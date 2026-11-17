La grève du 17 novembre, lancée par l'intersyndicale de la fonction publique et suivie par les syndicats d'enseignants et de jeunes, de cheminots ainsi que par les Gilets jaunes, entraine quelques perturbations dans les services publics, mais ce sont surtout les manifestations qui pourraient être suivies.

L'essentiel

La grève du 17 novembre 2026 a été lancée par l'intersyndicale de la fonction publique et suivie par des syndicats enseignants, des organisations lycéennes et étudiantes et certains syndicats de cheminots. La coordination des Gilets jaunes se joint aussi aux mouvements et particulièrement aux manifestations.

La grève du 17 novembre s'accompagne de perturbations dans l'Education nationale, et notamment dans le second degré à savoir les collèges et les lycées. Il faut attendre la mi-journée pour avoir les premières estimations sur la participation à la grève. Dans les écoles maternelles et primaires, les grévistes pourraient être moins nombreux et ont été obligés de se déclarer en amont.

A la SNCF, la grève du 17 novembre entraîne de légères perturbations, moins importantes que prévues. Les TGV et la Intercités roulent normalement selon le ministre des Transports, mais les lignes TER connaissent un ralentissement du trafic dans plusieurs régions et en Ile-de-France prévient la SNCF. Les métros et les Transiliens doivent circuler normalement, même si 17 stations de métro sont fermées, mais quelques RER et les lignes J, N, P et R sont davantage impactés par la grève.

En plus de la grève, des manifestations sont prévues partout en France ce mardi 17 novembre. La CGT recense plus de 200 rendez-vous sur sa carte et les autorités attendent entre 220 000 et 300 000 manifestants en région et entre 30 000 et 60 000 à Paris. Les parcours de manifestations ont pour la plupart été validés et certains investiront de nouveau les centres-villes, une première depuis le 17 octobre.

