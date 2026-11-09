Loto : résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du Loto du lundi 9 novembre 2026 est tombé et le jackpot de 14 millions reste sans preneur, la cagnotte grimpe donc à 15 millions pour le prochain tirage.

Le jackpot du Loto n'avait toujours pas été remporté depuis le tirage spécial d'Halloween avec ses 10 millions, ce qui explique la cagnotte élevée de ce 9 novembre à 14 millions. Ce lundi 9 novembre 2026, des milliers de Français ont tenté leur chance pour s'emparer de cette somme lors du tirage du Loto. Le résultat du Loto est disponible ci-dessous.

 

La combinaison officielle issue du tirage du Loto de ce lundi est la suivante : 4 - 5 - 14 - 37 - 41, assortie du numéro Chance 8. Le jackpot de 14 millions n'a trouvé aucun preneur, aucun joueur n'ayant validé l'intégralité de la bonne combinaison. Le tirage du Loto n'est toutefois pas sans récompenser la chance : un heureux gagnant de rang 2 repart avec 168 863,90 euros.

Le résultat du Loto relance la machine à millions

Sans vainqueur au rang 1, la mécanique du Loto s'enclenche automatiquement : la cagnotte grimpe d'un palier supplémentaire et atteindra 15 millions lors du prochain rendez-vous, fixé au mercredi 11 novembre 2026. Ce phénomène d'accumulation est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement autour du Loto, chaque tirage sans grand gagnant renforçant l'attractivité du suivant. L'appétit des joueurs pour le résultat du Loto ne devrait donc que s'intensifier à l'approche de cette nouvelle échéance.

Tirage du Loto, comment tenter sa chance au prochain rendez-vous

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10. Les grilles sont accessibles en bureau de tabac ou directement sur fdj.fr, à condition d'être majeur et résident en France. Le Loto propose trois rendez-vous hebdomadaires, chaque lundi, mercredi et samedi.

Le résultat du Loto ne se résume pas au seul jackpot : un système de rangs multiples permet à de nombreux participants de repartir avec un gain, dès deux bons numéros associés au numéro Chance. Cette architecture à paliers distingue le Loto d'un simple tout-ou-rien et explique la fidélité de millions de joueurs à chaque tirage. C'est précisément cette diversité de lots qui entretient l'intérêt bien au-delà de la seule course au jackpot.

Dernières mises à jour

- Le Loto Mission Nature : jouer pour la biodiversité

Depuis 2023, le Loto propose une édition spéciale baptisée "Mission Nature", conçue "pour la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis le lancement de l'initiative, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une façon pour les joueurs de tenter leur chance tout en contribuant à une cause environnementale concrète.

- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés

Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, le pack MultiChances constitue une option à connaître. Ce pack est composé de 600 parts, auxquelles correspondent autant de codes. Le prix d'une part s'élève à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant. En contrepartie, les gains obtenus devront être partagés entre les détenteurs de parts. Une formule qui implique donc un arbitrage entre probabilité de gain et montant final perçu.

- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020

Depuis le 4 février 2020, le numéro 30 est le plus fréquemment sorti au Loto, avec 136 apparitions, soit un taux de 12,00%. Il devance de peu le 31, sorti 135 fois (11,92%). Viennent ensuite les numéros 3, 5 et 24, chacun crédité de 126 sorties et d'un taux identique de 11,12%. Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 4 novembre 2026. Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.

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