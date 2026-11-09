Loto : le résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Loto : le résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]
La Rédaction

Ce lundi 9 novembre 2026, 14 millions sont en jeu au Loto et le résultat de ce tirage exceptionnel est à suivre en direct.

Le jackpot du Loto n'a toujours pas été remporté depuis le tirage spécial d'Halloween avec ses 10 millions, ce qui explique la cagnotte élevée de ce 9 novembre à 14 millions. Ce lundi 9 novembre 2026, des milliers de Français tentent leur chance pour s'emparer de cette somme colossale lors du tirage du Loto. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la Française des Jeux.

 

Chaque tirage du Loto repose sur un mécanisme bien rodé : le joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Plus la combinaison choisie se rapproche du résultat du Loto, plus le gain est important. Si personne ne trouve la bonne combinaison ce soir, la cagnotte sera de nouveau augmentée pour le prochain tirage.

Résultat du Loto ce soir, une cagnotte qui enfle depuis des semaines

Le mécanisme du jackpot au Loto fonctionne par accumulation : à chaque tirage sans grand gagnant, la mise en jeu grossit automatiquement. Cette logique explique pourquoi les cagnottes qui s'accumulent sur plusieurs semaines suscitent un engouement particulier auprès des joueurs. Pour ce tirage du Loto de novembre, la dynamique est clairement favorable à une participation record.

Le tirage du Loto se tient trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. La FDJ publie les résultats officiels peu après la clôture du tirage, généralement en soirée. C'est à partir de ces chiffres que les joueurs peuvent vérifier si leur combinaison correspond au résultat du Loto du jour.

Tirage du Loto, qui peut valider un ticket gagnant en France

Pour participer au tirage du Loto, il faut être majeur et résider en France. Les grilles peuvent être jouées en point de vente agréé ou directement sur le site fdj.fr, où le jeu en ligne connaît une popularité croissante. Quelle que soit la méthode choisie, les résultats du Loto sont les mêmes pour tous les participants.

Au-delà du jackpot, le Loto propose plusieurs rangs de gains permettant de remporter des sommes variables selon le nombre de bons numéros trouvés. Trouver cinq numéros sans le numéro Chance, ou seulement deux numéros avec le numéro Chance, ouvre déjà droit à un gain. Ce système de rangs multiples fait du résultat du Loto un rendez-vous qui peut réserver des surprises à bien plus de joueurs que les seuls chasseurs de jackpot.

Dernières mises à jour

- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Par ailleurs, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, se distingue du pack évoqué précédemment : il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, les gains sont reversés "proportionnellement au nombre de parts achetées".

- Le record du Loto à 30 millions d'euros

Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position du classement des plus grandes victoires, 25 millions d'euros avaient été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Par ailleurs, le Loto s'engage pour l'environnement avec l'offre Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité. En 2026, il s'agit de la quatrième édition.

- Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais réclamés par leurs propriétaires

Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto restent sans propriétaire. La raison principale : des tickets perdus ou tout simplement oubliés. Les gagnants disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.

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