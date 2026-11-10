Grève du 10 novembre 2026 : des perturbations à l'école, au collège et au lycée et des dizaines de manifestations

Une nouvelle journée de grève se tient ce mardi 10 novembre en France à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation et des syndicats lycéens ou étudiants. Plusieurs manifestations sont prévues partout en France.

La mobilisation sociale continue avec une nouvelle journée de grève ce mardi 10 novembre 2026, mais l'appel devrait surtout trouver écho au sein de l'Education nationale. Ce n'est pas l'intersyndicale interprofessionnelle qui a encouragé la grève du 10 novembre, mais les syndicats de l'éduction, de l'enseignement supérieur et les organisations lycéennes et étudiantes.

Après plusieurs semaines de mobilisations et de premières réponses du gouvernement, jugées insuffisantes, l'intersyndicale (CGT-FSU-FO-Sud-USL-Unef-Union étudiante-Unef-Fage-FSE) estime que le "mouvement reprend l’avantage sur le gouvernement qui a été obligé de faire des annonces". "Le gouvernement en position de faiblesse et commence à reculer. C’est le moment d’amplifier la mobilisation en continuant à mettre le gouvernement sous pression !", insistent les organisations syndicales dans leur communiqué commun galvanisées par le succès de la grève du 5 novembre. Les syndicats exigent "des réponses à la hauteur sur le budget (moyens humains, bâti scolaire et universitaire, etc.), l'abrogation de Parcoursup et la revalorisation des personnels", relaie le Snes-Edu.

À quelle mobilisation s'attendre pour la grève de ce mardi 10 novembre ?

La grève du 10 novembre "s'annonce suivie à certains endroits" prévient l'intersyndicale qui reconnaît toutefois que le mouvement sera certainement moins important que la précédente journée de grève, car moins généralisée. Il y a cinq jours, près de 16 % des enseignants s'étaient mis en grève selon le ministère de l'Education nationale.

Ce mardi ne devrait donc pas être comparable à la grande grève de jeudi dernier. Encore une fois, une mobilisation disparate selon les territoires semble attendue, a fait savoir à Ouest-France la secrétaire générale du Snes-FSU, qui est le syndicat majoritaire du second degré. Difficile dans ces circonstances d'avoir un chiffre précis concernant la mobilisation dans les écoles, au collège ou encore dans les lycées, d'autant que dans ces deux derniers, les professeurs n'ont pas l'obligation de prévenir en amont.

Sur le territoire, quelque 49 rassemblements et manifestations sont prévus, un peu partout en France, dans les principales grandes et moyennes villes. A Paris, les autorités s'attendent à voir un cortège de 2 000 à 4 000 personnes défiler et redoutent aussi de rassemblements, interdits par la préfecture, au niveau de Bastille. Ces derniers pourraient réunir 3 000 à 6 000 manifestants.

Où ont lieu les manifestations du 10 novembre ?

La cinquantaine de manifestations prévues en France pour la journée du 10 novembre sont principalement prévues dans les grandes villes de France. Leurs parcours ont, une fois de plus depuis le début des mobilisations sociales, été soumis aux restrictions des préfectures et certains cortèges ont été interdits.

À Paris, le départ de la manifestation du 10 novembre se fera au Panthéon vers 14 heures, direction la place d'Italie via le boulevard Saint-Michel, le boulevard de Port-Royal et l'avenue des Gobelins, détaille la préfecture. À noter que les deux autres cortèges qui avaient été déclarés par la Coordination régionale étudiante et l'Interfac Île-de-France entre la place de la Bastille et la Pitié-Salpêtrière ont été interdits.

À Marseille, le rendez-vous est donné à 10h30 aux Réformés.

À Lyon, le départ est prévu à 11 heures sur la place Jean Macé.

À Toulouse, le cortège doit partir à 14 heures depuis Saint-Cyprien en direction du rectorat.

À Nice, le rendez-vous est fixé à 10 heures sur la place Garibaldi.

À Montpellier, la manifestation doit partir à 13 heures de la Fac de Sciences.

À Strasbourg, le cortège se donne rendez-vous à 14 heures sur la place de la Bourse.

À Lille, le départ est prévu à 14 heures de la place Déliot.

À Rennes, le rendez-vous est fixé à 13 heures à la gare.