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

En direct

09:50 - Des différences de parcours entre les villes Alors que la consigne d'éviter au maximum les centres-villes semble toujours privilégiée par la plupart des préfets en France, certains tracés empruntent pourtant ces zones. Pour cette journée de grève du 17 novembre, les villes de Paris, Toulouse ou même Marseille verront des cortèges déambuler dans leurs rues et ce symbole est apprécié par certains syndicats qui évoquent "une grande victoire". Cependant, certaines préfectures ont préféré jouer la carte de la continuité avec des trajets hors des centres-villes comme dans le Calvados où la préfecture évoque "des risques de troubles à l'ordre public et aux violences constatées lors des précédentes mobilisations". 09:32 - Michel-Édouard Leclerc comprend les attentes des Français Cette grève du 17 novembre est en partie liée à un problème de pouvoir d'achat pour une majorité de fonctionnaires mais aussi des Français. Cette problématique concerne particulièrement les distributeurs dont Michel-Édouard Leclerc qui assure qu'il s'agit du "thème central des Français". À l'approche des fêtes de fin d'année mais aussi dans un contexte économique et social compliqué, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc expose les faits en évoquant que "les salariés dans toutes les boîtes demandent des acomptes. Je n'ai jamais vu autant de demandes d'acompte chez nous mais aussi dans la plupart des industries". Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique centres E. Leclerc: "Je n'ai jamais vu autant de demandes d'acomptes chez nous mais aussi dans la plupart des industries" https://t.co/8ccnPiz3iD — RMC (@RMCInfo) November 17, 2026 09:13 - Sophie Binet fustige le gouvernement "Le compte n'y est pas" assure une nouvelle fois la secrétaire générale de la CGT au micro de RMC. Durant sa prise de parole, Sophie Binet a surtout appuyé sur les trois points essentiels de la mobilisation sociale du moment et cette grève du 17 novembre, à commencer par les salaires qui doivent "augmenter, à commencer par ceux des fonctionnaires". Ensuite, elle précise que "les jeunes doivent être entendus" et que le budget 2027 doit être modifié car "on nous donne 5 € sur le Smic mais ce sont des centaines d’euros en moins pour des milliers de ménages français". 08:51 - Des manifestations de retour dans les centres-villes et d'autres toujours maintenues en périphérie Plusieurs des manifestations prévues ce mardi 17 novembre se tiennent dans les centres-villes, pour certaines c'est la première fois depuis les consignes ayant suivi le 17 octobre et relégué les parcours en périphérie, notamment à Lyon. "C'est une grande victoire", souligne Aimé Richard Lekoa, secrétaire régional CFDT à Lyon auprès de BFMTV. Dans les plus grandes villes comme Paris, Marseille et Toulouse aussi la manifestation aura lieu dans le centre-ville. Mais ailleurs, les préfectures continuent d'interdire les rassemblements dans le cœur des villes comme à Caen dans le Calvados où les autorités évoquent des "risques de troubles à l'ordre public et aux violences constatées lors des précédentes mobilisations". C'est aussi le cas à Amiens dans la Somme par exemple. 08:43 - Les consignes du ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre avant la grève du 17 novembre Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé un télégramme à tous les préfets ainsi qu'à la police et la gendarmerie pour le demander de "ne pas baisser la garde" lors de la journée de grève du 17 novembre. "Cette journée comportera également, une nouvelle fois, le risque de voir plusieurs cortèges non autorisés se former dans le but de rechercher l'affrontement avec les forces de l'ordre et se rendre dans les centres-villes avec un risque élevé de commission de dégradations et un niveau de violence qui ne devrait pas baisser en intensité", écrit le ministre dans le courrier consulté par BFMTV. Laurent Nuñez demande également "des dispositifs d'ordre public adaptés, agiles et réactifs" pour "empêcher que la situation ne se détériore aux abords des lycées le matin et encadrer les cortèges, déclarés ou non, qui viendraient à se former." Concernant les instruction sur l'emploi de la force, il indique qu'il n'y a "pas de restrictions de principe sur les moyens employés mais [appelle à] un usage proportionné conformément au cadre légal et réglementaire" 08:37 - Sophie Binet estime que "le compte n'y est pas" et appelle à "un maximum de grèves" "Il y a une colère sociale inédite et la seule réponse que l'on a c'est 5 euros de plus par mois sur le Smic. Le compte n'y est pas", lâche Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, au matin de la grève du 17 novembre sur RMC. L'intersyndicale de la fonction publique, à l'initiative de la journée de mobilisation, appelle à une augmentation des salaires "à commencer par les fonctionnaires" et à répondre aux revendications des jeunes. Elle dénonce aussi au passage l'actuel projet de loi concernant le budget 2027. La veille, Sophie Binet affirmait vouloir organiser "un maximum de grèves" pour réclamer des hausses de rémunérations. "Lorsqu'une grève est bien suivie dans une entreprise, on gagne immédiatement des augmentations de salaire et l'ouverture de négociations", plaidait la syndicaliste. 