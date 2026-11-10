La tempête Charles va toucher la France : des pluies diluviennes et de puissantes rafales, trajectoire et prévisions

La tempête Charles se rapproche. Après avoir touché le Portugal et l'Espagne ce mercredi 11 novembre, pluie et vent vont remonter vers la France.

Après la tempête Bruna qui a perturbé le temps en ce début de semaine, une autre dépression s'approche de la France. La tempête Charles frappe le Portugal et l'Espagne ce mercredi 11 novembre, où des alertes de niveau rouge pour pluies et vents ont été déclenchées par endroit. Des rafales jusqu'à 140 km/h et près de 300 mm de pluie sur l'épisode complet sont annoncés.

La tempête Charles va ensuite remonter vers la France, mais son incidence devrait y être plus modérée. D'importantes intempéries sont tout de même attendues suite à des remontées d'air très humide et instable dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon La Chaine météo, les pluies soutenues devraient s'abattre des Cévennes au Languedoc et jusqu'en Provence. Elles peuvent prendre un caractère orageux localement. La Corse pourrait aussi être concernée. Météo-France prévoit notamment sur sa carte du 12 novembre de la "pluie forte" à Nice et des orages à Montélimar. En 24 heures, 50 à 100 mm de précipitations sont attendus, soit l'équivalent de trois semaines de précipitations. Le vent va aussi souffler avec des rafales jusqu'à 100 km/h. La mer va s'agiter avec des vagues qui pourraient atteindre les 4 mètres. Il faudra surveiller les alertes météo, avec un risque de passage en vigilance orange.

La trajectoire de la tempête Charles se confirme en direction du sud du Portugal et de l'Espagne. Elle ressortira en Méditerranée pour aller toucher le sud-est de la France jeudi (PACA-Corse). https://t.co/ofmKkhHZRM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 10, 2026

La tempête Charles coupe la France en deux

"Jeudi, un creusement dépressionnaire s'opère sur le sud de l'Espagne et remonte vers la Provence. Un épisode pluvio-orageux est ainsi prévu sur un grand quart sud-est avec des cumuls de pluie localement supérieurs à 100 mm en 24h", prévoit Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Météo-France prévient que la perturbation associée à la tempête Charles touchera plus globalement les régions au sud de la ligne Bordeaux-Strasbourg. Le modèle européen ECMWF prévoit bien une France coupée en deux ce jeudi 12 novembre.

Un risque de ruissellement et d'inondations locales est appréhendé. Avec le vent et la houle, il y a aussi un danger de submersion sur les côtes les plus exposées. La tempête Charles devrait s'évacuer par l'Italie vendredi.