de professeurs, la réorganisation des classes ou encore le remplacement de Parcoursup en 2028.

La coordination des Gilets jaunes prévoit, elle aussi, de se mobiliser aux côtés des syndicats. Le mouvement citoyen qui s'est remobilisé depuis le 17 octobre appelle à des mobilisations tous les samedis, y compris à un "acte VI" le 21 novembre, mais se joint également à la grève et aux manifestations du 17 novembre.

La SNCF en grève le 17 novembre... Quelles perturbations sur le trafic ?

Les cheminots et autres agents de la SNCF seront bien en grève le 17 novembre. La CGT, SUD-Rail et la CFDT ont appelé à la mobilisation dans un communiqué commun dans lequel elles réclament "l’ouverture immédiate de réelles négociations salariales". Le nombre de grévistes à la SNCF n'est pas encore connu, pas plus que les perturbations que le mouvement risque d'entraîner sur le trafic. Celles-ci seront communiquées ce lundi vers 17 heures.

Ce n'est pas la première fois que les cheminots prennent part à une grève depuis le début des mouvements sociaux de l'automne. Plusieurs milliers d'entre eux étaient sur le pont le 3 novembre, devant le bâtiment de la direction nationale de la SNCF à Saint-Denis. Certains avaient également fait grève le 5 novembre. Les perturbations avaient cependant été limitées à quelques lignes de RER et de Transilien en Ile-de-France. Le 17 novembre, les lignes de TGV ou TER pourraient être affectées dans les régions.

Nouvelle grève dans les écoles, les collèges et les lycées ce 17 novembre

De nombreux lycées et des universités sont perturbés toutes les semaines, voire quotidiennement, par les blocages menés par certains syndicats lycéens et étudiants depuis la fin du mois de septembre. Le mouvement, soutenu par les syndicats de l'enseignement, risque de s'étendre aux collèges et peut-être aussi aux écoles avec l'appel à la grève du 17 novembre. Le Snes-FSU et SUD Éducation appellent à la grève, tout comme l’Union étudiante, l’Unef et l’Union syndicale lycéenne.

Dans le premier degré, les professeurs grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance. Des estimations sur le taux de mobilisation peuvent donc être communiquées ce lundi. En revanche, dans le secondaire, là où la mobilisation risque d'être le plus suivie, les enseignants n'ont aucune obligation de se déclarer gréviste à l'avance.

Paris, Marseille, Lyon... Plus de 150 manifestations prévues le 17 novembre

L'appel à la grève du 17 novembre s'accompagne de nombreuses manifestations partout en France. La CGT recense déjà 179 rendez-vous sur la carte mise en ligne sur son site. Reste à savoir si les cortèges seront fournis. Les mobilisations des derniers jours ont été moins suivies, mais ont tout de même poussé des centaines de milliers de personnes dans les rues (106 000 à 200 000 le 14 novembre, 146 000 à 250 000 le 7 novembre). Les manifestations du 17 novembre ont des chances d'êtres plus massives puisque le mouvement résulte d'un appel de plusieurs intersyndicales. La dernière journée comparable, celle du 5 novembre, avait réuni 575 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 1,6 million selon les syndicats.

Des manifestations sont donc prévues, mais pour certaines le parcours reste à définir, notamment à Paris où les itinéraires des manifestations sont sujets à conflit entre les syndicats et la préfecture depuis plusieurs semaines. Pour le 17 novembre, l'intersyndicale d'Ile-de-France a déclaré une manifestation entre la place des Invalides et la place d'Italie, mais le parcours doit encore être approuvé par la préfecture. Les autorités pourraient d'ailleurs décider la fermeture de certaines sorties de métro le long du parcours de la manifestation et en des endroits jugés stratégiques ou à risque.

Paris : rendez-vous à 14 heures, lieu à déterminer

: rendez-vous à 14 heures, lieu à déterminer Marseille : rendez-vous à 10 heures aux Réformés

: rendez-vous à 10 heures aux Réformés Lyon : rendez-vous à 11 heures à la Manufacture des Tabacs

: rendez-vous à 11 heures à la Manufacture des Tabacs Toulouse : rendez-vous à 11 heures sur la place Jean Jaurès

: rendez-vous à 11 heures sur la place Jean Jaurès Nice : rendez-vous à 14 heures sur la place Massena

: rendez-vous à 14 heures sur la place Massena Nantes : rendez-vous à 10 heures au Miroir d'eau

: rendez-vous à 10 heures au Miroir d'eau Montpellier : rendez-vous à 14 heures sur la place Zeus

: rendez-vous à 14 heures sur la place Zeus Strasbourg : rendez-vous à 14 heures sur la place de la République

: rendez-vous à 14 heures sur la place de la République Bordeaux : rendez-vous à 12h30 sur la place de la Bourse

: rendez-vous à 12h30 sur la place de la Bourse Lille : rendez-vous à 14h30 à la porte de Paris

: rendez-vous à 14h30 à la porte de Paris Rennes : rendez-vous à 14 heures sur la place de Bretagne

: rendez-vous à 14 heures sur la place de Bretagne Toulon : rendez-vous à 10 heures sur la place d'Armes