08:27 - Jusqu'à 360 000 manifestants attendus dans les rus ce mardi 17 novembre Plus que la journée de grève, ce sont les manifestations du 17 novembre qui pourraient être suivies. D'après les premières estimations policières relayées par BFMTV, entre 220 000 et 300 000 manifestants sont attendus en région, en plus de 30 000 à 60 000 personnes devant défiler à Paris. 08:22 - Un "impact limité" de la grève sur le trafic SNCF.. Quelles sont les perturbations ? La grève du 17 novembre est suivie par certains syndicats de la SNCF, mais pas suffisamment pour entrainer d'importantes perturbations sur le trafic ferroviaire. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a assuré que l'appel à la grève "devrait avoir un impact limité sur les transports". "Les programmes de circulation seront maintenus à un niveau proche de la normale dans la grande majorité des cas", a-t-il d'ailleurs écrit sur X. Les TGV et les Intercités circulent normalement selon le ministre et le trafic devrait être "globalement normal" sur les métros et sur la quasi-totalité du réseau Transilien en Ile-de-France. En revanche, quelques ralentissements sont prévus en région sur certaines lignes de TER et en Ile-de-France sur les RER. Les lignes D, J, N, P et R sont les plus touchées. 08:12 - La grève et les manifestations du 17 novembre jugées moins à risque face aux débordements La journée du grève du 17 novembre pourrait être suivie, notamment dans les manifestations, mais elle présente "un risque moindre" par rapport à un samedi de mobilisation estime une source sécuritaire auprès de BFMTV. Le risque serait diminué car il s'agit d'une journée d'action nationale de l'intersyndicale, lesquelles sont généralement mieux encadrées grâce au service d'ordre des syndicats. 16/11/26 - 23:34 - Quelle mobilisation en Alsace ? En Alsace, deux manifestations sont prévues à l'occasion de la mobilisation du 17 novembre. Les deux cortèges doivent s'élancer à Strasbourg et à Mulhouse sur les coups de 14 heures. À Strasbourg, le départ aura lieu place de la République et les manifestants prendront la direction de la place de la Bourse, tandis qu'à Mulhouse, les manifestants se donneront rendez-vous square de la Bourse pour finir place de la République. 16/11/26 - 22:27 - À Toulouse, les syndicats ont obtenu le droit de revenir dans le centre-ville, mais à une condition Mardi 17 novembre, les syndicats qui n'avaient plus le droit de manifester en centre-ville depuis un moment ont obtenu de pouvoir faire leur grand retour. Un retour au parcours traditionnel qui n'a pas été validé par les autorités sans qu'une condition ait été imposée. Ainsi, le départ devra avoir lieu en fin de matinée, à 11 heures, relaie La Dépêche, et non l'après-midi. 16/11/26 - 21:31 - Quel parcours à Lyon pour la mobilisation du 17 novembre ? La préfecture du Rhône a de nouveau interdit une arrivée du cortège dans la Presqu'Île de Lyon. Le départ se fera bien comme le voulaient les syndicats à 10h30 à la Manufacture des Tabacs, mais les manifestants ne se rendront pas place Bellecour, interdite, mais place Jean-Macé, en passant par le cours Albert-Thomas puis le cours Gambetta jusqu'au quai Claude-Bernard. 16/11/26 - 20:39 - À Marseille, la restauration scolaire perturbée pour de nombreux élèves La mobilisation du 17 novembre aura des conséquences sur les cantines dans de nombreuses villes, dont Marseille. Dans cette ville, selon La Provence, les enfants inscrits à la cantine devront venir avec un pique-nique s'ils sont scolarisés dans les écoles maternelles Révolution, Michelet Foch, Baille, Amédée Autran, Rouet Charles Allé, Calanques de Sormiou, Denise Toros-Marter, Saint-Loup centre, Batarelle, Saint-Barthélémy Flamants, Oddo Buttineuse et Plan Daou Thollon, et les écoles élémentaires Amédée Autran, Saint-Charles 2, Michelet Foch, Gillibert, Étienne Milan, Rouet Charles Allé, Calanques de Sormiou, de la Pauline, Menpenti, Pont de Vivaux Saccoman, Saint-Loup centre, de la Millière, la Pomme Sainte-Madeleine, Batarelle, Saint-Barthélémy Flamants et Notre-Dame Limite les Fabrettes. La restauration scolaire sera complètement fermée en revanche pour les maternelles Chartreux Albe, Raymond Teisseire, Sainte-Anne, Mazargues Beauchene, Parc de Sévigné, de la Pauline, de Pont de Vivaux Saccoman, Pomme Heckel, Canet Larousse, Vallon des Tuves et les écoles élémentaires Raymond Teisseire, Sainte-Anne, Coin Joli, Mazargues Beauchene, Pomme Heckel, Plan Daou Thollon et Viste Bousquet. 16/11/26 - 19:35 - La RATP va fermer 17 stations de métro mardi 17 novembre Le trafic de la RATP sera affecté avant tout par la manifestation ce mardi 17 novembre à Paris. Pas moins de 17 stations de métro et de RER afficheront portes closes à partir de 11 heures. Sont concernées les stations : Reuilly – Diderot, Tuileries, Concorde, Champs-Élysées – Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle – Étoile, Argentine, Quai de la Rapée, Gare d’Austerlitz, Saint-Marcel, Campo-Formio, Invalides, Miromesnil, Rue du Bac, Assemblée Nationale et Varenne. 16/11/26 - 18:32 - Plus de 20% des établissements scolaires du supérieur perturbés le 17 novembre ? Journée de manifestation oblige, de nombreux établissements seront perturbés ce mardi 17 novembre. Si les professeurs des écoles primaires et maternelles doivent se déclarer grévistes, ce n'est pas le cas de ceux des établissements du supérieur. Les chiffres ne seront donc connus que demain. Or, le ministère de l'Éducation nationale indiquait ce lundi en fin de journée qu'en ce jour sans grande mobilisation, 20% des établissements du supérieur étaient perturbés, dont 25 lycées d'Île-de-France. LIRE PLUS

