Manifestations du 14 novembre : la mobilisation suivie ? Ce qu'attendent les syndicats pour trancher

Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation es prévue le samedi 14 novembre, Sébastien Lecornu convie à Matignon plusieurs organisations syndicales et patronales pour une "conférence sociale". L'objectif ? Proposer des solutions afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés.

La journée du samedi 14 novembre 2026 devrait être marquée par de nouvelles manifestations en France. La coordination des Gilets jaunes a appelé à de nouveaux rassemblements et en dénombre déjà plus de 70 partout sur le territoire. Quelques actions sont également recensées pour le dimanche 15 novembre, malgré une baisse du nombre de manifestants la semaine passée.

Dès ce mardi 10 novembre, une intersyndicale de lycéens, étudiants et enseignants appelle à la grève dans l'éducation et l'enseignement supérieur. "Le mouvement social est en position de force, le gouvernement en position de faiblesse et commence à reculer. C'est le moment d'amplifier la mobilisation en continuant à mettre le gouvernement sous pression", écrit l'intersyndicale CGT-FSU-FO-Sud-USL-Unef-Union étudiante-Unef-Fage-FSE dans son communiqué. Une intersyndicale dans la fonction publique appelle également à la mobilisation et à la grève mardi 17 novembre pour demander notamment des augmentations de salaires. Sophie Binet annonce également qu'à la suite de la réunion à Matignon et des annonces du gouvernement, la CGT appelle à une "nouvelle grande journée de grève et de manifestation" le 17 novembre.

Quid d'un appel massif à manifester samedi ? Les syndicats et les lycéens devraient attendre les résultats de la conférence sociale lancée par Sébastien Lecornu. En effet, le Premier ministre réunissait ce lundi matin les partenaires sociaux pour annoncer des solutions afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés. Vendredi dernier, le locataire de Matignon disait entendre "les attentes" sur le pouvoir d'achat autant que les "inquiétudes" des patrons sur l'emploi, et promettait des "réponses concrètes".

Ce qu'attendent les syndicats de la conférence sociale

L'augmentation du salaire minimum (SMIC) fait partie des sujets du débat et cristallise les tensions. La CFDT réclame 100 euros nets et la CGT 150 euros nets. Force ouvrière plaide quant à elle pour un SMIC à "80 % du salaire médian, soit 2 000 euros". De manière générale, les syndicats réclament une augmentation des salaires, et, dans le cas de la CGT, leur indexation sur l'inflation. "Les salariés ont trois problèmes : le logement, le carburant et l'alimentation, et ça, il faut y répondre", a estimé Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, sur le plateau de Franceinfo.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a finalement annoncé une augmentation du Smic de 1,6% pour le 1er décembre, soit un salaire minimum à 1.502 euros nets. Cette hausse se décomposera en deux parties. Environ 1 % viendrait de la revalorisation automatique, liée à l’inflation. Les 0,6 % restants seraient un "coup de pouce" décidé par le gouvernement, le premier depuis 2012, précise Le Parisien. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT fustige aussi des "miettes" annoncées par le gouvernement. Pour la CFDT, l'annonce sur le SMIC est "insuffisante".

"Tant que les revendications ne seront pas satisfaites, nous continuerons à nous mobiliser"

"Un premier temps d'échange" aura lieu également cet après-midi avec les représentants des lycéens et des étudiants entre 15h30 et 17 heures, a précisé Matignon, qui se poursuivra par la réunion spécifiquement dédiée à Parcoursup prévue de 17 heures à 19 heures. Des associations de parents d'élèves, des parlementaires des deux chambres, ainsi que des représentants des établissements d'enseignement supérieur seront présents. Le chef du gouvernement y assistera au moins au début, avec les ministres Édouard Geffray (Éducation nationale) et Philippe Baptiste (Enseignement supérieur).

"La conférence sociale c'est pas une opération Pièces Jaunes", tance Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, invitée sur France Inter ce lundi. "La colère ne va pas disparaître parce que le gouvernement aura annoncé quelques euros supplémentaires sur le SMIC", prévient-elle. "Tant que les revendications ne seront pas satisfaites, nous continuerons à nous mobiliser", ajoute-t-elle. Le "scandale" de cette conférence sociale "c'est que les syndicats de la Fonction publique", qui seront reçus séparément vendredi "ne sont pas là" ce lundi, regrette Sophie Binet. En effet, les syndicats de la fonction publique, pas conviés à la "conférence sociale" du début de semaine, seront reçus à Matignon le vendredi 13 novembre. Ils réclament notamment le dégel de leur point d'indice, prévu dans le projet de loi de finances pour 2027.

Primes, SMIC... Les annonces du gouvernement

Après la conférence sociale avec les organisations syndicales et patronales, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que "plusieurs chapitres ont été ouverts avec des propositions précises". Il annonce notamment le lancement d'un "chantier de réforme des allègements généraux". "Les organisations patronales nous attendent pour faire en sorte que le coût du travail n'augmente pas et que la compétitivité des entreprises soit au rendez-vous", explique le chef du gouvernement, ce lundi 9 novembre 2026.

La prime de partage de la valeur, jusque-là réservée aux entreprises de moins de 50 salariés, sera ouverte aux entreprises de plus de 50 salariés, annonce le ministre des Petites et moyennes entreprises Serge Papin. Il annonce aussi une exonération fiscale sur les heures supplémentaires "plafonnées jusqu'à 10 000 euros". Elles étaient auparavant plafonnées à 7 500 euros.

Dans le même temps, le gouvernement pérennise la prime carburant plafonnée à 1 000 euros en 2027. "Jusqu'à l'année dernière, les entreprises pouvaient donner une prime carburant jusqu'à 300 euros, on a décidé dans le cadre de la crise dans le détroit d'Ormuz de le plafonner à 1 000 euros et le gouvernement proposera un amendement qui permettra de conserver ce plafond l'an prochain", indique le ministre de l'Economie, Roland Lescure. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a lui annoncé une hausse anticipée du SMIC de 1,6% pour un montant de 1 502 euros dès le mois de décembre. Pour lui, il s'agit d'un "coup de pouce", mais aussi de "coup de boost".

Le gouvernement planche aussi sur un élargissement de l'assiette ou une augmentation du montant du chèque énergie à destination des foyers modestes, qui a été reconduit dans le projet de budget 2027, d'après une source ministérielle à l'AFP, pour tenter d'éteindre l'incendie. Suffisant ? L'intersyndicale annonce qu'elle se réunira à l'issue de la réunion à Matignon pour décider des suites du mouvement. "La seule chose qui arrêtera la mobilisation, c'est la réponse aux revendications portées depuis plusieurs semaines", déclarent huit syndicats dans un communiqué commun.

Dernières mises à jour