: rendez-vous à 10 heures sur la place d'Armes Reims : rendez-vous à 10 heures à la Maison des syndicats

: rendez-vous à 10 heures à la Maison des syndicats Le Havre : rendez-vous à 10 heures à Franklin

Dernières mises à jour

10:24 - Les soignants et salariés de La Poste également appelés à se mobiliser La mobilisation du 17 novembre concernera peut-être aussi les secteurs sanitaire, social et médico-social avec l'appel à la grève lancé par la CGT Santé et Action sociale. La fédération CGT des activités postales et des télécommunications (FAPT) a elle aussi lancé un appel pour cette journée. Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et certains services postaux pourraient donc être concernés, même si aucune perturbation générale n'est annoncée à ce stade. 10:02 - Un préavis de grève déposé à la RATP La mobilisation dans les transports franciliens pourrait dépasser la seule journée du 17 novembre. Dans un document daté du 12 novembre, la CGT-RATP a déposé un préavis de grève du lundi 16 novembre au jeudi 31 décembre. Il concerne spécifiquement les agents d'encadrement de la régie, après l'échec d'une première discussion salariale avec la direction le 3 novembre. Le syndicat réclame des mesures pour améliorer leur pouvoir d'achat. 09:44 - Des fermetures de cantines et de périscolaires déjà envisagées À la veille de cette grève du 17 novembre, certaines familles savent déjà qu'elles devront s'organiser autrement. Dans l'agglomération nantaise, les données publiques de Nantes Métropole signalent la fermeture des services périscolaires et de restauration dans plusieurs écoles de Couëron et de Saint-Herblain. Les établissements élémentaires Anne-Frank ou Paul-Bert à Couëron, ainsi que Nelson-Mandela à Saint-Herblain, figurent notamment parmi les écoles concernées. À Nantes même, la ville prévoit de publier la situation école par école ce lundi après-midi. 09:20 - Transilien annonce déjà des perturbations Les premières prévisions officielles de circulation sont tombées en Île-de-France. Dans un point publié le 15 novembre, Transilien SNCF confirme que plusieurs lignes de RER et de trains de banlieue seront perturbées le 17 novembre. L'opérateur signale notamment des difficultés sur le RER D, entre Corbeil-Essonnes et Juvisy, Melun ou Malesherbes, ainsi que des suppressions sur d'autres lignes. Les horaires détaillés seront disponibles ce lundi à partir de 17 heures. 08:56 - La journée de grève très suivie ce mardi 17 novembre ? Si les journées de mobilisation se sont enchaînées depuis octobre, une seule a été marquée par une grève l'intersyndicale de la fonction publique suivie par plusieurs autres organisations dont les syndicats d'enseignants : celle du 5 novembre. Ce jour-là, plus de 10% des agents de la fonction publique de l'État étaient en grève selon les chiffres du gouvernement. Dans l'Education nationale, les syndicats comptait 52 % de grévistes contre 16 % pour le gouvernement. Quant aux manifestations, elles avaient été de loin les plus suivies avec 575 000 à 1,6 million de manifestants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et des syndicats. La grève du 17 novembre pourrait être au moins aussi suivie.

La réponse du gouvernement aux revendications

Le gouvernement a déjà réuni les syndicats et le patronat à plusieurs reprises depuis le début des mobilisations sociales, notamment le lundi 9 novembre et le vendredi 13 novembre. Il a également fait plusieurs annonces assurant que "plusieurs chapitres ont été ouverts avec des propositions précises". Parmi les mesures, le gouvernement a indiqué que la prime de partage de la valeur, jusque-là réservée aux entreprises de moins de 50 salariés, sera ouverte aux entreprises de plus de 50 salariés. Une exonération fiscale sur les heures supplémentaires "plafonnées jusqu'à 10 000 euros", contre 7 500 euros jusqu'à présent, a aussi été promise.

Dans le même temps, le gouvernement a pérennisé la prime carburant plafonnée à 1 000 euros en 2027. "Jusqu'à l'année dernière, les entreprises pouvaient donner une prime carburant jusqu'à 300 euros, on a décidé dans le cadre de la crise dans le détroit d'Ormuz de le plafonner à 1 000 euros et le gouvernement proposera un amendement qui permettra de conserver ce plafond l'an prochain", a indiqué le ministre de l'Économie, Roland Lescure.

Pour les fonctionnaires les moins rémunérés, une autre mesure est à l'étude. Le gouvernement avait envisagé de relever l'indice minimum de traitement, afin que certains agents ne dépendent plus d'une indemnité compensatrice pour atteindre le niveau du Smic. Début octobre, environ 400 000 agents étaient potentiellement concernés, selon l'AFP. Ce chiffre doit toutefois être réévalué après la hausse du salaire minimum annoncée le 9 novembre. La mesure ne correspond pas à l'augmentation du point d'indice réclamée par les syndicats.

Malgré ces annonces, les syndicats ne se disent pas satisfaits et appellent à poursuivre la mobilisation. Le Premier ministre a pourtant assuré que plusieurs pistes de négociation avaient été ouvertes, notamment sur les salaires et allègements de cotisations patronales.