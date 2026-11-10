L'été s'étend... Il durera 6 mois

Records de chaleur en série, saisons intermédiaires qui rétrécissent : l'été déborde de plus en plus sur le calendrier.

Le thermomètre mondial vient d'aligner un nouveau record. Selon le bulletin mensuel de l'observatoire européen Copernicus, octobre 2026 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète. La température moyenne de l'air a atteint 15,35 °C, soit 0,90 °C de plus que la moyenne de la période 1991-2020 et 1,75 °C de plus qu'à l'époque préindustrielle. Ce mois a aussi été marqué par la sécheresse dans plusieurs régions d'Europe, de l'ouest de la péninsule Ibérique à la Pologne, en passant par les Balkans, l'Italie et certaines régions de France.

Pour Copernicus, "2026 sera très probablement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée", derrière 2024. L'institut juge aussi quasiment acquis que la planète franchira cette année le seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, signé en 2015. Pour que cet objectif soit officiellement manqué, il faudrait toutefois que le seuil soit dépassé sur une période beaucoup plus longue. Mais cela "souligne déjà à quel point cette période de réchauffement planétaire s'est installée dans la durée", note Samantha Burgess, l'une des responsables de Copernicus.

Les océans ne sont pas épargnés. En dehors des régions polaires, la température moyenne à la surface des mers a atteint 20,95 °C en octobre, un niveau inédit pour ce mois. En cause notamment : un épisode El Niño exceptionnellement puissant. Ce phénomène naturel, né dans le Pacifique tropical, réchauffe l'ensemble du globe, et son pic n'est pas encore atteint.

L'Espagne première touchée en Europe, la France voit aussi l'été se prolonger

En Europe, l'Espagne fait figure de laboratoire. Septembre 2026 y a été le plus chaud depuis le début des mesures, en 1961, avec une température moyenne de 22,5 °C, soit 3,4 °C au-dessus de la normale, résume l'Agence météorologique nationale espagnole (AEMET). Pour la première fois, ce mois de rentrée a même été plus chaud qu'un été moyen, dont la normale s'établit à 22,1 °C. La chaleur a ainsi prolongé l'été d'un mois.

La France n'échappe pas à ces prolongations. Selon Météo-France, octobre 2026 y a affiché "une anomalie de +1,0 °C au-dessus de la normale 1991-2020", après quatre mois déjà très chauds. Du 3 au 6 octobre, le thermomètre a souvent frôlé les 30 °C, soit 5 à 8 °C de plus que les normales de saison. Le 6 octobre, Nantes et Bourges ont relevé 28,4 °C. À la mi-octobre, les sols étaient même plus secs qu'en plein été.

Depuis déjà quelques années, le "veroño" contraction de verano (été) et otoño (automne), désigne en Espagne un épisode de chaleur hors saison alors que la saison hybride entre printemps et été, le "primaverano", dure déjà plus d'un mois. Cet "automne-été" semble s'inscrire dans une tendance de fond. Depuis les années 1980, l'été espagnol s'allonge d'environ dix jours par décennie.

Un phénomène qui comprime le printemps et écrase l'automne

Tous les dix ans, l'été commence ainsi en moyenne 6,76 jours plus tôt et se termine 2,74 jours plus tard. Le nord-est du pays et les Pyrénées sont les plus touchés. À l'observatoire de La Molina, à quelques kilomètres de la France, le nombre moyen de journées estivales chaudes est passé de 49 entre 1979 et 2000 à 69 au cours du dernier quart de siècle. En Cantabrie et sur la côte méditerranéenne, l'été s'est allongé de deux à trois semaines au cours des dernières décennies.

L'Espagne n'est pas une exception. Une étude publiée en avril 2026 dans la revue Environmental Research Letters montre qu'entre 1990 et 2023, l'été s'est allongé de 5 à 7 jours par décennie sur les terres des latitudes moyennes. À Paris, il gagne environ 7 à 8 jours tous les dix ans. Les chercheurs observent aussi "un intervalle plus court entre les conditions printanières et estivales" : la chaleur s'installe plus brutalement qu'avant. Au total, les conditions estivales durent aujourd'hui environ 30 jours de plus que dans les années 1960.

La tendance pourrait encore s'amplifier. Si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas significativement, l'été de l'hémisphère Nord pourrait durer environ six mois d'ici 2100. Le printemps et l'automne seraient alors réduits à de brèves transitions entre un long été et un hiver plus court.