Une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue pour le mardi 17 novembre 2026. Une intersyndicale de la fonction publique initialement composée de la CGT, l'Unsa, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP a appelé à la mobilisation le 9 novembre dernier. Elle a été rejointe par la CFDT et FO le vendredi 13 novembre après une (nouvelle) réunion entre les syndicats et Matignon. Si le chef de gouvernement a fait plusieurs annonces la semaine dernière, avec notamment la revalorisation du Smic à 1 502€, soit une hausse de 1,6%, les mesures sont jugées insuffisantes par l'intersyndicale qui réclame une hausse de salaire et la hausse du point d’indice "gelé une quatrième année".

L'intersyndicale de la fonction publique n'est pas la seule à appeler à la grève le 17 novembre, c'est aussi le cas des cheminots, d'une partie des enseignants et des organisations étudiantes et lycéennes. Ces dernières sont mobilisées depuis la fin du mois de septembre et poursuivent leur mouvement estimant que le gouvernement n'a toujours pas répondu à leurs revendications malgré les précédentes annonces sur le recrutement de professeurs, la réorganisation des classes ou encore le remplacement de Parcoursup en 2028.

La coordination des Gilets jaunes prévoit, elle aussi, de se mobiliser aux côtés des syndicats. Le mouvement citoyen qui s'est remobilisé depuis le 17 octobre appelle à des mobilisations tous les samedis, y compris à un "acte VI" le 21 novembre, mais se joint également à la grève et aux manifestations du 17 novembre.

La SNCF en grève le 17 novembre... Quelles perturbations sur le trafic ?

Les cheminots et autres agents de la SNCF seront bien en grève le 17 novembre. La CGT, SUD-Rail et la CFDT ont appelé à la mobilisation dans un communiqué commun dans lequel elles réclament "l’ouverture immédiate de réelles négociations salariales". Ce n'est pas la première fois que les cheminots prennent part à une grève depuis le début des mouvements sociaux de l'automne. Plusieurs milliers d'entre eux étaient sur le pont le 3 novembre, devant le bâtiment de la direction nationale de la SNCF à Saint-Denis. Certains avaient également fait grève le 5 novembre. Les perturbations pour le 17 novembre ont été communiquées ce lundi vers 17 heures. Elles s'annoncent plus légères que celles du 5 novembre. Des perturbations sont possibles sur les lignes TER. En Ile-de-France, quelques suppressions de trains sont à prévoir sur les RER et transiliens.

RER D : 2 trains sur 3 entre Juvisy et Malesherbes, et entre Corbeil-Essonnes et Melun via Ris-Orangis.

Ligne J : 2 trains sur 3.

Ligne N : 2 trains sur 3 en moyenne, et 4 trains sur 5 aux heures de pointe (de 6h à 9h et de 16h à 20h).

Ligne P : service normal, sauf entre Meaux et La Ferté-Milon (2 trains sur 3).

Ligne R : 2 trains sur 3 entre Paris Gare de Lyon et Montargis, entre Paris Gare de Lyon et Montereau de 5h40 à 9h45 puis de 15h15 à 22h15, et entre Melun et Montereau via Héricy de 6h à 9h30 puis de 16h30 à 20h.

Il n'y aura pas de ralentissements sur le métro, mais 17 stations sont fermées dès 11 heures : Charles de Gaulle-Étoile, Invalides, Gare d'Austerlitz, Tuileries, Champs-Élysées-Clemenceau, George V, Franklin D. Roosevelt, Concorde, Argentine, Reuilly - Diderot, Quai de la Rapée, Saint-Marcel, Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Assemblée nationale et Varenne.

