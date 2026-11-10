Pétition contre CNews : mais pourquoi les députés ont-ils refusé d'en débattre ?

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a décidé ce mardi de classer la pétition appelant à "supprimer CNews de l'audiovisuel français". Son président s'est très succinctement justifié.

La pétition appelant à fermer la chaîne CNews a recueilli plus d'un million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Et le règlement de la chambre basse du parlement est clair : un débat dans l'hémicycle peut être organisé sur un rapport relatif à une pétition lorsqu'elle dépasse les 500 000 signatures. Lancée en juin, la pétition intitulée "supprimer CNews de l'audiovisuel français" - qui compare la chaîne française à "une machine de propagande" ou à la chaîne américaine Fox News - s'est emballée après l'attentat de Trappes, survenu le 23 octobre dernier.

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée s'est prononcée ce mardi 10 novembre "pour le classement" de la pétition par 28 voix "pour" et 25 voix "contre". Le texte ne poursuivra pas son chemin parlementaire à l'Assemblée nationale. Le député LR Alexandre Portier, président de la commission et rapporteur de la pétition, avait proposé de la classer dès le début des échanges mardi, estimant qu'elle ne relevait pas des compétences de la commission.

"Nous ne sommes pas l'Arcom", a-t-il lâché, soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne, mais tout en proposant un débat plus large sur la liberté de la presse et la régulation des médias. La conférence des présidents - qui réunit les chefs de file des onze groupes politiques - peut choisir d'aller en sens, ou pas. Il s'agit là de la dernière voie pour les partisans de l'organisation d'un débat, un ou plusieurs députés peuvent faire la demande à cette conférence des présidents dans les huit jours. En revanche, ici, si un débat était organisé, il ne serait pas suivi d'un vote.

La 2e pétition la plus signée sur le site de l'Assemblée nationale

"Nous savons désormais que Monsieur Bolloré peut s'acheter les parlementaires en plus de plusieurs médias", a réagi le député écologiste Benjamin Lucas-Landy, mettant en cause les parlementaires qui s'opposeraient à un débat. Le passage des 500 000 signatures avait déjà déclenché une réunion du bureau de la commission des affaires culturelles, compétente sur le sujet. Vendredi dernier, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, avait accusé La France insoumise de "tentation totalitaire" en voulant "fermer" la chaîne CNews et "empêcher" le RN de s'exprimer.

Cette pétition pour tenter de faire fermer la chaîne CNews est la deuxième pétition la plus signée sur le site de l'Assemblée nationale, derrière celle contre la loi Duplomb, qui avait dépassé les deux millions de signatures. Le 3 novembre dernier, la ministre de la Culture était interrogée sur la question mais a refusé de se prononcer "pour ou contre la fermeture de CNews". Catherine Pégard juge le débat sur la ligne éditoriale "légitime", elle a renvoyé la question de la fermeture de la chaîne à l'Arcom ( Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

Mises en demeure, lourdes amendes... CNews régulièrement sanctionnée

Depuis 2012, CNews cumule pas moins de 17 sanctions de l'Arcom et du CSA : sept mises en garde, trois mises en demeure et sept sanctions pécuniaires. La dernière datant de février 2024 avec une amende de 100 000 euros pour infographie et propos trompeurs sur l'IVG, dans l'émission "En quête d'esprit". L'interruption volontaire de grossesse a été présentée comme la "première cause de mortalité dans le monde", en mettant sur le même plan l'IVG et un décompte des morts du tabac. Ici, c'est l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information qui avait été pointée du doigt.

La chaîne de la galaxie Bolloré avait également été épinglée financièrement pour des propos stigmatisant les personnes immigrées en juillet 2024 (60 000 euros), propos "climatosceptiques" de la part d'un invité, toujours en juillet 2024 (20 000 euros), présentation faussée d'un sondage sur dangerosité de la France et de la Ville de Paris en janvier de la même année (50 000 euros), interview d'une personne suspectée à tort de l'incendie de la cathédrale de Nantes (1 euro) et propos discriminatoires de Geoffrey Lejeune en mai 2024. Le directeur de rédaction du JDD avait affirmé que que l'antisémitisme et la surpopulation carcérale étaient des conséquences de "l'immigration arabo-musulmane".

En 2021, CNews était aussi condamnée à verser la somme de 200 000 euros pour des propos tenus par le polémiste d'extrême droite et candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour, il avait dit un an plus tôt dans "Face à l'info" des migrants mineurs isolés qu'ils étaient des "voleurs", des "assassins" et des "violeurs". Ici, l' obligation de maîtrise de l'antenne, l'obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager les comportements discriminatoires n'avaient pas été respectées.