Dernières mises à jour

09:54 - Le mouvement lycéen se joint à la mobilisation Quelques lycées se trouvent bloqués notamment au sein de la capitale marquant une reprise des blocus lycéens en forte baisse ces dernières semaines. Aujourd'hui, 1,3 % des lycées seraient bloqués selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Cependant, la grève du 10 novembre semble relancer ce mouvement et des lycées se trouvent bloqués depuis ce matin. C'est le cas du lycée Montaigne dans le VIe arrondissement, bloqué par un petit groupe d'élèves ou bien du lycée Charlemagne également bloqué par des étudiants étant "insatisfaits des annonces du gouvernement", selon franceinfo. Manifestations du 10 novembre : des blocus sont en cours, notamment devant le lycée Charlemagne, à Paris. Beaucoup de lycéens se disent insatisfaits des annonces du gouvernement, indique notre journaliste Clémence Barbier. #canal16 https://t.co/QIML8bnGPx — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2026 09:42 - La CGT confirme la mobilisation le 17 novembre Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a confirmé sur franceinfo que la grève du 10 novembre ne sera pas la dernière et se poursuivra le 17 novembre. Cette annonce s'inscrit dans le sillage de la conférence sociale organisée hier à Matignon où elle a insisté sur le fait de "maintenir le rapport de force" pour obtenir des augmentations de salaire. La hausse de 1,6 % du SMIC, qui doit le porter à 1 502 euros net au 1er décembre, est jugée insuffisante par la CGT, qui estime qu'une augmentation de 5 euros représenterait un vrai coup de pouce. Hausse des salaires "La seule chose qui fait que ces négociations vont marcher, c'est le rapport de force, la mobilisation et la pression [...] C'est pourquoi nous appelons à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 17 novembre", dit Sophie Binet https://t.co/UrT06pWANV — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2026 09:33 - Les syndicats de la fonction publique seront bien reçus par Sébastien Lecornu Exclus de la réunion organisée par Sébastien Lecornu hier à Matignon, les syndicats de la fonction publique vont être reçus vendredi par le Premier ministre. Une absence vu comme "un scandale" par Sophie Binet qui évoque que "les agents de la fonction publique ont perdu 20 % de leur pouvoir d'achat depuis 10 ans". Ces syndicats, dont le SNES-FSU juge cette organisation comme "une stratégie de division de la part de Sébastien Lecornu". 09:20 - La mobilisation du jour s'annonce nationale Cette grève du 10 novembre semble prendre forme partout dans le pays. Plusieurs manifestations sont prévues dans l'ensemble du pays à commencer par Paris où une manifestation partira à 14 heures de Panthéon vers la Place d'Italie. Alors que sa manifestation prévue à Bastille a été annulée par les autorités, l'Interfac Île-de-France a annoncé se joindre à celle qui partira de Panthéon pour "faire bloc ensemble". À Lyon, le cortège doit s'élancer de la place Jean-Macé puis rejoindre la place Guichard. Enfin, à Toulouse, le départ est fixé à 14 heures à Saint-Cyprien avant de rejoindre le rectorat. 09:05 - La réunion entre le gouvernement et les lycéens sur Parcoursup a tourné court Le gouvernement a promis de réformer la plateforme d'orientation très critiquée Parcoursup dès la rentrée 2027 et de la remplacer pour la rentrée de 2028. Il a tenu une réunion avec les représentants du monde de l’éducation et des parlementaires, notamment des lycéens et des étudiants, le lundi 9 novembre, mais la rencontre a été vidée d'une partie de l'assistance avant la fin des discussions. Plusieurs représentants syndicaux dont ceux de l'Union étudiante et de l'Unef ont notamment quitté la table des négociations dénonçant la présence de l'élu du RN Thierry Tesson et du syndicat étudiant UNI classé à l’extrême droite. Un départ justifié par la présidente de l'Unef, Manon Moret, mais qui ne signifie pas l'abandon des revendications concernant Parcoursup : "Les conditions ne sont pas réunies et c’est pour ça qu’on quitte ce cadre de discussion. Nous ne renoncerons pas cependant à nos revendications. Nous reviendrons à la table quand les conditions d’un débat sans l’extrême droite, ni le patronat seront réunies." LIRE PLUS

Une journée de grève a lieu ce mardi 10 novembre 2026 à l'appel de l'intersyndicale de l'Education nationale et de plusieurs associations lycéennes et étudiantes. Une cinquantaine de manifestations sont prévues en France.