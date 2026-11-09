Loto : le résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Ce lundi 9 novembre 2026, 14 millions sont en jeu au Loto et le résultat de ce tirage exceptionnel est à suivre en direct.
Le jackpot du Loto n'a toujours pas été remporté depuis le tirage spécial d'Halloween avec ses 10 millions, ce qui explique la cagnotte élevée de ce 9 novembre à 14 millions. Ce lundi 9 novembre 2026, des milliers de Français tentent leur chance pour s'emparer de cette somme colossale lors du tirage du Loto. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la Française des Jeux.
Chaque tirage du Loto repose sur un mécanisme bien rodé : le joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Plus la combinaison choisie se rapproche du résultat du Loto, plus le gain est important. Si personne ne trouve la bonne combinaison ce soir, la cagnotte sera de nouveau augmentée pour le prochain tirage.
Résultat du Loto ce soir, une cagnotte qui enfle depuis des semaines
Le mécanisme du jackpot au Loto fonctionne par accumulation : à chaque tirage sans grand gagnant, la mise en jeu grossit automatiquement. Cette logique explique pourquoi les cagnottes qui s'accumulent sur plusieurs semaines suscitent un engouement particulier auprès des joueurs. Pour ce tirage du Loto de novembre, la dynamique est clairement favorable à une participation record.
Le tirage du Loto se tient trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. La FDJ publie les résultats officiels peu après la clôture du tirage, généralement en soirée. C'est à partir de ces chiffres que les joueurs peuvent vérifier si leur combinaison correspond au résultat du Loto du jour.
Tirage du Loto, qui peut valider un ticket gagnant en France
Pour participer au tirage du Loto, il faut être majeur et résider en France. Les grilles peuvent être jouées en point de vente agréé ou directement sur le site fdj.fr, où le jeu en ligne connaît une popularité croissante. Quelle que soit la méthode choisie, les résultats du Loto sont les mêmes pour tous les participants.
Au-delà du jackpot, le Loto propose plusieurs rangs de gains permettant de remporter des sommes variables selon le nombre de bons numéros trouvés. Trouver cinq numéros sans le numéro Chance, ou seulement deux numéros avec le numéro Chance, ouvre déjà droit à un gain. Ce système de rangs multiples fait du résultat du Loto un rendez-vous qui peut réserver des surprises à bien plus de joueurs que les seuls chasseurs de jackpot.
Dernières mises à jour
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Par ailleurs, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, se distingue du pack évoqué précédemment : il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, les gains sont reversés "proportionnellement au nombre de parts achetées".
- Le record du Loto à 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position du classement des plus grandes victoires, 25 millions d'euros avaient été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Par ailleurs, le Loto s'engage pour l'environnement avec l'offre Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité. En 2026, il s'agit de la quatrième édition.
- Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais réclamés par leurs propriétaires
Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto restent sans propriétaire. La raison principale : des tickets perdus ou tout simplement oubliés. Les gagnants disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
- Qui gagne le plus au Loto en France ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto, avec 88 gagnants recensés en 2025. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Par ailleurs, les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. À chaque tirage du Loto, dix codes sont également tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée.
- Maximiser ses chances au Loto avec le pack MultiChances
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances de gagner au Loto, il existe une option dédiée : le pack MultiChances. Composé de 600 parts, il inclut autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. Attention toutefois : en cas de victoire, les gains sont partagés entre les détenteurs du pack. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour toucher une récompense.
- Jouer au Loto comporte des risques d'addiction
Le Loto n'est pas sans danger. Comme tout jeu d'argent, il peut entraîner des comportements problématiques : addiction, endettement, isolement ou dépenses excessives. Ces risques concernent tous les joueurs, quels que soient leur profil ou leur fréquence de jeu. Pour cette raison, le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. Si vous ou l'un de vos proches vous trouvez dans une situation difficile liée au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Un numéro à garder en tête avant de jouer.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
La FDJ a dévoilé son calendrier de tirages spéciaux pour 2026 : six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun. Par ailleurs, à partir du 4 octobre 2027, le prix d'une grille passera de 2,20 euros à 2,30 euros, sur décision de l'Autorité nationale des Jeux. Le gain minimum sera lui aussi relevé, passant de 2,20 euros à 3 euros.
- Vos chances de gagner au Loto : les chiffres qui font réfléchir
Décrocher le jackpot du Loto relève de l'exploit statistique. Un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison avec une grille classique. Pour mettre ce chiffre en perspective : il est statistiquement plus probable d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou même d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Des probabilités vertigineuses qui n'entament pourtant pas l'engouement des Français pour ce jeu de hasard emblématique.
- Quelques numéros du Loto à éviter... ou pas
Depuis le 4 février 2020, certains numéros sortent moins souvent que d'autres au Loto. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est le moins fréquent avec 7,95 % de sorties, soit 90 apparitions au total. Il est suivi du 33 (8,48 %, 96 sorties) et du 14 (8,75 %, 99 sorties). Le 1 et le 11 complètent ce classement des numéros les plus rares. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, pas de probabilités. Chaque tirage du Loto reste totalement indépendant des précédents.
- Qui remporte le plus au Loto en France ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). À noter également que les joueurs en ligne sur FDJ.fr comptent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Côté records, le plus gros gain de 2025 atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre, devant 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février.
- Le numéro Chance le plus tiré au Loto
Vous êtes-vous déjà demandé quels numéros sortent le plus souvent au Loto ? Côté numéro Chance, le 9 domine les statistiques de la Française des jeux avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun 96 sorties. Des écarts qui peuvent surprendre, même si chaque tirage reste indépendant des précédents.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne
Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile ? Bonne nouvelle : vos gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
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