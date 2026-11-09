Loto : résultat du tirage du lundi 9 novembre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Depuis 2023, le Loto propose une édition spéciale baptisée "Mission Nature", conçue "pour la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis le lancement de l'initiative, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une façon pour les joueurs de tenter leur chance tout en contribuant à une cause environnementale concrète.

Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, le pack MultiChances constitue une option à connaître. Ce pack est composé de 600 parts, auxquelles correspondent autant de codes. Le prix d'une part s'élève à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant. En contrepartie, les gains obtenus devront être partagés entre les détenteurs de parts. Une formule qui implique donc un arbitrage entre probabilité de gain et montant final perçu.

Depuis le 4 février 2020, le numéro 30 est le plus fréquemment sorti au Loto, avec 136 apparitions, soit un taux de 12,00%. Il devance de peu le 31, sorti 135 fois (11,92%). Viennent ensuite les numéros 3, 5 et 24, chacun crédité de 126 sorties et d'un taux identique de 11,12%. Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 4 novembre 2026. Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.

22:06 - Le Loto bientôt plus cher : ce qui va changer en 2027 L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché le 15 octobre dernier : le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros à partir du 4 octobre 2027. Une hausse modeste, mais qui concernera tous les joueurs habitués. En parallèle, le plancher des gains sera également relevé : tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution qui profite aux joueurs, même pour les lots les plus modestes. Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

21:54 - Le numéro Chance qui sort le plus au Loto D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus fréquemment au Loto, avec 117 sorties à son actif. Il devance le 2, crédité de 110 sorties, puis le 4 avec 109 sorties, le 10 avec 107 sorties et le 7 avec 106 sorties. En queue de classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Des chiffres qui peuvent intéresser les joueurs, même si chaque tirage reste, par définition, indépendant des précédents.

21:42 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Et chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant remporter le gros lot. À noter également : à chaque tirage, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce sont exceptionnellement 50 codes qui sont tirés, offrant chacun la même somme de 20 000 euros.

21:30 - Toutes les combinaisons ont la même probabilité au Loto Un joueur a autant de chances d'être le grand gagnant du tirage du Loto qu'une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 sorte un jour. À titre d'exemple, cette suite de chiffres consécutifs, qui peut sembler peu probable, a exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre combinaison. Qu'elle paraisse "logique" ou "aléatoire", chaque combinaison possède strictement la même probabilité d'être tirée. Un principe mathématique fondamental qui s'applique à chaque tirage du Loto, sans exception.

21:22 - Le Loto en 2025 : une année à 23 millions d'euros Le Loto a encore fait des heureux en 2025. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres jackpots impressionnants ont suivi : 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Par ailleurs, le Loto Mission Nature, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), célèbre en 2026 sa quatrième édition. Depuis 2023, 64 projets dédiés à la préservation et à la restauration de la biodiversité ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire.

21:10 - Le pack MultiChances du Loto : une option pour booster ses chances Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option qui permet de jouer à plus grande échelle. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Le prix est fixé à 4,40 euros par part. En cas de victoire, selon la FDJ, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées." Une formule pensée pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances de décrocher un gain.

20:58 - Loto : que font les grands gagnants ? Les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques heureux élus ont également décroché la mise via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Jouer comporte toutefois des risques, notamment celui de l'addiction. Le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13. Un rappel utile avant de valider sa prochaine grille.

20:52 - Le record absolu du Loto et le top 5 des plus gros jackpots Le record absolu du Loto français reste un jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:46 - Récupérer ses gains du Loto en ligne : comment ça marche ? Pour les joueurs ayant participé au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service dédié de la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une procédure simple et rapide, pensée pour faciliter la vie des joueurs connectés.

20:40 - Les probabilités de gagner au Loto : une chance sur près de 20 millions Décrocher le jackpot au Loto relève quasiment de l'impossible. Un joueur qui coche une grille classique dispose d'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. Pour mesurer l'ampleur de ce défi, il est statistiquement plus probable d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou même d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de remporter le gros lot. Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui n'empêchent pas des millions de Français de tenter leur chance à chaque tirage.

20:34 - Le prix d'une grille de Loto va augmenter en 2027 L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché : à partir du 4 octobre 2027, le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros. Une hausse modeste, mais qui concernera l'ensemble des joueurs habitués du jeu. Parallèlement, le plancher des gains sera également relevé. Tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution qui va dans le sens des joueurs, même pour les lots les plus modestes.

20:26 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Gagner au Loto, c'est bien. Récupérer ses gains, c'est mieux. Pour les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire, il est possible de retirer ses gains directement sur place, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé. Il existe également un pack MultiChances en version élargie, composé de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part.

20:20 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncident avec des vendredis 13. Un Super Loto du Patrimoine est également prévu. Par ailleurs, deux Grands Loto, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros, sont annoncés : l'un en juillet, l'autre à Noël. Des rendez-vous qui s'annoncent incontournables pour les amateurs de jeux, avec des cagnottes potentiellement records à la clé.

20:14 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Par ailleurs, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, se distingue du pack évoqué précédemment : il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, les gains sont reversés "proportionnellement au nombre de parts achetées".

20:08 - Le record du Loto à 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position du classement des plus grandes victoires, 25 millions d'euros avaient été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Par ailleurs, le Loto s'engage pour l'environnement avec l'offre Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité. En 2026, il s'agit de la quatrième édition.

20:02 - Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais réclamés par leurs propriétaires Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto restent sans propriétaire. La raison principale : des tickets perdus ou tout simplement oubliés. Les gagnants disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.