Nouvelle grève dans les écoles, les collèges et les lycées ce 17 novembre

De nombreux lycées et des universités sont perturbés toutes les semaines, voire quotidiennement, par les blocages menés par certains syndicats lycéens et étudiants depuis la fin du mois de septembre. Le mouvement, soutenu par les syndicats de l'enseignement, risque de s'étendre aux collèges et peut-être aussi aux écoles avec l'appel à la grève du 17 novembre. Le Snes-FSU et SUD Éducation appellent à la grève, tout comme l’Union étudiante, l’Unef et l’Union syndicale lycéenne.

Dans le premier degré, les professeurs grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance. Des estimations sur le taux de mobilisation peuvent donc être communiquées ce lundi. En revanche, dans le secondaire, là où la mobilisation risque d'être le plus suivie, les enseignants n'ont aucune obligation de se déclarer gréviste à l'avance.

Paris, Marseille, Lyon... Plus de 150 manifestations prévues le 17 novembre

L'appel à la grève du 17 novembre s'accompagne de nombreuses manifestations partout en France. La CGT recense déjà 179 rendez-vous sur la carte mise en ligne sur son site. Reste à savoir si les cortèges seront fournis. Les mobilisations des derniers jours ont été moins suivies, mais ont tout de même poussé des centaines de milliers de personnes dans les rues (106 000 à 200 000 le 14 novembre, 146 000 à 250 000 le 7 novembre). Les manifestations du 17 novembre ont des chances d'êtres plus massives puisque le mouvement résulte d'un appel de plusieurs intersyndicales. La dernière journée comparable, celle du 5 novembre, avait réuni 575 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 1,6 million selon les syndicats.

Des manifestations sont donc prévues, mais pour certaines le parcours reste à définir, notamment à Paris où les itinéraires des manifestations sont sujets à conflit entre les syndicats et la préfecture depuis plusieurs semaines. Pour le 17 novembre, l'intersyndicale d'Ile-de-France a déclaré une manifestation entre la place des Invalides et la place d'Italie, mais le parcours doit encore être approuvé par la préfecture. Les autorités pourraient d'ailleurs décider la fermeture de certaines sorties de métro le long du parcours de la manifestation et en des endroits jugés stratégiques ou à risque.

Paris : rendez-vous à 14 heures, place de la Nation

: rendez-vous à 14 heures, place de la Nation Marseille : rendez-vous à 10 heures aux Réformés

: rendez-vous à 10 heures aux Réformés Lyon : rendez-vous à 10h30 à la Manufacture des Tabacs

: rendez-vous à 10h30 à la Manufacture des Tabacs Toulouse : rendez-vous à 11 heures sur la place Jean Jaurès

: rendez-vous à 11 heures sur la place Jean Jaurès Nice : rendez-vous à 14 heures sur la place Massena

: rendez-vous à 14 heures sur la place Massena Nantes : rendez-vous à 10 heures au Miroir d'eau

: rendez-vous à 10 heures au Miroir d'eau Montpellier : rendez-vous à 14 heures sur la place Zeus

: rendez-vous à 14 heures sur la place Zeus Strasbourg : rendez-vous à 14 heures sur la place de la République

: rendez-vous à 14 heures sur la place de la République Mulhouse : rendez-vous à 14 heures au square de la Bourse

: rendez-vous à 14 heures au square de la Bourse Bordeaux : rendez-vous à 12h30 sur la place de la Bourse

: rendez-vous à 12h30 sur la place de la Bourse Lille : rendez-vous à 14h30 à la porte de Paris

: rendez-vous à 14h30 à la porte de Paris Rennes : rendez-vous à 14 heures sur la place de Bretagne

: rendez-vous à 14 heures sur la place de Bretagne Toulon : rendez-vous à 10 heures sur la place d'Armes

: rendez-vous à 10 heures sur la place d'Armes Reims : rendez-vous à 10 heures à la Maison des syndicats

: rendez-vous à 10 heures à la Maison des syndicats Le Havre : rendez-vous à 10 heures à Franklin

Toutes les manifestations sont à retrouver sur la carte de la CGT plus haut dans cet article ou sur le site du syndicat.