Michel Houellebecq condamné pour "complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence" ? Ces propos lui valent une mise en examen

L'écrivain de 70 ans Michel Houellebecq est mis en examen pour des propos hostiles aux musulmans tenus lors d'un entretien avec Michel Onfray dans la revue "Front populaire" en novembre 2022.

L'écrivain Michel Houellebecq a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour "complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", selon les informations du Figaro.

En cause, des propos tenus par l'auteur de "Soumission" à l'encontre des musulmans fin novembre 2022 dans la revue "Front populaire", dans un entretien avec le philosophe Michel Onfray. Il y présentait les musulmans comme une menace pour la sécurité des Français "de souche".

En décembre 2022, la Grande Mosquée de Paris avait indiqué dans un communiqué porter plainte contre l'écrivain pour des propos "très graves". Après "une discussion avec Michel Houellebecq" en janvier 2023 et la modification du texte par l'auteur de 70 ans, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, avait finalement renoncé à des poursuites judiciaires. L'écrivain était revenu sur ses propos, les jugeant maladroits et se disant victime de sa propre bêtise ou naïveté.

Quand Michel Houellebecq prédisait "des Bataclan à l'envers"

"Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l'envers", avait notamment déclaré Michel Houellebecq dans les colonnes de "Front populaire". En 2023, une autre plainte avait été déposée par l'Union des mosquées de France (UMF), Michel Onfray ainsi que Stéphane Simon, le directeur de la revue.

Les avocats de Michel Houellebecq annoncent auprès de l'AFP que leur client "conteste le délit pénal qui lui est reproché. Les propos incriminés ne contiennent pas de dimension d'exhortation, même implicite, et relèvent donc de la liberté d'opinion et d'expression". "Un prophète de malheur n'appelle pas de ses vœux le malheur, bien au contraire. Sa place n'est pas dans un tribunal", poursuivent Mes Thibault de Montbrial et Louis Cailliez. "Michel Houellebecq ne peut que déplorer la judiciarisation croissante des débats intellectuels", regrettent-ils.