Grève du 10 novembre 2026 : à l'école, au collège et au lycée, quelles perturbations ?

Une nouvelle journée de grève se tient ce mardi 10 novembre en France. La mobilisation est portée par des syndicats des personnels de l'Éducation nationale ainsi que des associations lycéennes.

La grève de ce mardi 10 novembre 2026 devrait avant tout concerner l'Éducation nationale puisque l'intersyndicale interprofessionnelle n'a pas appelé à manifester. Cette nouvelle journée de mobilisation est en effet organisée par une intersyndicale regroupant des organisations de personnels de l'Éducation nationale ainsi que certaines associations lycéennes et étudiantes. Les syndicats exigent "des réponses à la hauteur sur le budget (moyens humains, bâti scolaire et universitaire, etc.), l'abrogation de Parcoursup et la revalorisation des personnels", relaie le Snes-Edu.

Avant même la conférence sociale qui était organisée ce lundi, l'intersyndicale (CGT-FSU-FO-Sud-USL-Unef-Union étudiante-Unef-Fage-FSE) avait appelé à cette nouvelle journée de grève, arguant dans son communiqué que "le mouvement social est en position de force, le gouvernement en position de faiblesse et commence à reculer". Et de pointer : "C'est le moment d'amplifier la mobilisation en continuant à mettre le gouvernement sous pression."

À quelle mobilisation s'attendre pour la grève de ce mardi 10 novembre ?

Ce mardi ne devrait pas être comparable à la grande grève de jeudi dernier. Encore une fois, une mobilisation disparate selon les territoires semble attendue, a fait savoir à Ouest-France la secrétaire générale du Snes-FSU, qui est le syndicat majoritaire du second degré. Difficile dans ces circonstances d'avoir un chiffre précis concernant la mobilisation dans les écoles, au collège ou encore dans les lycées, d'autant que dans ces deux derniers, les professeurs n'ont pas l'obligation de prévenir en amont. Sur le territoire, quelque 49 rassemblements sont en revanche rapportés ce lundi soir, un peu partout en France, dans les principales grandes et moyennes villes.

À Paris, le départ se fera au Panthéon vers 10 heures, direction la place d'Italie via le boulevard Saint-Michel, le boulevard de Port-Royal et l'avenue des Gobelins, détaille la préfecture. À noter que les deux autres cortèges qui avaient été déclarés par la Coordination régionale étudiante et l'Interfac Île-de-France entre la place de la Bastille et la Pitié-Salpêtrière ont été interdits. À Strasbourg (place de la Bourse), Lille (place Déliot) ou encore Toulouse (Saint-Cyprien), des rassemblements sont également prévus à compter de 14 heures. Avant cela, un rendez-vous sera organisé à Marseille (Réformés) à 10h30, à Lyon (place Jean Macé) à 11 heures ou encore à Rennes (gare) à 13 heures.